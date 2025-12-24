โพสต์ล่าสุด อั้ม พัชราภา กุมภานี้ไม่หนาว ทำชาวเน็ตแอบลุ้นตรงข่าวลือคืนดีแฟนเก่า

ส่องโพสต์ล่าสุด อั้ม พัชราภา กุมภานี้ไม่หนาว เตรียมชุดเล่นสโนว์บอร์ดพร้อม! ชาวเน็ตแอบลุ้นตรงข่าวลือ นางเอกดังมากรีเทิร์นรักเก่า ควงแขนเที่ยวทริปญี่ปุ่นต้นปี
หลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนมีข่าวเม้าท์วงในออกมาแว่ว ๆ ว่า นางเอกดังกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแล้ว แถมฝ่ายชายมีเซอร์ไพรส์จัดทริปง้อถึงญี่ปุ่น ทางด้าน บุ๋ม ปนัดดา และ เต็นท์ วศิน ก็ออกมาแจกคำใบ้ให้แคบลงไปอีกว่า นางเอกคนนี้ดังมาก ๆ ดังขนาดที่ว่าการรีเทิร์นรักเก่าต้องกลายเป็นข่าวใหญ่ ฝ่ายชายเดินหน้าง้อด้วยการจัดทริปเซอร์ไพรส์ขอคืนดีถึงประเทศญี่ปุ่น แถมมีคนตาดีแอบเห็นนางเอกเริ่มหาซื้อชุดสำหรับการเที่ยวเมืองหนาวแล้วด้วย
ล่าสุดทีมข่าวเดอะไทยเกอร์มีโอกาสไปแอบเห็นโพสต์ของนางเอกซุป’ตาร์ อั้ม พัชราภา ที่กำลังลองเสื้อผ้าสำหรับเดินทางไปเที่ยวประเทศเมืองหนาว หนาวแบบมีหิมะตก พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ ที่อ่านดูก็รู้ว่าอารมณ์ดีมีความสุขขนาดไหน “ของมันต้องมี (อีโมจิหน้ายิ้มมีหัวใจล้อมรอบ) กุมภานี้จะไม่หนาว (อีโมจิยิ้มกว้างเห็นฟัน)”
อีกทั้งก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน อั้ม พัชราภา ก็เพิ่งโพสต์คลิปขณะไปเลือกซื้อเสื้อผ้าสำหรับเล่นสโนว์บอร์ดกับแก๊งเพื่อนสาวมาด้วย พร้อมระบุแคปชั่นน่ารัก ๆ ว่า “หาชุดใส่ไปเล่น สโนว์บอร์ดละ ฝีมือไม่ดีแต่ชุดต้องดี”
จากโพสต์ทั้งสองโพสต์ข้างต้นทำเอาชาวเน็ตต่างก็จับตามองแม่อั้มกันเป็นพิเศษว่า หรือนี่จะคือนางเอกดังมากรีเทิร์นรักเก่าที่คนวงในเขาเมาท์กันให้แซ่ด อย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าข่าวลือที่ว่าจะเป็นคู่ของใคร จะใช่ อั้ม พัชราภา หรือไม่ แล้วอั้มจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหน หากมีอะไรอัปเดตทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อตเด็ด อั้ม – ไฮโซพก ลุ้นรีเทิร์นอีกครั้ง หลัง เอ ศุภชัย โพสต์คลิปแฝงความหมาย
- “อั้ม พัชราภา” เจอ “ไฮโซพก” ในงานแต่ง “เมย์-บิ๊ก” ประตูเงินประตูทองโหดเวอร์
อ้างอิงจาก : IG aum_patchrapa
ติดตาม The Thaiger บน Google News: