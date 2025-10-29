การเงินเศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข “เที่ยวดีมีคืน 2568” เที่ยวเมืองรอง ช่วงสิ้นปี ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 17:45 น.
เริ่มแล้ว “เที่ยวดีมีคืน 2568” เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า สูงสุด 30,000 บาท ส่วนบริษัทจัดสัมมนาหักรายจ่ายได้ 2 เท่า

รัฐบาลได้เริ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีพร้อมกัน 2 โครงการใหญ่ในวันนี้ (29 ต.ค.) คือ โครงการคนละครึ่งพลัส และมาตรการภาษี “เที่ยวดีมีคืน ปี 2568” ซึ่งเปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2568

มาตรการเที่ยวดีมีคืน มีเป้าหมายเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นในช่วงไฮซีซั่น และสร้างแรงจูงใจให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวไปยัง 55 จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น โดยมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

สิทธิประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป

ระยะเวลาโครงการ: 29 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2568

สำหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศมาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยแบ่งตามพื้นที่การใช้จ่าย ดังนี้

  • เที่ยวเมืองหลัก: หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 20,000 บาท
  • เที่ยวเมืองรอง (55 จังหวัด): ได้รับสิทธิพิเศษ โดยนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนได้ในอัตรา 1.5 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง (สูงสุด 20,000 บาท) ทำให้สามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 30,000 บาท

เงื่อนไขค่าใช้จ่ายและหลักฐานที่ต้องรู้

  • ค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ได้: ครอบคลุมเฉพาะค่าที่พักในโรงแรม โฮมสเตย์ไทย (ที่จดทะเบียน VAT) และค่าบริการของร้านอาหาร (ที่จดทะเบียน VAT) เท่านั้น
  • หลักฐาน: การใช้สิทธิ์ในวงเงิน 10,000 บาทแรก สามารถใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษได้ แต่หากใช้สิทธิ์ในวงเงินที่ เกิน 10,000 บาท จะต้องใช้หลักฐานเป็น e-Tax Invoice & e-Receipt เท่านั้น
อินโฟกราฟิกทั้ง 55 จังหวัดเมืองรอง
FB/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สิทธิประโยชน์สำหรับนิติบุคคล

ระยะเวลาโครงการ: 29 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2568

มาตรการนี้ยังสนับสนุนภาคธุรกิจองค์กร โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดอบรมสัมมนาภายในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถหักรายจ่ายได้ ดังนี้

  • จัดสัมมนาในเมืองรอง (55 จังหวัด): หักรายจ่ายได้ 2 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง
  • จัดสัมมนาในเมืองหลัก: หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง

โดยค่าใช้จ่ายที่นำมาหักได้ครอบคลุมทั้งค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก และค่าขนส่ง โดยต้องมีหลักฐานเป็น e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นหลัก

หนุนโรงแรมปรับปรุงที่พัก หักรายจ่าย 2 เท่า

ระยะเวลาโครงการ: 29 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมโดยตรง โดยให้สิทธินำรายจ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารโรงแรม มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า เพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการบริการ โดยมาตรการนี้มีผลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 17:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

