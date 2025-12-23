สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบคลำ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟ แบบไม่แคร์เวิร์ล
นักท่องเที่ยวอึ้ง! สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบคลำ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟชินจูกุ แบบไม่สะทกสะท้าน ท่ามกลางคนมุงดูนับสิบคน
กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ว่อนทั่วโลกออนไลน์ ทั้งในโซเชียลมีเดียของจีน และ X เมื่อนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนรายหนึ่ง ได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์สุดสยิวกลางกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ขณะกำลังเดินทางผ่านสถานีรถไฟชินจูกุ
ขณะนั้นเอง เธอพบเข้ากับชายหนุ่มในชุดสูทและหญิงสาวคู่หนึ่ง กำลังยืนนัวเนียกันอย่างโจ่งแจ้งบริเวณมุมประตูของร้านค้าที่ปิดให้บริการแล้ว โดยไม่แคร์สายตาผู้คนที่เดินผ่านไปมา
จากคลิปเผยให้เห็นฝ่ายหญิงกำลังใช้มือล้วงเข้าไปในกางเกงของฝ่ายชายและขยับมือไปมา คล้ายกับการสำเร็จความใคร่ให้กัน ท่ามกลางสายตาของผู้คนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่หยุดยืนดู
บางคนถึงกับยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเก็บไว้ แต่คู่รักรายนี้กลับไม่มีท่าทีสะทกสะท้าน หรือหยุดการกระทำดังกล่าว ยังคงพลอดรักกันต่อไปเหมือนโลกนี้มีเพียงแค่สองคน ทำเอาผู้คนที่อยู่แถวนั้นรู้สึกตะลึงไปตามๆ กัน
นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเจ้าของคลิป ถึงกับอุทานด้วยความตกใจว่า “โตเกียวเดี๋ยวนี้ไปไกลขนาดนี้แล้วหรือ” พร้อมนำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด
ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “สมกับเป็นประเทศญี่ปุ่นจริงๆ” บางคนระบุว่าบรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์ผู้ใหญ่ หรือมองว่าเป็นเรื่องปกติที่เห็นได้ในประเทศนี้
ที่มา: TVBS
