อิงฟ้า พูดถึงดราม่า ชาล็อตถูกเตือนแรง เล่าหลังเวที ‘ณวัฒน์’ มือสั่น-หน้าแดง แทบร้องไห้

อิงฟ้า เปิดใจนาที ‘ณวัฒน์’ เตือนแรง ‘ชาล็อต’ ในงานวันเกิด รับอึ้งแต่เข้าใจ เผยหลังเวทีอีกฝ่ายมือสั่น-หน้าแดงคล้ายจะร้องไห้ ยันทำไปเพราะรัก พร้อมกอดให้กำลังใจเชื่อทุกอย่างจะจบลงด้วยดี
หลังจากเกิดเป็นกระแสดราม่าเล็ก ๆ กรณี บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ขึ้นกล่าวอวยพรวันเกิดพร้อมร่ายยาวเตือนสติ ชาล็อต ออสติน ในวันครบรอบ 27 ปี ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น พร้อมเตือนให้ถนอมน้ำใจในการพูดจากับทีมงานและเชื่อฟังตนเองในฐานะหัวหน้าสังกัด รวมทั้งไม่อยากให้ลืมวันที่เริ่มต้นไม่มีใคร
ต่อมา บอสณวัฒน์ ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสาเหตุที่ต้องกล่าวตักเตือนกลางงานปาร์ตี้วันเกิด เพราะมีการเตือนหลังบ้านแล้วหลายครั้ง แต่ยังมีการกระทำเช่นนี้ให้เห็น เช่น เล่นกีฬาที่มีการกระแทกคนอื่นกันแล้วทำสีหน้าที่ไม่ดี รวมทั้งการขอความร่วมมือให้ออกมาช่วยยืนขายของเพียงแค่ 5 นาที แต่ไม่ยอมออกมาช่วย จนตนต้องเดินเข้ามาเรียกเอง และได้ยินตำพูดของนางงามสาวที่ว่า “ทำไมจะต้องมาเรียกแต่หนูคนมีตั้งเยอะตั้งแยะ ทำไมไม่ใช้คนอื่น”
ล่าสุด อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงสำหรับทุกคน พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงที่เธอเองก็เคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่ง และได้พูดให้กำลังชาล็อตไปแล้ว
“ทุกคนที่อยู่ ณ ตรงนั้นไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้น พี่ฟ้าแอบอึ้งเช่นเดียวกัน ทุกคนก็ต้องฟังกับสิ่งที่พูดมา แต่ทั้งสามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น (อิงฟ้า อุ้ม มีนา) ได้แต่ภาวนาในใจและเป็นกำลังใจให้ ต้องผ่านไปให้ได้
พี่ฟ้าทำอะไรไม่ถูกพูดตรง ๆ แต่ถามว่ารู้สึกเป็นห่วงไหม ก็เป็นห่วง ได้แต่อึ้งอยู่เพราะว่าไม่เคยคิดว่าบอสเขาจะแบบขึ้นมาพูดบนเวที แต่เราก็รู้ว่าหลังลงมาจากบนเวที บอสหน้าแดงมากเหมือนคนจะร้องไห้ แล้วเขาก็เดินตามหลังพี่ฟ้ามา บอกว่าไม่ต้องตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหลังบ้าน พี่ฟ้าก็โอเค เดินออกมาก็เจอชาล็อตพอดี ได้แต่ให้กำลังใจ
ทุกคนก็เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มา พูดไม่ถูกเหมือนกัน เอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้ชาล็อตผ่านไปได้ ขอให้จบลงด้วยดี สุดท้ายพี่ฟ้าคิดว่าเดี๋ยวมันจะจบลงด้วยดี ใจเย็น ๆ บางอย่างไฟกับไฟมาเจอกัน มันก็พัง
บางทีการปกป้องของแฟนคลับอาจจะเป็นการทำร้ายทางอ้อม การปกป้องที่เราทำได้ไปในทางบวกดีกว่า แล้วมันจะผ่านไป หลังจากวันนี้ก็คงจะดีขึ้น แต่เราให้กำลังใจน้องไปแล้ว เพราะถ้าไม่พูดก็หาว่าไม่เป็นห่วง อิกนอร์นู่นนี่นั่น จริง ๆ เหตุการณ์ตอนนั้นลงมาเจอชาล็อตก็กอดให้กำลังใจเรียบร้อยแล้ว
เอาตรง ๆ บอสไม่ใช่ว่าไม่รักชาล็อต เพราะว่าตอนลงจากเวทีเขาหน้าแดง เหมือนคนจะร้องไห้ แล้วก็มือสั่น คนเรามีสองแบบไม่รักไม่พูดเลย ปล่อยและไม่สนใจ คนเรามันคิดไม่เหมือนกันก็ตอบแทนไม่ได้ แต่พี่ฟ้าว่าเขารักชาล็อต
หลังบ้านที่เราเห็น เราไม่ได้เห็นทุกอย่าง แต่หนึ่งสิ่งที่รู้คือเขารักชาล็อต แต่เขาการกระทำอาจจะโมโห แต่พี่ฟ้าไม่ได้เข้าใจทุกอย่าง ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เริ่มต้นสิ่งดี ๆ ด้วยกัน สิ่งที่ทำได้ที่สุดทำได้เท่านี้จริง ๆ พูดตรง ๆ ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยผ่านมา เราเคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่ง ทุกคนก็น่าจะรู้”
