แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

สรุปมหากาพย์ “แบม ไพลิน” ปะทะ อดีตสามี จากปมประกันลูกขาด ลามสู่การแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ
เรื่องราวความขัดแย้งในครอบครัวของ แบม ไพลิน อดีตนักร้องลูกทุ่งและอดีตมิสแกรนด์ระนอง 2024 กับอดีตสามีนักธุรกิจ กลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยชนวนเหตุเริ่มจากเรื่องค่าใช้จ่ายของลูก ก่อนจะลุกลามไปสู่การขุดคุ้ยแผลใจในอดีต
แบมออกมาเปิดเผยว่า ประกันสุขภาพของลูกหมดอายุ ทั้งที่ก่อนหน้านี้พ่อของเด็กรับปากว่าจะดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่จ่ายและอ้างว่า “ให้รอศาลตัดสินจบก่อน” ทำให้แบมไม่พอใจอย่างมาก มองว่าเรื่องความคุ้มครองชีวิตลูกไม่ควรต้องรอ ถ้าไม่อยากจ่ายก็ควรบอกตรงๆ เธอพร้อมจัดการเอง
ทางด้านอดีตสามีไม่อยู่เฉย ออกมาชี้แจงมุมของตนเองว่า เรื่องเงินที่ล่าช้า เพราะแบมเป็นฝ่ายเลื่อนนัดศาลออกไปเป็นวันที่ 30 มกราคม เอง เคยโอนเงินค่ารักษาไปให้แล้ว แต่ถูกโอนคืน
ยืนยันว่าการฟ้องร้องไม่ได้ทำเพราะอารมณ์ แต่ต้องการ “เซ็นรับรองบุตร” เพื่อให้มีสิทธิ์ดูแลลูกถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความพอใจของแม่เด็ก
แบมฟาดกลับ ไม่ต้องการเงิน แต่รับไม่ได้ที่ถูกเหยียด ยืนยันว่าเธอเลี้ยงลูกและออกค่าใช้จ่ายเองมาตลอด ไม่เคยอยากได้เงิน แต่ที่กีดกันในตอนแรกเพราะมีปมในใจที่รุนแรงกว่าเรื่องเงิน คือ แบมเผยว่าครอบครัวเธอถูกมองว่าเป็น “คนบ้านนอก”
ประโยคที่ทำให้คนเป็นแม่เจ็บปวดที่สุดคือคำพูดที่ว่า “เอลิน (ลูก) ไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่นี่” แบมแฉว่านัดไกล่เกลี่ยรอบก่อนหน้านี้ ฝ่ายชายเป็นคนไม่มาเอง ทั้งที่เธออุตส่าห์ขับรถไปรอ
แบมย้ำชัดเจนว่าสาเหตุที่เลิกรากันตอนลูกอายุได้เพียง 4 เดือน เป็นเพราะการนอกใจ พร้อมฝากข้อความถึงผู้หญิงคนใหม่ของอดีตสามีว่า การเข้ามาแทรกกลางความสัมพันธ์ตอนที่ยังไม่เลิกกันถือเป็นความผิดเช่นกัน แต่ท้ายที่สุด เธอเลือกที่จะโทษผู้ชายที่เป็นตัวต้นเรื่อง และให้อภัยด้วยการเดินออกมาจากชีวิตที่แย่ ๆ เพื่อมาสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่ากับลูก
ปัจจุบัน แบมเลือกที่จะโฟกัสไปที่การเลี้ยงลูกและการทำงาน ทิ้งท้ายต่อกระแสสังคมที่โจมตีเธอว่า “มนุษย์โลกเกิดมาเพื่อด้อยค่าเพศแม่ด้วยกันเอง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซี อดีตภรรยาแม็กซ์ สวน ‘แบม ไพลิน’ ลั่น คนที่เงียบคือเมียหลวง เปิดแชทถูกข่มขู
- แบม ไพลิน แจงเหตุเลิกสามี รับไม่ได้เรื่องนอกใจ-โกหก ไม่อยากถูกเรียกลูกเมียน้อย
- แบม ไพลิน แยกทาง “แม็กซ์” คืนชีวิตให้สามี หอบลูกกลับบ้าน เลิกถามถึง
- แบม ไพลิน นุ่งบิกินี่ลงอ่าง อวดมุมน่ารักปนแซ่บ ส่งยิ้มหวาน ชวนใจละลาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: