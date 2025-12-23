ข่าวดาราบันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 14:16 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 14:16 น.
71
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

สรุปมหากาพย์ “แบม ไพลิน” ปะทะ อดีตสามี จากปมประกันลูกขาด ลามสู่การแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

เรื่องราวความขัดแย้งในครอบครัวของ แบม ไพลิน อดีตนักร้องลูกทุ่งและอดีตมิสแกรนด์ระนอง 2024 กับอดีตสามีนักธุรกิจ กลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยชนวนเหตุเริ่มจากเรื่องค่าใช้จ่ายของลูก ก่อนจะลุกลามไปสู่การขุดคุ้ยแผลใจในอดีต

แบมออกมาเปิดเผยว่า ประกันสุขภาพของลูกหมดอายุ ทั้งที่ก่อนหน้านี้พ่อของเด็กรับปากว่าจะดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่จ่ายและอ้างว่า “ให้รอศาลตัดสินจบก่อน” ทำให้แบมไม่พอใจอย่างมาก มองว่าเรื่องความคุ้มครองชีวิตลูกไม่ควรต้องรอ ถ้าไม่อยากจ่ายก็ควรบอกตรงๆ เธอพร้อมจัดการเอง

ทางด้านอดีตสามีไม่อยู่เฉย ออกมาชี้แจงมุมของตนเองว่า เรื่องเงินที่ล่าช้า เพราะแบมเป็นฝ่ายเลื่อนนัดศาลออกไปเป็นวันที่ 30 มกราคม เอง เคยโอนเงินค่ารักษาไปให้แล้ว แต่ถูกโอนคืน

ยืนยันว่าการฟ้องร้องไม่ได้ทำเพราะอารมณ์ แต่ต้องการ “เซ็นรับรองบุตร” เพื่อให้มีสิทธิ์ดูแลลูกถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความพอใจของแม่เด็ก

แบมฟาดกลับ ไม่ต้องการเงิน แต่รับไม่ได้ที่ถูกเหยียด ยืนยันว่าเธอเลี้ยงลูกและออกค่าใช้จ่ายเองมาตลอด ไม่เคยอยากได้เงิน แต่ที่กีดกันในตอนแรกเพราะมีปมในใจที่รุนแรงกว่าเรื่องเงิน คือ แบมเผยว่าครอบครัวเธอถูกมองว่าเป็น “คนบ้านนอก”

ประโยคที่ทำให้คนเป็นแม่เจ็บปวดที่สุดคือคำพูดที่ว่า “เอลิน (ลูก) ไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่นี่” แบมแฉว่านัดไกล่เกลี่ยรอบก่อนหน้านี้ ฝ่ายชายเป็นคนไม่มาเอง ทั้งที่เธออุตส่าห์ขับรถไปรอ

แบมย้ำชัดเจนว่าสาเหตุที่เลิกรากันตอนลูกอายุได้เพียง 4 เดือน เป็นเพราะการนอกใจ พร้อมฝากข้อความถึงผู้หญิงคนใหม่ของอดีตสามีว่า การเข้ามาแทรกกลางความสัมพันธ์ตอนที่ยังไม่เลิกกันถือเป็นความผิดเช่นกัน แต่ท้ายที่สุด เธอเลือกที่จะโทษผู้ชายที่เป็นตัวต้นเรื่อง และให้อภัยด้วยการเดินออกมาจากชีวิตที่แย่ ๆ เพื่อมาสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่ากับลูก

ปัจจุบัน แบมเลือกที่จะโฟกัสไปที่การเลี้ยงลูกและการทำงาน ทิ้งท้ายต่อกระแสสังคมที่โจมตีเธอว่า “มนุษย์โลกเกิดมาเพื่อด้อยค่าเพศแม่ด้วยกันเอง”

แบม ไพลิน ประกาศแยกทางสามี หอบลูกกลับบ้าน
ภาพจาก ไพลิน วงษา
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ-1
ภาพจาก : FB Noppawit Satprertpry

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

8 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

15 นาที ที่แล้ว
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ บันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

28 นาที ที่แล้ว
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม ข่าว

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

28 นาที ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

39 นาที ที่แล้ว
ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว ข่าวการเมือง

ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว

46 นาที ที่แล้ว
เลื่อนยศพลโทบุญสิน ขึ้นดำรงตำแหน่งพลเอกวันนี้ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “แม่ทัพกุ้ง” ขึ้นตำแหน่งพลเอก

47 นาที ที่แล้ว
ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบไขว้ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ ข่าว

ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ

49 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะป่วยโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง และสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

54 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ยังไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต หลังดราม่าอวยพรวันเกิด บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต แย้มมีเรื่องนับพันที่ไม่พูด เผยเหตุไร้งานเดี่ยว เตือนแฟน ๆ หยุดปั่น

58 นาที ที่แล้ว
ซาวน่าที่ญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้น ข่าวต่างประเทศ

“คู่รักญี่ปุ่นดับสลด” คาห้องซาวน่า ร่องรอยหนีตายสุดหดหู่ ที่จับประตูหลุดจนออกไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่ ข่าว

กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน ข่าวต่างประเทศ

ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุนิยาย &quot;โลลิตา&quot; เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ บันเทิง

เปิดกรุนิยาย “โลลิตา” เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร ขอเปลี่ยนที่ประชุม GBC พรุ่งนี้ ย้ายไปมาเลแทน อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เสนาหอย เปิดใจ วันมีหนี้ท่วมหัว 106 ล้านบาท จับมือ “วิลลี่” กัดฟันสู้ ไม่ยอมล้มละลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลง “สาวรัสเซียขี่บิ๊กไบค์” อัดคลิปโชว์ท่ายากบนถนนเวียดนาม ส่อโดนโทษหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาช่า เปิดภาพน้องสาวและหลานจากอิตาลี บันเทิง

นานทีได้เห็น! มาช่า เปิดภาพน้องสาว-หลาน บินตรงจากอิตาลี สวยคมระดับนางเอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง &#039;ส.อ.กัมปนาท&#039; ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น ข่าว

ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง ‘ส.อ.กัมปนาท’ ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต. ไฟเขียวออกเสียงประชามติวันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ประกาศลุยเดี่ยว เป็นแคนดิเดตนายก พรรคกล้าธรรมคนเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกทวงแค้นทันควัน ข่าว

สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกเอาคืนทันควัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 14:16 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 14:16 น.
71
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button