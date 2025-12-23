ณวัฒน์ ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต แย้มมีเรื่องนับพันที่ไม่พูด เผยเหตุไร้งานเดี่ยว เตือนแฟน ๆ หยุดปั่น

ณวัฒน์ พูดแล้ว ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต เตือนแฟนคลับหยุดโจมตี-ซัพพอร์ตแบบผิด ๆ ระวังทำศิลปินหมดอนาคต เผยเหตุไร้งานเดี่ยว แย้มมีเรื่องน้ำท่วมปากอีกนับพัน ลั่นหวังดีจึงต้องสอน
หลังจาก บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล เผยสาเหตุที่กล่าวเตือน ชาล็อต ออสติน ในงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ 27 ปี ขอให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งนี้เป็นต้นไป ขอให้มีความมืออาชีพในการทำงาน รวมทั้งพูดถนอมน้ำใจตนในฐานะผู้บังคับบัญชาและทีมงาน ประกอบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เคยเรียกเจ้าตัวออกมาช่วยยืนขายของ แต่ก็ไม่มาทำงาน ถือเป็นเรื่องที่รุนแรงมาก
ล่าสุด บอสณวัฒน์ ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ ระหว่างรอเดินทางขึ้นเครื่องบิน พูดถึงประเด็นดราม่าของชาล็อต เมื่อมีคนสอบถามว่าฉีกสัญญาเลยจะได้ไม่เหนื่อย เจ้าตัวตอบกลับว่า “ฉีกทำไม สัญญาคือข้อตกลง บริษัทเป็นมหาชนมีระเบียบวินัย ยกให้เป็นหน้าที่อีกแผนกแล้ว เป็นบริษัทมีคุณภาพมีประธานกรรมการหลายคณะ ส่งให้คนอื่นดูแลแทนแล้ว เพราะฉะนั้นแฟนคลับถ้ายังไม่หยุด มันจะไปกันใหญ่
บอกเลยนะ หยุดปั่น หยุดทับถมบริษัทและองค์กร หยุดโพสต์ หยุดทวิตในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ถ้าไม่หยุดผลเสียจะตกกับศิลปิน เพราะเรามีหน้าที่ปกครอง มีหน้าที่ต้องดูแล ต้องสั่งสอน ถ้าทำตัวเป็นน้ำล้นแก้ว ถ้าทำตัวเป็นคนสนับสนุนให้ศิลปินไม่ฟังบริษัท ไม่อยู่ในระเบียบวินัยก็จะไม่มีอนาคต
ถ้าคุณรักศิลปิน อยากซัพพอร์ตศิลปิน ต้องรักษาบรรยากาศ ถ้าคุณยิ่งโจมตีบริษัท เราอาจจะใช้มาตรการเดียวกับบริษัทอื่น ๆ
องค์กรโดนหนักเท่าไหร่ ศิลปินโดนหนักกว่า ถูกต้องครับ ถ้าเราปกครองไม่ได้ เราตำหนิไม่ได้ ว่ากล่าวไม่ได้ เราก็จะใช้วิธีอิกนอร์นะครับ
ไม่ต้องถามทำไมถึงไม่มีงานเดี่ยว เพราะผู้ที่เขาจ้างงานเดี่ยว เขากลัวแฟนคลับที่ซัพพอร์ตผิด ๆ ถูก ๆ แบบนี้ คุณอยากให้ศิลปินอยู่กับแฟนคลับแค่นี้เหรอ คุณไม่อยากให้มีผลงานเดี่ยวเลยเหรอใครที่แตะไม่ได้ บ่นไม่ได้ ท้วงไม่ได้ เตือนไม่ได้ ผู้จัดผู้จ้างเห็นแล้วเขาก็ไม่เอากันทุกคน ระวังไว้สิ่งที่สิ่งที่แฟนคลับทำคนจ้างงานเขาเห็นหมด เขาจะตีความว่าก้าวร้าว ไม่มีความเคารพ เขาไม่เอาหรอก เพราะฉะนั้นอย่ามาถามว่าทำไมไม่มีหนังเดี่ยวไม่มีละครเดี่ยวเพราะไม่มีความเคารพ คุณรู้ไหมสภาพแบบนี้ขายงานไม่ได้ แฟนคลับรู้สึกตัวบ้าง แล้วยิ่งแฟนคลับมาซัพพอร์ทแปลก ๆ แทนที่จะให้กำลังใจปรับปรุงพัฒนา มันจะได้ซอฟท์ลง ถ้าเป็นแบบนี้ใครจะจ้างไม่มีหรอก คุณไม่เข้าใจวงการบันเทิง ผมอยู่มา 30 ปี
ชีวิตผมผ่านมาเยอะแล้ว ตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงปัจจุบัน ผมอยู่ในวงการมาเยอะ ผ่านนางงามมาก็เยอะ เชื่อผมเถอะ สิ่งที่ผมทำ ผมหวังดีและมันคืออนาคตของคนที่ผมกำลังดูแล ถ้าคุณไม่ยอมให้ผมพัฒนา ไม่ยอมให้ผมติเตียน โดยที่มาปกป้องผิด ๆ มันก็คือจะไปไหนไม่ได้
เอฟซีต้องเข้าใจนะ เอฟซีดูแลได้ ให้ความรัก โดเนทให้น้องได้ แต่มันไม่ใช่วิธีที่มั่นคง น้องต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้จัดผู้จ้างได้จ้างน้องงานเดี่ยวด้วย ซึ่งผมอยากให้เป็นแบบนั้น แต่ถ้าเอฟซียังคงเตะถ่วงให้เป็นแบบนี้ มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ซึ่งเอฟซีก็โดเนทไปเรื่อย ๆ แล้วกัน
ทำอะไรต้องมีความเคารพต่อคนและงาน ดูแล้วใช่ไหมทำไมไม่มีหนังมีละครงานเดี่ยวแฟนคลับจะรู้อะไรเท่าผม ที่ผมพูดมันเป็นสาธารณะมันเลยต้องพูด มีเรื่องที่อยากจะพูดและไม่อยากจะพูดน้ำท่วมปากอีก 100 เรื่อง 1,000 เรื่อง ถ้าพวกคุณรู้อาจจะไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นหยุดพูดเรื่องแย่ ๆ เกี่ยวกับองค์กรซะ หยุดเถอะ สักวันหนึ่งคุณจะรู้
รู้ไหมทำไมต้องทำงานด้วยตัวเอง ไปพึ่งพาศิลปินก็ไม่ได้ เดี๋ยวเขามาตะคอกใส่อีก”
