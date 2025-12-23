ข่าวดาราบันเทิง

ณวัฒน์ ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต แย้มมีเรื่องนับพันที่ไม่พูด เผยเหตุไร้งานเดี่ยว เตือนแฟน ๆ หยุดปั่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 13:46 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 13:46 น.
71
ณวัฒน์ ยังไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต หลังดราม่าอวยพรวันเกิด

ณวัฒน์ พูดแล้ว ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต เตือนแฟนคลับหยุดโจมตี-ซัพพอร์ตแบบผิด ๆ ระวังทำศิลปินหมดอนาคต เผยเหตุไร้งานเดี่ยว แย้มมีเรื่องน้ำท่วมปากอีกนับพัน ลั่นหวังดีจึงต้องสอน

หลังจาก บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล เผยสาเหตุที่กล่าวเตือน ชาล็อต ออสติน ในงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ 27 ปี ขอให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งนี้เป็นต้นไป ขอให้มีความมืออาชีพในการทำงาน รวมทั้งพูดถนอมน้ำใจตนในฐานะผู้บังคับบัญชาและทีมงาน ประกอบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เคยเรียกเจ้าตัวออกมาช่วยยืนขายของ แต่ก็ไม่มาทำงาน ถือเป็นเรื่องที่รุนแรงมาก

ล่าสุด บอสณวัฒน์ ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ ระหว่างรอเดินทางขึ้นเครื่องบิน พูดถึงประเด็นดราม่าของชาล็อต เมื่อมีคนสอบถามว่าฉีกสัญญาเลยจะได้ไม่เหนื่อย เจ้าตัวตอบกลับว่า “ฉีกทำไม สัญญาคือข้อตกลง บริษัทเป็นมหาชนมีระเบียบวินัย ยกให้เป็นหน้าที่อีกแผนกแล้ว เป็นบริษัทมีคุณภาพมีประธานกรรมการหลายคณะ ส่งให้คนอื่นดูแลแทนแล้ว เพราะฉะนั้นแฟนคลับถ้ายังไม่หยุด มันจะไปกันใหญ่

บอกเลยนะ หยุดปั่น หยุดทับถมบริษัทและองค์กร หยุดโพสต์ หยุดทวิตในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ถ้าไม่หยุดผลเสียจะตกกับศิลปิน เพราะเรามีหน้าที่ปกครอง มีหน้าที่ต้องดูแล ต้องสั่งสอน ถ้าทำตัวเป็นน้ำล้นแก้ว ถ้าทำตัวเป็นคนสนับสนุนให้ศิลปินไม่ฟังบริษัท ไม่อยู่ในระเบียบวินัยก็จะไม่มีอนาคต

ถ้าคุณรักศิลปิน อยากซัพพอร์ตศิลปิน ต้องรักษาบรรยากาศ ถ้าคุณยิ่งโจมตีบริษัท เราอาจจะใช้มาตรการเดียวกับบริษัทอื่น ๆ

องค์กรโดนหนักเท่าไหร่ ศิลปินโดนหนักกว่า ถูกต้องครับ ถ้าเราปกครองไม่ได้ เราตำหนิไม่ได้ ว่ากล่าวไม่ได้ เราก็จะใช้วิธีอิกนอร์นะครับ

ไม่ต้องถามทำไมถึงไม่มีงานเดี่ยว เพราะผู้ที่เขาจ้างงานเดี่ยว เขากลัวแฟนคลับที่ซัพพอร์ตผิด ๆ ถูก ๆ แบบนี้ คุณอยากให้ศิลปินอยู่กับแฟนคลับแค่นี้เหรอ คุณไม่อยากให้มีผลงานเดี่ยวเลยเหรอใครที่แตะไม่ได้ บ่นไม่ได้ ท้วงไม่ได้ เตือนไม่ได้ ผู้จัดผู้จ้างเห็นแล้วเขาก็ไม่เอากันทุกคน ระวังไว้สิ่งที่สิ่งที่แฟนคลับทำคนจ้างงานเขาเห็นหมด เขาจะตีความว่าก้าวร้าว ไม่มีความเคารพ เขาไม่เอาหรอก เพราะฉะนั้นอย่ามาถามว่าทำไมไม่มีหนังเดี่ยวไม่มีละครเดี่ยวเพราะไม่มีความเคารพ คุณรู้ไหมสภาพแบบนี้ขายงานไม่ได้ แฟนคลับรู้สึกตัวบ้าง แล้วยิ่งแฟนคลับมาซัพพอร์ทแปลก ๆ แทนที่จะให้กำลังใจปรับปรุงพัฒนา มันจะได้ซอฟท์ลง ถ้าเป็นแบบนี้ใครจะจ้างไม่มีหรอก คุณไม่เข้าใจวงการบันเทิง ผมอยู่มา 30 ปี

บอส ณวัตน์ อวยพรวันเกิด ชาล็อต ออสติน

ชีวิตผมผ่านมาเยอะแล้ว ตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงปัจจุบัน ผมอยู่ในวงการมาเยอะ ผ่านนางงามมาก็เยอะ เชื่อผมเถอะ สิ่งที่ผมทำ ผมหวังดีและมันคืออนาคตของคนที่ผมกำลังดูแล ถ้าคุณไม่ยอมให้ผมพัฒนา ไม่ยอมให้ผมติเตียน โดยที่มาปกป้องผิด ๆ มันก็คือจะไปไหนไม่ได้

เอฟซีต้องเข้าใจนะ เอฟซีดูแลได้ ให้ความรัก โดเนทให้น้องได้ แต่มันไม่ใช่วิธีที่มั่นคง น้องต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้จัดผู้จ้างได้จ้างน้องงานเดี่ยวด้วย ซึ่งผมอยากให้เป็นแบบนั้น แต่ถ้าเอฟซียังคงเตะถ่วงให้เป็นแบบนี้ มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ซึ่งเอฟซีก็โดเนทไปเรื่อย ๆ แล้วกัน

ทำอะไรต้องมีความเคารพต่อคนและงาน ดูแล้วใช่ไหมทำไมไม่มีหนังมีละครงานเดี่ยวแฟนคลับจะรู้อะไรเท่าผม ที่ผมพูดมันเป็นสาธารณะมันเลยต้องพูด มีเรื่องที่อยากจะพูดและไม่อยากจะพูดน้ำท่วมปากอีก 100 เรื่อง 1,000 เรื่อง ถ้าพวกคุณรู้อาจจะไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นหยุดพูดเรื่องแย่ ๆ เกี่ยวกับองค์กรซะ หยุดเถอะ สักวันหนึ่งคุณจะรู้

รู้ไหมทำไมต้องทำงานด้วยตัวเอง ไปพึ่งพาศิลปินก็ไม่ได้ เดี๋ยวเขามาตะคอกใส่อีก”

ชาล็อต ออสติน ร้องไห้หลัง บอส ณวัตน์ อวยพรวันเกิด

ชาล็อต ออสติน -3
ภาพจาก Instagram : itscharlotty

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

2 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

17 นาที ที่แล้ว
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ บันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

30 นาที ที่แล้ว
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม ข่าว

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

30 นาที ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

41 นาที ที่แล้ว
ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว ข่าวการเมือง

ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว

48 นาที ที่แล้ว
เลื่อนยศพลโทบุญสิน ขึ้นดำรงตำแหน่งพลเอกวันนี้ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “แม่ทัพกุ้ง” ขึ้นตำแหน่งพลเอก

49 นาที ที่แล้ว
ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบไขว้ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ ข่าว

ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ

51 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะป่วยโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง และสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

56 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ยังไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต หลังดราม่าอวยพรวันเกิด บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต แย้มมีเรื่องนับพันที่ไม่พูด เผยเหตุไร้งานเดี่ยว เตือนแฟน ๆ หยุดปั่น

59 นาที ที่แล้ว
ซาวน่าที่ญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้น ข่าวต่างประเทศ

“คู่รักญี่ปุ่นดับสลด” คาห้องซาวน่า ร่องรอยหนีตายสุดหดหู่ ที่จับประตูหลุดจนออกไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่ ข่าว

กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน ข่าวต่างประเทศ

ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุนิยาย &quot;โลลิตา&quot; เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ บันเทิง

เปิดกรุนิยาย “โลลิตา” เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร ขอเปลี่ยนที่ประชุม GBC พรุ่งนี้ ย้ายไปมาเลแทน อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เสนาหอย เปิดใจ วันมีหนี้ท่วมหัว 106 ล้านบาท จับมือ “วิลลี่” กัดฟันสู้ ไม่ยอมล้มละลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลง “สาวรัสเซียขี่บิ๊กไบค์” อัดคลิปโชว์ท่ายากบนถนนเวียดนาม ส่อโดนโทษหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาช่า เปิดภาพน้องสาวและหลานจากอิตาลี บันเทิง

นานทีได้เห็น! มาช่า เปิดภาพน้องสาว-หลาน บินตรงจากอิตาลี สวยคมระดับนางเอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง &#039;ส.อ.กัมปนาท&#039; ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น ข่าว

ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง ‘ส.อ.กัมปนาท’ ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต. ไฟเขียวออกเสียงประชามติวันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ประกาศลุยเดี่ยว เป็นแคนดิเดตนายก พรรคกล้าธรรมคนเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกทวงแค้นทันควัน ข่าว

สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกเอาคืนทันควัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 13:46 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 13:46 น.
71
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button