ศาลปากีฯ พิพากษายืนประหารชีวิต 2 ชายรุมข่มขืนนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสต่อหน้าลูก
ศาลปากีสถาน พิพากษายืนประหารชีวิต 2 ชายรุมข่มขืนนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสต่อหน้าลูก 3 คน หลังเหยื่อน้ำมันหมดบนทางด่วน
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะซัน รายงานว่า ศาลในประเทศปากีสถานพิพากษายืนประหารชีวิต อาบิด มัลฮี และ ชาฟคัต อาลี สองผู้ต้องหาก่อเหตุรุมข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวฝรั่งเศสใกล้นครลาฮอร์
โดยทั้งสองลงมือก่อเหตุเมื่อวันที่ 9 กันยายน เมื่อปี 2563 หลังจากที่ทั้งสองพบนักท่องเที่ยวน้ำมันหมดและติดอยู่บนทางด่วน ซึ่งเธอนั่งอยู่ในรถและรอความช่วยเหลือพร้อมกับลูกๆของเธอ ทว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองได้ทุบกระจกและลากเธอออกมาจากรถ และใช้อาวุธปืนข่มขืนและก่อเหตุเธอ นอกจากนี้พวกเขายังขโมยบัตรธนาคาร เงินสด และอัญมณีด้วย
อย่างไรก็ตามเหยื่อสามารถบอกรูปพรรณของผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้ และนำไปสู่การจับกุมในที่สุด ก่อนจะยืนยันว่าเป็นทั้งสองคนจริง
ซึ่งทั้งสองถูกตัดสินให้ประหารชีวิตตั้งแต่ปี 2564 หลังจากที่ศาลพิพากษาให้มีความผิดข่มขืน, ลักพาตัว, โจรกรรม และก่อการร้าย ทว่าทั้งสองขอยื่นอุทธรณ์ จนกระทั้งเมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 ศาลยกอุทธรณ์ และให้ประหารทั้งคู่ตามเดิม
อย่างไรก็ตามประชาชนปากีสถานเรียกร้องประหารชีวิตทั้งสองต่อหน้าสาธารณชน โดยส่วนใหญ่ปากีสถานมักจะประหารชีวิตผู้ต้องหาด้วยการแขวนคอ
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