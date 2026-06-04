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ผงะ! สุ่มตรวจหาสารเสพติด ป.6-ม.ต้น 100 คน พบฉี่ม่วง 30 ราย ผู้หญิงเกือบครึ่ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 08:00 น.
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ขอบคุณภาพจาก : รุจิภาส มีกุศล

เจ้าหน้าที่สุุ่มตรวจหาสารเสพติด ป.6-ม.ต้น 100 คน ในพื้นที่สุรินทร์ พบฉี่ม่วง 30 ราย ผู้หญิงเกือบครึ่ง ชี้นี่แค่โรงเรียนเดียวในจังหวัด

นาย รุจิภาส มีกุศล สมาชิกวุฒิสภา จ.สุรินทร์ และโฆษกคณะกรรมาธิการการกฏหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา ในฐานะ ประธานคณะทำงาน พิจารณาศึกษา ป้องกันและปราบปราม เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรม ลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทาง รับฟัง ประมวลผลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ จากที่ปรึกษาประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษา ป้องกันและปราบปราม เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรม

พร้อมกับลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนผู้บำบัดยาเสพติด และศึกษาโครงการพฤตินิสัยผู้ถูกควบคุมความประพฤติ ระยะเวลา 15 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ค่ายรู้…รัก (Sense and Love) รุ่นที่ 1 ที่อุทยานธรรม อตุโลสำราญนิเวศน์ บ.อาโพน ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปยังกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.สุรินทร์ เพื่อเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กรมการปกครอง ซึ่งมีระยะเวลาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 120 วัน

สถานที่แห่งนี้ดำเนินงานตามหลักสูตรเฉพาะกิจของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ กิจกรรม เป็นการปรั สภาพแวดล้อมและฝึกระเบียบวินัย โดยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จะคอยดูแลและสนับสนุนการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาเครือข่ายความร่วมมือ นอกจากทางกองร้อย อส. แล้ว จังหวัดสุรินทร์ ยังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อส่งต่อข้อมูลและช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ของประธานคณะทำงาน พิจารณาศึกษา ป้องกันและปราบปาม เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรม ในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากปัญหายาเสพติดในสังคมไทยปัจจุบัน ทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างหนัก จนถูกยกระดับจากปัญหาสังคมทั่วไปขึ้นเป็น “ภัยความมั่นคงของชาติ” โดยมีผู้เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดสูงถึงเกือบ 2 ล้านคน ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งด้านอาชญากรรม เศรษฐกิจ และสาธารณสุขโครงสร้างและมิติความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่ลุกลามในปัจจุบัน

โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ในห้วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ที่เกิดเหตุฆาตกรรมจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกิดจากภาวะหลอนทางจิตประสาทอยู่บ่อยครั้ง

ทั้งนี้ นายรุจิภาส ได้ลงพื้นที่ดังกล่าว ก่อนที่ในวันที่ 5-6 มิ.ย.69 นี้ คณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา จะลงพื้นที่มาศึกษาดูงาน เรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ จ.สุรินทร์ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.สุรินทร์ ผู้บัญชาการมลทลทหารบกที่ 25 ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.สุรินทร์ ยุติธรรม จ.สุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.สุรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.สุรินทร์ ปลัด จ.สุรินทร์ นายอำเภอ ทุกอำเภอใน จ.สุรินทร์ ท้องถิ่น จ.สุรินทร์ นายก อบจ.สุรินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับประเด็น สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ จ.สุรินทร์ แผนงานและโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ จ.สุรินทร์ ประจำปี 2569 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหน่วยงาน

ทั้งนี้ ระหว่างที่นายรุจิภาส ได้ลงพื้นที่ไปยังกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.สุรินทร์ เพื่อเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กรมการปกครอง ได้พบและพูดคุยกับชายวัย 59 ปี ที่เคยเสพยาเสพติดจนฤทธิ์ยาทำลายประสาท ก่อนเข้าร่วมฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสพที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่ม และอีกราย เป็นเยาวชนชาย วัย 19 ปี ชาว อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ที่เคยเสพยาจนฤทธิ์ยาทำลายประสาท ที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มเช่นกัน

โดยเยาวชนชายวัย 19 ปี เปิดเผยข้อมูลกับนายรุจิภาสว่า ตนสมัครใจมาผู้เข้าร่วมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง มาอยู่ที่นี่กินข้าวได้ ตนจบ ป.6 เรียนถึงแค่ ม.2 ครึ่ง ต่อยกันกับครูก็เลยลาออก ตอนนี้เรียน กศน. ไม่อยากเข้ามาอีกแล้ว แม่ตนมาเยี่ยมบ่อย ตนเสพยาตั้งแต่อายุ 14 ปี ตอนนี้อายุ 19 ปีแล้ว เลิกเรียนก็เสพมาเลย ตนความจำดี แต่ยาทำให้ลืม เพราะสมองถูกทำลายจากยา พอมาบำบัดได้ทานยา ก็ทำให้สมองฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆ เริ่มดีขึ้นแล้ว หมอให้ทานยา 1 ปี เพื่อให้สมองฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว พอแล้ว ทุกวันนี้ยายังเยอะเหมือนเดิม

แม่มาก็บอกว่าคนข้างบ้านเพิ่งโดนจับยาไปร้อยกว่าเม็ด ยามีทุกที่ มาจากทุกภาค ตอนเสพตนเอายามาต่อจากรุ่นพี่ภายในหมู่บ้าน เขาก็เอาต่อมาอีกที ในโรงเรียน เด็กนักเรียนก็เสพกันเยอะ ตนก็เคยขายให้เด็กนักเรียน มีตั้งแต่ ป.6 ก็เริ่มเสพกันแล้ว แก้ไขปัญหายาก เด็กมึนด้วย ขนาดโรงเรียนใหญ่ๆยังห้ามไม่ได้ ครูจะไม่รู้ว่าเสพเพราะเด็กจะแอบเสพในห้องน้ำ เวลาซื้อก็แอบออกจากห้อง เยาวชนชายวัย 19 ปี กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดได้ลุกลามไปถึงเยาวชน ซึ่งเป็นนักเสพหน้าใหม่ โดยมีกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นมาจนถึงชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยช่วงอายุที่ลองผิดลองถูก จะอยู่ในช่วงมัธยมต้น อายุระหว่าง 12-15 ปี

ทั้งนี้มีข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ได้นำเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ชอบหนีเรียน จำนวน 100 คน ทั้งชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย มาร่วมโครงการอบรมของทางอำเภอ ก่อนจะทำการตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้า)ในปัสสาวะ ก็ต้องพบกับผลตรวจที่เป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่ง ในจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหญิงและชาย 100 คน พบสารเสพติดเกือบ 30 ราย ในจำนวนนี้มีผู้หญิงเกือบครึ่ง ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตามโรงเรียนดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เปิดใจและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี แต่ยังมีสถานศึกษาอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่เปิดใจให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปจัดโครงการตรวจตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้า)ในปัสสาวะกับเยาวชนนักเรียน เนื่องจากเกรงจะเสียชื่อเสียงต่างๆ

ซึ่งนายรุจิภาส จะได้นำปัญหาดังกล่าว เข้าหารือกับ คณะทำงาน พิจารณาศึกษา ป้องกันและปราบปราม เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรม เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนที่เป็นนักเสพหน้าใหม่ เพื่อตัดวงจรผู้เสพ ตั้งแต่ต้นน้ำต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 08:00 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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