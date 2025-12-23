ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน
อุทาหรณ์นักกินจุ “Zermatt Neo” เคยกินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน ต้องหามส่งโรงพยาบาล
ในยุคที่คอนเทนต์แนว “ม็อกบัง” (Mukbang) หรือการโชว์กินอาหารปริมาณมหาศาลกำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก หนึ่งในดาวเด่นของวงการนี้คือ Zermatt Neo (เซอร์แมต นีโอ) คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายกินจุชื่อดังชาวสิงคโปร์วัย 37 ปี ที่มียอดผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มกว่า 10 ล้านคน
ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังผ่านช่วงถาม-ตอบ บนเว็บไซต์ Reddit ว่าครั้งหนึ่งการกินจุเกือบทำให้เขาต้องแลกด้วยชีวิต
นีโอเล่าถึงประสบการณ์เฉียดตายเมื่อหลายปีก่อน ขณะทำชาลเลนจ์กินเบอร์เกอร์ที่มีน้ำหนักรวมมหาศาล เกินกว่าขีดจำกัดที่ร่างกายจะรับไหว ผลลัพธ์คือกระเพาะอาหารขยายตัวอย่างรุนแรงจนไปเบียดทับตับอ่อน เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบ เขาต้องถูกหามส่งห้องฉุกเฉินและนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 3 วัน ก่อนจะต้องทนทรมานกับอาการป่วยต่อเนื่องอีกกว่า 2 สัปดาห์
โดยปกติแล้ว ในการถ่ายทำคอนเทนต์แต่ละครั้ง นีโอจะกินอาหารเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ถึง 10 กิโลกรัม แต่เคยมีคลิปวิดีโอหนึ่งในปี 2023 ที่เขาโชว์กินเบอร์เกอร์หนักถึง 12 กิโลกรัมเลยทีเดียว
เมื่อมีแฟนคลับถามถึงปัญหาสุขภาพ นีโอกลับยืนยันข้อมูลที่น่าประหลาดใจว่า ผลการตรวจเลือดของเขาไม่เพียงแค่ปกติ แต่ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarkers) ของเขายังดีเยี่ยม ติดอันดับท็อป 2% ของคนสิงคโปร์ที่มีสุขภาพดีที่สุด
ส่วนเรื่องระบบขับถ่าย เขาอธิบายว่าช่วงที่ทำชาลเลนจ์กินจุ ร่างกายจะขับถ่ายบ่อยขึ้น โดยอาจมากถึง 4 ครั้งต่อวัน แต่ระยะเวลาในการขับถ่ายยังคงปกติ
สาเหตุที่เขายังรักษาสุขภาพไว้ได้แม้จะกินหนักขนาดนี้ เป็นเพราะนีโอมีความรู้พื้นฐานที่แน่นปึก เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านโภชนาการ และเคยทำงานเป็นทั้งนักกำหนดอาหารกับเทรนเนอร์ส่วนตัวมาก่อนเข้าวงการคอนเทนต์ ทำให้เขาสามารถวางแผนการกินได้อย่างเป็นระบบ
กิจวัตรประจำวันของเขาคือการออกกำลังกายอย่างหนัก 6-7 วันต่อสัปดาห์ ควบคู่ไปกับการทำ Intermittent Fasting (IF) หรือการอดอาหารเป็นช่วงเวลา โดยเขาจะเว้นช่วงการกินนานถึง 18-24 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้พักและเผาผลาญพลังงาน
สำหรับจุดเริ่มต้นบนเส้นทางสายนี้ นีโอเล่าว่าเริ่มจากคำท้าทายสนุก ๆ ของเพื่อนที่ยิม จนนำไปสู่การลงแข่งขันคว้าแชมป์ระดับประเทศ และกลายเป็นนักกินจุอาชีพในที่สุด
