กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่
กสทช. ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ตรวจยึดฝูงโดรนต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หลังพบเบาะแสบินรอบสุวรรณภูมิ หวั่นเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่
เมื่อเวลา 11.15 น. กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ข่าวด่วน! กสทช. บูรณาการหน่วยงานความมั่นคง เข้าตรวจยึดสะกัดฝูงโดรนกว่า 2,500 ลำ”
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พบโดรนต้อนสงสัยขึ้นบินใกล้สุวรรณภูมิ มีลักษณะคล้าย “โมเดลยูเครนโจมตีฐานทัพรัฐเซีย” จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง
โดยร่วมกันประเมินความเสี่ยงอาจถูกลำเลียงซุกซ้อนเข้ามาทางบก ก่อนนำขึ้นบินภายในประเทศ และอาจเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการสะกัดตั้งแต่ต้นทาง
ล่าสุดหน่วยงานความมั่นคง ดำเนินการตรวจยึดโดรนต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ และอยู่ระหว่างตรวจสอบ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
จากโพสต์ดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่ชาวบ้านแจ้งเบาะแสว่า พบโดรนบินรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งภายหลังการตรวจสอบ โดรนนั้นไม่ได้บินเข้ามาในพื้นที่ของสนามบิน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำเครื่องมือตรวจจับและป้องกันโดรน และพบว่าในวันที่ 21 ธันวาคม ได้มีโดรนบินเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอีกรอบ
