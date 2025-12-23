อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

23 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด คาราบาวคัพ อาร์เซนอล VS พาเลซ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 5 (รอบ 8 ทีมสุดท้าย)
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS คริสตัล พาเลซ
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – คริสตัล พาเลซ
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล มากัลเญส, คริสเตียน มอสเกร่า และ เบน ไวท์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไค ฮาแวร์ตซ์ กับ แม็กซ์ ดาวแมน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกปา อาร์ริซาบาลก้า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ แดนกลางเป็น คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โนนี่ มาดูเอเก้, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กาเบรียล เชซุส
คริสตัล พาเลซ
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ จะไม่มีชื่อของ ดาเนี่ยล มูญอซ, ไดจิ คามาดะ, ชาดี ริอาด, ชีค ดูคูเร่, คาเลบ ปอร์ฮา และ ริโอ คาร์ดีนส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิสไมล่า ซาร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น วอลเตอร์ เบนิเตซ พร้อมแนวรับ 3 คน เจย์ดี แคนว็อต, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น นาเธเนี่ยล ไคลน์, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, อดัม วาร์ตัน, บอร์นา โซซ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จัสติน เดเวนนี่, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คริสตันตัส อูเช่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS คริสตัล พาเลซ
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 26/10/25 อาร์เซนอล 1-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 23/04/25 อาร์เซนอล 2-2 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 21/12/24 คริสตัล พาเลซ 1-5 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 18/12/24 อาร์เซนอล 3-2 คริสตัล พาเลซ (คาราบาว คัพ)
- 20/01/24 อาร์เซนอล 5-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 20/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 ชนพ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
คริสตัล พาเลซ
- 20/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/12/25 เสมอ คู พีเอส 2-2 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 14/12/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 11/12/25 ชนะ เชลบอร์น 3-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 07/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : เกปา อาร์ริซาบาลก้า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ – คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ – โนนี่ มาดูเอเก้, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ – กาเบรียล เชซุส
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : วอลเตอร์ เบนิเตซ (GK) – เจย์ดี แคนว็อต, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – นาเธเนี่ยล ไคลน์, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, อดัม วาร์ตัน, บอร์นา โซซ่า – จัสติน เดเวนนี่, เยเรมี่ ปิโน่ – คริสตันตัส อูเช่
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
อาร์เซนอล 2-0 คริสตัล พาเลซ
