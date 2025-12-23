ข่าวกีฬาฟุตบอล

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 10:32 น.
58

23 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด คาราบาวคัพ อาร์เซนอล VS พาเลซ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 5 (รอบ 8 ทีมสุดท้าย)
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS คริสตัล พาเลซ
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Arsenal

วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – คริสตัล พาเลซ

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล มากัลเญส, คริสเตียน มอสเกร่า และ เบน ไวท์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไค ฮาแวร์ตซ์ กับ แม็กซ์ ดาวแมน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกปา อาร์ริซาบาลก้า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ แดนกลางเป็น คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โนนี่ มาดูเอเก้, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กาเบรียล เชซุส

Credit : Arsenal

คริสตัล พาเลซ

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ จะไม่มีชื่อของ ดาเนี่ยล มูญอซ, ไดจิ คามาดะ, ชาดี ริอาด, ชีค ดูคูเร่, คาเลบ ปอร์ฮา และ ริโอ คาร์ดีนส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิสไมล่า ซาร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น วอลเตอร์ เบนิเตซ พร้อมแนวรับ 3 คน เจย์ดี แคนว็อต, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น นาเธเนี่ยล ไคลน์, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, อดัม วาร์ตัน, บอร์นา โซซ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จัสติน เดเวนนี่, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น คริสตันตัส อูเช่

Credit : Crystal Palace Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS คริสตัล พาเลซ

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 26/10/25 อาร์เซนอล 1-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/04/25 อาร์เซนอล 2-2 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/12/24 คริสตัล พาเลซ 1-5 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/12/24 อาร์เซนอล 3-2 คริสตัล พาเลซ (คาราบาว คัพ)
  • 20/01/24 อาร์เซนอล 5-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 20/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 ชนพ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/12/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)

คริสตัล พาเลซ

  • 20/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/12/25 เสมอ คู พีเอส 2-2 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
  • 14/12/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/12/25 ชนะ เชลบอร์น 3-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
  • 07/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : เกปา อาร์ริซาบาลก้า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ – คริสเตียน นอร์การ์ด, มิเกล เมริโน่ – โนนี่ มาดูเอเก้, เอเบเรชี่ เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ – กาเบรียล เชซุส

คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : วอลเตอร์ เบนิเตซ (GK) – เจย์ดี แคนว็อต, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – นาเธเนี่ยล ไคลน์, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, อดัม วาร์ตัน, บอร์นา โซซ่า – จัสติน เดเวนนี่, เยเรมี่ ปิโน่ – คริสตันตัส อูเช่

Credit : Crystal Palace Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ

อาร์เซนอล 2-0 คริสตัล พาเลซ

 

