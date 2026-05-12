ข่าวกีฬา

ทาเครุ เท้าหัก หลังต่อยรถถังน่วม คว้าแชมป์ เผยเหตุที่ทนเจ็บได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 12:14 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 11:19 น.
ทาเครุ เซกาวา กระดูกเท้าหัก เพิ่งรู้ตัว หลังชนะน็อกรถถัง ONE อำลาสังเวียนสุดยิ่งใหญ่

ศึก ONE Samurai 1 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เกิดตำนานการต่อสู้ ทาเครุ เซกาวา นักสู้ขวัญใจชาวญี่ปุ่น เอาชนะน็อก รถถัง จิตรเมืองนนท์ ในยกที่ 5 เขาคว้าเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาลไปครอง พร้อมประกาศแขวนนวมยุติเส้นทางอาชีพบนเวทีทันที

ไฟต์นี้มีความหมายกับทาเครุมาก รถถังเคยเอาชนะน็อกทาเครุมาแล้วในไฟต์แรกด้วยเวลาเพียง 80 วินาทีของยกแรก การเจอกันครั้งนี้จึงเป็นการล้างตาบนสังเวียนใหญ่ในประเทศบ้านเกิดของตนเอง ทั้งคู่แลกอาวุธหนักกันตลอด 5 ยกจนกระทั่งทาเครุเป็นฝ่ายปิดเกมได้สำเร็จ

หลังจบการแข่งขันประมาณหนึ่งสัปดาห์ ทาเครุเปิดเผยภาพฟิล์มเอกซเรย์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว แสดงให้เห็นรอยกระดูกเท้าหัก สาเหตุที่ตนสามารถยืนชกอยู่ได้จนจบ 5 ยก เกิดจากร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนระหว่างการชก ฮอร์โมนตัวนี้ช่วยระงับความเจ็บปวดเอาไว้ชั่วคราว

ทาเครุเขียนข้อความเล่าเรื่องราวด้วยอารมณ์ดีว่า “ตั้งแต่ชกเสร็จก็รู้สึกเจ็บเท้ามาตลอดเลยแฮะ พอไปตรวจดู อ้าว กระดูกหักเฉยเลย สมกับเป็นจอมหักกระดูกโดยกำเนิดจนวินาทีสุดท้ายจริงๆ ตอนนี้ไม่มีคิวชกแล้ว จากนี้คงต้องค่อยๆ รักษาตัวให้หายดีครับ”

ชัยชนะครั้งนี้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของทาเครุอย่างชัดเจน เขาเอาชนะคู่แข่งคนสำคัญได้ทั้งที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บหนัก ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้บริหารรายการ ONE เตรียมผลักดันให้ทาเครุเข้าสู่หอเกียรติยศหรือฮอลล์ออฟเฟมของรายการต่อไป การแขวนนวมของเขาจึงถือเป็นการปิดฉากเส้นทางนักสู้ที่สมบูรณ์แบบ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

