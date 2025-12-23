อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า
“อนุทิน” ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมข้อความถึงทหารกล้า ชายแดนไทย-กัมพูชา ชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้แนวหน้า
23 ธันวาคม 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ หรือ ส.ค.ส. เพื่อส่งมอบความปรารถนาดีให้กับพี่น้องคนไทยทุกคน โดยระบุว่า “เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2569 ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้พี่น้องประชาชน”
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ ส.ค.ส. เพื่อส่งมอบให้กับเหล่าทหารและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละ ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน โดยระบุว่า “เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2569 ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจ ให้ทหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า ในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา”
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่ต้องการร่วมส่งกำลังใจ ความปรารถนาดี หรือประสงค์จะส่งสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ไปให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แนวหน้าชายแดน สามารถติดตามรายละเอียด ขั้นตอน และช่องทางการจัดส่งได้ทางเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า
