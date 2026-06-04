วอลเลย์บอล

อันดับโลก ไทย ดวล จีน VNL 2026 ชนะแพ้ ได้บวกลบกี่คะแนน วอลเลย์บอลหญิง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 09:18 น.
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อันดับโลก ไทย ดวล จีน VNL 2026 ชนะแพ้ ได้บวกลบกี่คะแนน วอลเลย์บอลหญิง

เปิดเงื่อนไข เทียบชั้นอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย ดวล จีน VNL 2026 ชนะแพ้ ได้บวกลบกี่คะแนน

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก VNL 2026 สัปดาห์แรก นัดที่สอง ที่เมืองนานกิง ประเทศจีน วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบกับทีมชาติจีน เจ้าภาพ ในเวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย อ้างอิงข้อมูลคะแนนสะสมอันดับโลก สถานการณ์ก่อนแข่งของทั้งสองทีมมีระยะห่างกันพอสมควร ส่งผลให้เงื่อนไขการคิดคะแนนสะสมอันดับโลกในนัดนี้ฝั่งไทยได้เปรียบอย่างมากหากสามารถพลิกเอาชนะได้

ปัจจุบันทีมชาติจีนอยู่อันดับ 7 ของโลก มีคะแนนสะสม 320.10 คะแนน เพิ่งแพ้เช็กนัดแรก 0-3 เซต ส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับ 19 ของโลก มีคะแนนสะสม 166.44 คะแนน หล่นลงมาจากการแพ้เซอร์เบียแบไร้แต้ม

อันดับโลก ไทย ดวล จีน VNL 2026 ชนะแพ้ ได้บวกลบกี่คะแนน วอลเลย์บอลหญิง

กรณีทีมชาติไทยพลิกชนะจีน

  • ชนะ 3-0 เซต ไทยจะได้คะแนนบวกเพิ่มสูงสุดถึง 17.27 คะแนน จีนจะถูกลบ 17.27 คะแนน

  • ชนะ 3-1 เซต ไทยจะได้คะแนนบวกเพิ่ม 14.77 คะแนน จีนจะถูกลบ 14.77 คะแนน

  • ชนะ 3-2 เซต ไทยจะได้คะแนนบวกเพิ่ม 12.27 คะแนน จีนจะถูกลบ 12.27 คะแนน

กรณีทีมชาติไทยแพ้จีน

  • แพ้ 2-3 เซต ไทยจะถูกลบเพียง 0.01 คะแนน จีนจะได้คะแนนบวกเพิ่ม 0.01 คะแนน

  • แพ้ 1-3 เซต ไทยจะถูกลบเพียง 0.23 คะแนน จีนจะได้คะแนนบวกเพิ่ม 0.23 คะแนน

  • แพ้ 0-3 เซต ไทยจะถูกลบมากที่สุด 2.73 คะแนน จีนจะได้คะแนนบวกเพิ่ม 2.73 คะแนน

อันดับโลก ไทย ดวล จีน VNL 2026 ชนะแพ้ ได้บวกลบกี่คะแนน วอลเลย์บอลหญิง

ความต่างของอันดับโลกทำให้การันตีได้ว่า เกมนี้ผู้เล่นไทยสามารถลงเล่นได้โดยไม่มีแรงกดดันเรื่องคะแนนสะสมอันดับโลก เนื่องจากแม้จะแพ้ในสกอร์ที่ขาดที่สุด 0-3 เซต ก็จะเสียคะแนนไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่หากสามารถแย่งเซตมาได้ หรือพลิกชนะได้สำเร็จ คะแนนอันดับโลกจะพุ่งทะยานทันที แฟนกีฬาสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ในเย็นวันนี้

ชวนเชียร์สดพร้อมกัน วอลเลย์บอลหญิงไทยจีน ถ่ายทอดสดทางช่อง Monosport ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 09:18 น.
79
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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