สรุปดราม่า น้องมิรา หนีตายร้อง กัน จอมพลัง หลังถูก เสือ ดุสิต ใส่แหวนรัวหมัดทุบจนหน้าเบี้ยวผิดรูป
กัน จอมพลัง รุดช่วย น้องมิรา สภาพน่วมหน้าเบี้ยวผิดรูป หลังถูกอดีตแฟนหนุ่ม เสือ ดุสิต ใส่แหวนรัวหมัดใส่ ด้านฝ่ายชายโต้ยอมรับผิดแต่แฉกลับถูกเปิดฉากล่อเบ้าตาก่อน
เพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ออกมาโพสต์ภาพของหญิงสาวรายหนึ่งที่เข้ามาขอความช่วยเหลือในสภาพร่างกายบอบช้ำอย่างหนัก หญิงสาวรายนี้คือ น้องมิรา อดีตแฟนสาวของ เสือ ดุสิต สภาพตามร่างกายมีรอยเขียวช้ำตั้งแต่ข้อเท้าไปจนถึงศีรษะ เบ้าตาทั้งสองข้างบวมปูดจนปิดสนิท และใบหน้าเบี้ยวผิดรูปจนแทบจำหน้าเดิมไม่ได้
กัน จอมพลัง ระบุข้อความว่า น้องมิราหนีตายมาขอความช่วยเหลือหลังถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ โดยผู้ก่อเหตุคืออดีตแฟนหนุ่มที่สวมแหวนไว้ที่นิ้วแล้วใช้หมัดกระหน่ำชกเข้าที่ใบหน้าและลำตัวแบบไม่ยั้งมือ ล่าสุดทางเพจได้รับตัวน้องมิราเข้ามาอยู่ในความดูแลเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว พร้อมแสดงความเห็นว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดผู้ชายก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงจนมีสภาพเช่นนี้
ย้อนรอยคดีเก่า ชนวนเหตุความขัดแย้งในอดีต
หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ คู่รัก เสือ ดุสิต และน้องมิรา เคยเป็นข่าวดังจากกรณีที่เสือ ดุสิต พาพวกไปรุมทำร้ายร่างกายคุณลุงอายุ 55 ปีในร้านอาหารแห่งหนึ่งจนอาการโคม่าซี่โครงหัก 12 ซี่ โดยเวลานั้นฝ่ายชายอ้างว่าทำไปเพราะคุณลุงเข้ามาลวนลามจับก้นน้องมิรา
ทว่าในเวลาต่อมา น้องมิรากลับให้การกับตำรวจว่าในคืนเกิดเหตุตนเองดื่มสุราจนเมาหนักมาก จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณลุงได้เข้ามาลวนลามจริงหรือไม่ ซึ่งในคดีนั้น ลูกสาวของผู้บาดเจ็บได้เข้าร้องเรียนกับ กัน จอมพลัง ให้ช่วยทวงความเป็นธรรม จนทำให้เกิดการกระทบกระทั่งและฉะกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างกัน จอมพลัง กับเสือ ดุสิต มาโดยตลอด
“เสือ ดุสิต” โพสต์โต้ น้อมรับคำด่าแต่แฉกลับอีกมุม
หลังจากกระแสสังคมรุมประณามอย่างหนัก เสือ ดุสิต ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยการโพสต์ข้อความตัดพ้อว่า “ปีของกูจริง ๆ ทำแต่เรื่องเหรี้ยๆ” พร้อมโพสต์ข้อความตอบโต้ชาวเน็ตที่เข้ามาต่อว่า โดยระบุว่าในโลกออนไลน์มีแต่คนทำตัวเป็นสุภาพบุรุษเข้ามาสั่งสอนตนเองเต็มไปหมด ทั้งที่ยังไม่มีใครเข้ามาสอบถามถึงสาเหตุเบื้องหลังว่าทำไปเพราะอะไร
เสือ ดุสิต ชี้แจงในมุมของตนเองว่า ยอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำร้ายผู้หญิง แต่ชนวนเหตุเกิดจากในคืนเกิดเหตุฝ่ายหญิงดื่มเหล้าจนเมาพยายามเข้ามาทำร้ายร่างกายตนเองก่อน ตนพยายามห้ามปรามจนเกิดความโมโหและเตือนว่าอย่าให้มีครั้งที่สอง แต่พูดไม่ทันขาดคำฝ่ายหญิงก็ชกเข้าที่เบ้าตาของตนก่อนจนทำให้ฟิวส์ขาด ยืนยันว่ายอมรับผิดกับการกระทำของตนเองและน้อมรับคำด่าจากชาวเน็ตทุกคน
เพื่อนสนิท “เมลาย รัชดา” โพสต์ให้กำลังใจ
ท่ามกลางมรสุมดราม่าที่รุมเร้า เมลาย รัชดา เพื่อนสนิทของเสือ ดุสิต ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ขณะกอดคอให้กำลังใจเสือ ดุสิต พร้อมระบุข้อความในลักษณะร่วมทุกข์ร่วมสุขว่า ตนเองพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเสมอ สามารถไปร่วมลุยร่วมรบด้วยกันได้ทุกที่ แต่ขอออกตัวไว้ก่อนว่าไม่สามารถเข้าไปติดคุกด้วยได้จริงๆ แต่สัญญาว่าจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนที่เรือนจำอยู่ตลอด
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