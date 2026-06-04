สภาล่างโหวตผ่านมติจำกัดอำนาจ “ทรัมป์” ทำสงครามอิหร่าน จี้ถอนกำลัง
สภาล่างสหรัฐฯ โหวตผ่านมติจำกัดอำนาจ “ทรัมป์” ทำสงคราม จี้ถอนกำลังจากอิหร่าน แต่ยังต้องผ่านอีกสองด่านเพื่อให้มติดังกล่าวมีผล
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า สภาล่างสหรัฐฯมีมติจำกัดอำนาจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯในการทำสงคราม ด้วยคะแนน 215 ต่อ 208 เสียง หลังจากที่เคยพยายามโหวตมาแล้วถึง 3 ครั้ง
โดยการผ่านมติในครั้งนี้จะส่งผลให้นายทรัมป์จำเป็นต้องถอนกำลังจากอิหร่าน เว้นเสียแต่สภาคองเกรสจะประกาศสงครามหรืออนุมัติในการใช้กำลังทางทหาร
อย่างไรก็ตามแม้จะโหวตผ่านแล้ว ณ เวลานี้ยังเป็นเหมือนการโหวตทางสัญลักษณ์มากกว่า เนื่องจากยังต้องผ่านทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจึงจะมีผลบังคับใช้ได้
พร้อมกันนี้นายทรัมป์ยังสามารถวีโตซึ่งจะต้องได้รับเสียงข้างมากสองในสามในทั้งสองสภาจึงจะสามารถยกเลิกได้คำสั่งได้
นับเป็นเวลา 3 เดือนแล้วที่นายทรัมป์และอิสราเอลได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธใส่อิหร่าน ซึ่งอิหร่านและสหรัฐฯตกลงหยุดยิงชั่วคราวในวันที่ 8 เมษายน แต่ในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐฯได้เริ่มเปิดฉากโจมตีอีกครั้ง โดยนายทรัมป์ยังคงยืนกรานว่าการเจรจาในการยุติสงครามเป็นไปได้ด้วยดี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพสหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธถล่มตอนใต้อิหร่านช่วงหยุดยิง ทำเพื่อปกป้องกำลังพล
- “คิมจองอึน” สั่งยิงนิวเคลียร์ทันที หากถูกลอบสังหาร หวั่นซ้ำรอยผู้นำอิหร่าน
- เปิดแถลงการณ์หน่วย “Secret Service” เหตุยิงใกล้ทำเนียบขาว ยืนยัน ทรัมป์ปลอดภัย มือปืนเสียชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: