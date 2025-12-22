ชีวิตคู่พินาศ หญิง 60 แอบคบชู้หนุ่มรุ่นลูก เมียหลวงตามตบล้างน้ำ ลูกอายมุดแผ่นดิน
เมื่อภาระหน้าที่การงานจบลงด้วยคำว่า “เกษียณ” ลูกหลานต่างแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเอง ความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นในจิตใจอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ เหมือนกับเรื่องราวของหญิงวัย 60 ปีรายนี้ ที่ออกมาเปิดใจผ่านรายการทอล์กโชว์ชื่อดังของเวียดนาม เพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา หลังเผลอใจทำลายครอบครัวตัวเองด้วยการนอกใจสามี
หญิงเจ้าของเรื่องเล่าว่า ปัจจุบันเธออายุ 60 ปี เกษียณอายุแล้ว ขณะที่สามีวัย 64 ปียังคงทำงานอยู่ ทั้งคู่ครองรักกันมายาวนานกว่า 30 ปี มีลูกด้วยกัน 3 คน ซึ่งต่างก็ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่มั่นคง ลูกสาวคนโตแต่งงานมีหลานให้เชยชม ลูกชายคนรองกำลังจะแต่งงาน ส่วนลูกชายคนเล็กก็มีหน้าที่การงานที่ดี
เธอยอมรับว่าชีวิตคู่ไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรง สามีเป็นคนดี มีความรับผิดชอบสูง ไม่ดื่มเหล้า ไม่ทำร้ายร่างกาย และนำเงินเดือนมาให้ครอบครัวเสมอ แต่ปัญหาอยู่ที่เขาเป็นคน “จืดชืด แข็งกระด้าง และไม่ค่อยแสดงความห่วงใย”
ความห่างเหินทางอารมณ์นี้กัดกินใจเธอเรื่อยมา โดยเฉพาะช่วงหลังเกษียณที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยว เหมือนเป็นส่วนเกินในบ้านของตัวเอง ความเหงาที่สะสมมานานผลักดันให้เธอทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง
หญิงวัย 60 สารภาพต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญว่า เธอเคยนอกใจสามีไปคบหากับชายอื่นถึง 2 ครั้ง ทั้งสองคนอายุน้อยกว่าเธอและต่างก็มีครอบครัวแล้ว ความสัมพันธ์ครั้งแรกกินเวลาประมาณ 1 ปี ส่วนครั้งที่สองยาวนานถึง 2 ปี
จุดจบของความสัมพันธ์ลับ ๆ มาถึงเมื่อภรรยาของชายชู้คนที่ 2 ระแคะระคายจนตามมาเจอ ทั้งยังโทรศัพท์เรียกสามีของเธอให้มารับตัวกลับบ้าน วินาทีที่สามีเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและเห็นภาพบาดตา เธอบรรยายความรู้สึกตอนนั้นว่า “ทันทีที่เขาเห็นฉัน หน้าเขาก็เครียดขึงขึ้นมาทันที เขาไม่พูดกับฉันสักคำเดียว”
แม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้ว และความสัมพันธ์ชู้สาวทั้ง 2 ครั้งได้จบลง แต่ผลกระทบที่ตามมานั้นหนักหนาสาหัส สามีเลือกใช้ความนิ่งเงียบ ไม่โวยวาย ไม่ฟ้องหย่า หรือบอกเรื่องนี้กับญาติผู้ใหญ่ แต่เรื่องราวอื้อฉาวนี้กลับรู้ไปถึงหูของลูก ๆ ทำให้ทุกคนในบ้านมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป ลูก ๆ ต่างรู้สึกอับอายและผิดหวังในตัวแม่ ส่วนตัวเธอเองก็จมอยู่กับความรู้สึกผิดและละอายใจ
เธอตัดสินใจโทรศัพท์เข้ามาในรายการเพื่อขอคำแนะนำจาก ดร.ดินห์ ดวน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ว่าทำอย่างไรสามีถึงจะยอมให้อภัยและครอบครัวกลับมามีความสุขเหมือนเดิม เพราะไม่อยากให้ชีวิตคู่ต้องพังทลายในวัยชรา
ทางด้าน ดร.ดินห์ ดวน ได้ให้ข้อคิดเตือนสติอย่างตรงไปตรงมาว่า แม้สามีจะมีข้อบกพร่องเรื่องความเย็นชา แต่การนอกใจถือเป็นความผิดของฝ่ายหญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถนำเรื่องความเหงามาเป็นข้ออ้างในการทำลายครอบครัวได้
“ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การมีความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของแล้วถือเป็นความผิด ไม่ใช่แค่ผิดต่อสามีตัวเอง แต่ยังผิดต่อครอบครัวของอีกฝ่ายด้วย จริงอยู่ว่าผู้หญิงทุกคนต้องการความรักความเอาใจใส่ แต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้คือการสร้างแผลใหญ่ให้คนข้างกาย”
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า ความเงียบของสามีคือปฏิกิริยาของคนที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัส เปรียบเสมือนถูกมีดแทงกลางใจแต่ดึงออกไม่ได้ สิ่งที่ฝ่ายหญิงต้องทำคือ “ยอมรับผิดอย่างจริงใจ” ห้ามแก้ตัวหรือโยนความผิดว่าสามีไม่สนใจเด็ดขาด เพราะจะเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟ
คำแนะนำสำหรับการกอบกู้สถานการณ์คือ เธอต้องเข้าไปขอโทษสามีด้วยความสำนึกผิด แสดงให้เห็นผ่านการกระทำว่าต้องการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องลูก ๆ ไม่ควรเรียกรวมตัวคุยพร้อมกัน แต่ควรแยกคุยทีละคน โดยเฉพาะลูกสาวที่มักจะเข้าข้างพ่อ ให้ใช้ความจริงใจอธิบายและยอมรับผลของการกระทำ
สุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญทิ้งท้ายว่า ชีวิตคู่คงยากที่จะกลับมาสนิทใจเหมือนเดิมได้ 100% เพราะแผลเป็นย่อมทิ้งร่องรอยไว้ แต่หากเธอมุ่งมั่นที่จะไถ่โทษและใช้เวลาที่เหลือดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุด ความตึงเครียดในบ้านอาจค่อย ๆ ทุเลาลง ดีกว่าปล่อยให้ความเงียบกัดกินความสัมพันธ์จนสายเกินแก้
