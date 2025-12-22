ชีวิตคู่พินาศ หญิง 60 แอบคบชู้หนุ่มรุ่นลูก เมียหลวงตามตบล้างน้ำ ลูกอายมุดแผ่นดิน

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 06:23 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 17:51 น.
หญิงวัย 60 เหงาใจแอบคบชู้หนุ่มรุ่นลูก เมียหลวงตามตบเรียกสามีตัวจริงมารับ ทำครอบครัวพัง ลูกหลานอับอายจนมองหน้าไม่ติด

เมื่อภาระหน้าที่การงานจบลงด้วยคำว่า “เกษียณ” ลูกหลานต่างแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเอง ความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นในจิตใจอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ เหมือนกับเรื่องราวของหญิงวัย 60 ปีรายนี้ ที่ออกมาเปิดใจผ่านรายการทอล์กโชว์ชื่อดังของเวียดนาม เพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา หลังเผลอใจทำลายครอบครัวตัวเองด้วยการนอกใจสามี

หญิงเจ้าของเรื่องเล่าว่า ปัจจุบันเธออายุ 60 ปี เกษียณอายุแล้ว ขณะที่สามีวัย 64 ปียังคงทำงานอยู่ ทั้งคู่ครองรักกันมายาวนานกว่า 30 ปี มีลูกด้วยกัน 3 คน ซึ่งต่างก็ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่มั่นคง ลูกสาวคนโตแต่งงานมีหลานให้เชยชม ลูกชายคนรองกำลังจะแต่งงาน ส่วนลูกชายคนเล็กก็มีหน้าที่การงานที่ดี

เธอยอมรับว่าชีวิตคู่ไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรง สามีเป็นคนดี มีความรับผิดชอบสูง ไม่ดื่มเหล้า ไม่ทำร้ายร่างกาย และนำเงินเดือนมาให้ครอบครัวเสมอ แต่ปัญหาอยู่ที่เขาเป็นคน “จืดชืด แข็งกระด้าง และไม่ค่อยแสดงความห่วงใย”

ความห่างเหินทางอารมณ์นี้กัดกินใจเธอเรื่อยมา โดยเฉพาะช่วงหลังเกษียณที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยว เหมือนเป็นส่วนเกินในบ้านของตัวเอง ความเหงาที่สะสมมานานผลักดันให้เธอทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง

หญิงวัย 60 สารภาพต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญว่า เธอเคยนอกใจสามีไปคบหากับชายอื่นถึง 2 ครั้ง ทั้งสองคนอายุน้อยกว่าเธอและต่างก็มีครอบครัวแล้ว ความสัมพันธ์ครั้งแรกกินเวลาประมาณ 1 ปี ส่วนครั้งที่สองยาวนานถึง 2 ปี

จุดจบของความสัมพันธ์ลับ ๆ มาถึงเมื่อภรรยาของชายชู้คนที่ 2 ระแคะระคายจนตามมาเจอ ทั้งยังโทรศัพท์เรียกสามีของเธอให้มารับตัวกลับบ้าน วินาทีที่สามีเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและเห็นภาพบาดตา เธอบรรยายความรู้สึกตอนนั้นว่า “ทันทีที่เขาเห็นฉัน หน้าเขาก็เครียดขึงขึ้นมาทันที เขาไม่พูดกับฉันสักคำเดียว”

แม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้ว และความสัมพันธ์ชู้สาวทั้ง 2 ครั้งได้จบลง แต่ผลกระทบที่ตามมานั้นหนักหนาสาหัส สามีเลือกใช้ความนิ่งเงียบ ไม่โวยวาย ไม่ฟ้องหย่า หรือบอกเรื่องนี้กับญาติผู้ใหญ่ แต่เรื่องราวอื้อฉาวนี้กลับรู้ไปถึงหูของลูก ๆ ทำให้ทุกคนในบ้านมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป ลูก ๆ ต่างรู้สึกอับอายและผิดหวังในตัวแม่ ส่วนตัวเธอเองก็จมอยู่กับความรู้สึกผิดและละอายใจ

เธอตัดสินใจโทรศัพท์เข้ามาในรายการเพื่อขอคำแนะนำจาก ดร.ดินห์ ดวน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ว่าทำอย่างไรสามีถึงจะยอมให้อภัยและครอบครัวกลับมามีความสุขเหมือนเดิม เพราะไม่อยากให้ชีวิตคู่ต้องพังทลายในวัยชรา

ทางด้าน ดร.ดินห์ ดวน ได้ให้ข้อคิดเตือนสติอย่างตรงไปตรงมาว่า แม้สามีจะมีข้อบกพร่องเรื่องความเย็นชา แต่การนอกใจถือเป็นความผิดของฝ่ายหญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถนำเรื่องความเหงามาเป็นข้ออ้างในการทำลายครอบครัวได้

“ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การมีความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของแล้วถือเป็นความผิด ไม่ใช่แค่ผิดต่อสามีตัวเอง แต่ยังผิดต่อครอบครัวของอีกฝ่ายด้วย จริงอยู่ว่าผู้หญิงทุกคนต้องการความรักความเอาใจใส่ แต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้คือการสร้างแผลใหญ่ให้คนข้างกาย”

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า ความเงียบของสามีคือปฏิกิริยาของคนที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัส เปรียบเสมือนถูกมีดแทงกลางใจแต่ดึงออกไม่ได้ สิ่งที่ฝ่ายหญิงต้องทำคือ “ยอมรับผิดอย่างจริงใจ” ห้ามแก้ตัวหรือโยนความผิดว่าสามีไม่สนใจเด็ดขาด เพราะจะเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟ

คำแนะนำสำหรับการกอบกู้สถานการณ์คือ เธอต้องเข้าไปขอโทษสามีด้วยความสำนึกผิด แสดงให้เห็นผ่านการกระทำว่าต้องการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องลูก ๆ ไม่ควรเรียกรวมตัวคุยพร้อมกัน แต่ควรแยกคุยทีละคน โดยเฉพาะลูกสาวที่มักจะเข้าข้างพ่อ ให้ใช้ความจริงใจอธิบายและยอมรับผลของการกระทำ

สุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญทิ้งท้ายว่า ชีวิตคู่คงยากที่จะกลับมาสนิทใจเหมือนเดิมได้ 100% เพราะแผลเป็นย่อมทิ้งร่องรอยไว้ แต่หากเธอมุ่งมั่นที่จะไถ่โทษและใช้เวลาที่เหลือดูแลครอบครัวอย่างดีที่สุด ความตึงเครียดในบ้านอาจค่อย ๆ ทุเลาลง ดีกว่าปล่อยให้ความเงียบกัดกินความสัมพันธ์จนสายเกินแก้

7 ที่เที่ยว เคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2569 กรุงเทพ ฉลองข้ามปีสุดอลังการ

5 ราศี รักมีงอนเงียบ ๆ อย่าปล่อยค้างข้ามคืน

นาซาพบเบาะแสใหม่ “ดาวไททัน” อาจมีสิ่งมีชีวิตใต้ “บ่อโคลนน้ำแข็ง”

นร.หญิงวัย 15 กระโดดเชือกวันละ 3,000 ที หวังผอมทางลัด สุดท้ายเกือบพิการ

สั่งคุก 4 ทรชน รุมโทรมเด็ก 16 ขังรร.-เวียนเทียนข่มขืนข้ามเมือง

ด่วน! แผ่นดินไหวพรมแดนลาว-จีน กลางดึก สะเทือนถึงเชียงราย ผวาเตียงสั่น

คดีช็อก สาวข้ามเพศ ฆ่าพ่อแม่ตัวเอง เข้ารับอิสลาม หวังไถ่บาป พี่ชายชี้เป็นเพราะ ‘ฮอร์โมน’

เปิดวาร์ป “อามาเนะ มิเชล” นางแบบสาวลูกครึ่งคัพ E ผันตัวมาเล่น AV ถูกยกเทียบชั้นตำนาน

รัฐบาลสหรัฐ เผยภาพถ่ายช็อก คดีเจฟฟรีย์ กับเด็กหญิง วัยยังไม่เจริญพันธุ์

วิศวกรสายเยอรมันสร้างประวัติศาสตร์ “ผู้ใช้วีลแชร์” คนแรกที่เดินทางไปอวกาศสำเร็จ

ตรวจหวยลาว 22/12/68 รู้ครบทุกรางวัล เช็กสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

ถกสนั่น คลิปสาวหิ้วถุงช้อปปิ้ง ผู้ชายไม่ลุกให้นั่งบนรถไฟฟ้า แซะ สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว

เขมรหน้าแหก ยื่นสถานทูตสหรัฐ ช่วยระงับไทยใช้ F-16 ถล่มชายแดน แต่ถูกปัดตก

ดราม่า สาวอัดคลิปยืนบนรถไฟ บ่นปวดขา แต่ไร้ผู้ชายลุกให้นั่ง ลั่น “สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว?” ด้านชาวเน็ตเสียงแตก

วิว กุลวุฒิ ได้กี่บาท หลังคว้า คว้าอันดับ 3 แบดมินตัน เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025

ไนจีเรีย ช่วยเด็กนักเรียน 130 ชีวิตสำเร็จ หลังถูกติดอาวุธจับเป็นตัวประกัน เรียกค่าไถ่

ช่อ พรรณิการ์ เคลื่อนไหวหลังแจ้งความ ตอบทำไมพรรคส้มเจอโยง “ฮุน เซน”

เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ “ตลาดช่องอานม้า” พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม

บางจากใจดี! ตรึงราคาน้ำมันยาว 6 วันช่วงปีใหม่ พร้อมลดกลุ่มพรีเมียมลิตรละ 5 บาท

รู้สาเหตุ บอส ณวัฒน์ เตือนแรง ชาล็อต มีน้ำตาในงานวันเกิด สุดทน ลืมตัว-ปัดงาน

ฉุนจัด! ลูกบ้านค้างค่าไฟ คว้าท่อนไม้ไล่ตี-ขู่ฆ่า เจ้าหน้าที่ตัดไฟ อ้างทำปลาตาย

คดีพลิก พบโดรนบินว่อนสนามบินสุวรรณภูมิ ที่แท้ฝีมือสิ่งนี้

ต่อ เติมพงศ์ เผยตัดขาด “ต้น เดิมพัน” พี่น้องฝาแฝดนาน 15 ปี แจงยิบปมปัญหา

ไวรัล หนุ่มญี่ปุ่นคลั่งไคล้รถไฟ ถึงขั้นซื้อ “ประตูรถไฟของจริง” มาไว้ที่ห้อง เผยมีแผนทำบ้านเป็นรถไฟ

