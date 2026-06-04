เตอร์กิชแอร์ไลน์ ยกเลิกเที่ยวบินกระทันหัน อุจจาระพุ่งจากห้องน้ำเครื่องบิน
เตอร์กิชแอร์ไลน์ ยกเลิกเที่ยวบินกระทันหัน อุจจาระ-ปัสสาวะพุ่งจากห้องน้ำเครื่องบิน ผู้โดยสารร้องเรียนสายการบินไม่ยอมจองเที่ยวบินใหม่ให้
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน สำนักข่าว เดนเวอร์โพสต์ รายงานว่า สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ได้ยกเลิกเที่ยวบินจาก ท่าอากาศยานนานาชาติเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กำลังจะมุ่งหน้าไปยังนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ภายหลังจากที่ห้องน้ำชำรุด อุจจาระและปัสสาวะไหลออกมาจากห้องน้ำเครื่องบิน
โดยมีรายงานว่าผู้โดยสารได้กลิ่นเหม็น และเมื่อเครื่องบินขยับเข้ารันเวย์ โถส้วมเริ่มปล่อยน้ำเสียสีน้ำตาลออกมา ทำให้ทางนักบินหันหัวเครื่องบินกลับ
หนึ่งในผู้โดยสารได้ร้องเรียนมายังสำนักข่าวเดนเวอร์โพสต์ว่า ทางสายการบินได้จองโรงแรมให้พวกเขาและระบุว่าจะชดเชยให้พวกเขา ทว่าทางสายการบินไม่ได้จองเที่ยวบินเพิ่มเติมให้และไม่ได้มีการสื่อสารกับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ซึ่งทางการสายการบินระบุว่าถึงเหตุการยกเลิกเที่ยวบินว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติ (Act of God) และจะไม่จองเที่ยวบินให้ผู้โดยสาร
ผู้โดยสารคนเดิมกล่าวว่าทางสายการบินไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเขาคาดหวังถึงการสื่อสารที่ชัดเจน แต่ทางสายการบินเลือกจะไม่ทำเช่นนั้น
ทั้งนี้ทางสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ไม่ได้ตอบคำถามสื่อท้องถิ่นแต่อย่างใด
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