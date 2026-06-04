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ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบนัดแรก สหรัฐฯ ทะยานยึดจ่าฝูง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 11:14 น.
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สรุปตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบนัดแรก สหรัฐฯ ทะยานยึดจ่าฝูง สาวไทยอยู่อันดับ 15 หลังพ่ายเซอร์เบีย

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก VNL 2026 เปิดฉากดวลแมตช์แรกอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ที่หนึ่ง ล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติประกาศอัปเดตตารางคะแนนอย่างเป็นทางการหลังจบการแข่งขันนัดแรกของทุกทีม

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก วันที่ 5 มิถุนายน 2569

  • อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา (ชนะ 1 มี 3 คะแนน)

  • อันดับ 2 อิตาลี (ชนะ 1 มี 3 คะแนน)

  • อันดับ 3 เช็กเกีย (ชนะ 1 มี 3 คะแนน)

  • อันดับ 4 เซอร์เบีย (ชนะ 1 มี 3 คะแนน)

  • อันดับ 5 ญี่ปุ่น (ชนะ 1 มี 3 คะแนน)

  • อันดับ 6 บราซิล (ชนะ 1 มี 3 คะแนน)

  • อันดับ 7 เยอรมนี (ชนะ 1 มี 3 คะแนน)

  • อันดับ 8 ตุรกี (ชนะ 1 มี 2 คะแนน)

  • อันดับ 9 โปแลนด์ (ชนะ 1 มี 2 คะแนน)

  • อันดับ 10 เบลเยียม (แพ้ 1 มี 1 คะแนน)

  • อันดับ 11 สาธารณรัฐโดมินิกัน (แพ้ 1 มี 1 คะแนน)

  • อันดับ 12 แคนาดา (แพ้ 1 ยังไม่มีคะแนน)

  • อันดับ 13 เนเธอร์แลนด์ (แพ้ 1 ยังไม่มีคะแนน)

  • อันดับ 14 ฝรั่งเศส (แพ้ 1 ยังไม่มีคะแนน)

  • อันดับ 15 ไทย (แพ้ 1 ยังไม่มีคะแนน)

  • อันดับ 16 จีน (แพ้ 1 ยังไม่มีคะแนน)

  • อันดับ 17 บัลแกเรีย (แพ้ 1 ยังไม่มีคะแนน)

  • อันดับ 18 ยูเครน (แพ้ 1 ยังไม่มีคะแนน)

สถานการณ์บนตารางคะแนนเวลานี้ ทีมชาติสหรัฐอเมริกาผงาดขึ้นรั้งอันดับ 1 ของตาราง หลังเอาชนะยูเครนแบบขาดลอย 3-0 เซต มีค่าสถิติเรโชคะแนนดิบสูงที่สุดในกลุ่มทีมชนะ ตามมาด้วยทีมชาติอิตาลีในอันดับ 2 และทีมชาติเช็กเกียที่สร้างผลงานเซอร์ไพรส์เอาชนะจีนมาได้ รั้งอันดับ 3 ของตาราง ขณะที่แชมป์เก่าและทีมเต็งอย่างเซอร์เบีย ญี่ปุ่น บราซิล และเยอรมนี ต่างเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดในนัดแรก เกาะกลุ่มผู้นำในอันดับ 4 ถึง 7 ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มทีมที่เก็บคะแนนชัยชนะในรูปแบบสเกลสกอร์สูสี มีตุรกีและโปแลนด์ที่เก็บชัยชนะมาได้แบบเฉือนตัวรอด รั้งอยู่ในอันดับ 8 และ 9 ของตารางคะแนน โดยมีเบลเยียมและสาธารณรัฐโดมินิกันเป็นสองทีมที่แพ้แต่ยังมีคะแนนติดมือจากการลากเกมยาว รั้งอันดับ 10 และ 11 ตามลำดับ

ส่วนกลุ่มท้ายตารางที่ยังไม่มีคะแนนหลังจบนัดแรก ประกอบไปด้วยแคนาดา เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ไทย จีน บัลแกเรีย และยูเครน ทัพนักตบลูกยางสาวไทยอยู่อันดับ 15 ของตารางคะแนน หลังพ่ายให้กับเซอร์เบียไป 0-3 เซตในเกมเปิดสนาม

อย่างไรก็ตาม ตารางคะแนนนี้เป็นเพียงบทสรุปของนัดแรกเท่านั้น ทุกทีมยังมีโปรแกรมลงสนามอีกหลายนัดเพื่อทำแต้มขยับอันดับแย่งตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไป

สรุปตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังจบนัดแรก สหรัฐฯ ทะยานยึดจ่าฝูง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 11:14 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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