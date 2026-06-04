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สวนสัตว์แจงในภาพคือ “แม่” มอง “หมูเด้ง” ยังดังมาก ชี้เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าตัวเองดัง
สวนสัตว์แจงในภาพคือ แม่หมูเด้ง ไม่ใช่ตัว หมูเด้ง มองหมูเด้ง ยังดังมาก หลังไวรัลแฟนคลับหาย ชี้เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าตัวเองดัง
จากกรณีที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์เกี่ยวกับความดังของเจ้าหมูเด้ง ฮิปโปแคระชื่อดัง ประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ว่า “พอหมูเด้งโตแล้ว ก็ไม่มีใครสนใจแล้ว ดังได้ก็หายดังได้เหมือนกัน” จนกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงไวรัลดังกล่าว โดยระบุว่า “เกิดมา 2ปี แล้วหมูเด้งยังไม่รู้เลยมั้ง ว่าตัวเองดัง แต่ใดๆคือ รูปนี้คือแม่ของหมูเด้งนะ
แต่ผมว่าหมูเด้งยังดังมากๆนะ แสงส่องตลอด”
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