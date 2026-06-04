ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศขาย คฤหาสน์หรูสไตล์ยุโรป ทำเลทองกรุงเทพฯ คนสนใจเพียบ
“ธัญญ่า ธัญญาเรศ” ประกาศขาย คฤหาสน์หรูสไตล์ยุโรป 39 ล้านบาท บนพื้นที่ 1.5 ไร่ ทำเลทองกรุงเทพฯ คนแห่สนใจเพียบ
ธัญญ่า ธัญญาเรศ นักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ด้วยการโพสต์เฟซบุ๊ก ประกาศขายคฤหาสน์หรูริมทะเลสาบ ธัญญ่าเป็นนักแสดงที่มักหาช่องทางทำธุรกิจและไลฟ์ขายสินค้าอย่างสม่ำเสมอ การประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ครั้งนี้จึงได้รับความสนใจจากแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมาก
จากโพสต์ระบุว่า ขาย Laleo House | คฤหาสน์สไตล์ยุโรป บนที่ดิน 1ไร่ ใจกลางกรุงเทพคฤหาสน์สไตล์ European Classic Mansion ที่ให้ทั้งความหรูหรา ความเป็นส่วนตัว และพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ เหมาะทั้งสำหรับอยู่อาศัย ทำโฮมออฟฟิศ หรือการลงทุนระยะยาว
รายละเอียดทรัพย์
- พื้นที่ใช้สอย 762 ตร.ม.
- ที่ดินขนาด 1.5 ไร่ (2,400 ตร.ม.)
- 3 ห้องนอน
- ศาลาริมน้ำ บรรยากาศสงบเป็นส่วนตัว
- ห้องสมุดไม้ Built-in สไตล์คลาสสิก
- ที่จอดรถรองรับได้ถึง 8 คัน
โครงการกฤษดานคร 25 กรุงเทพฯ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู Fashion Island และ The Promenade
เหมาะสำหรับ
- บ้านพักอาศัยระดับ Luxury
- Home Office หรือ Private Office
- นักลงทุนที่มองหา Rare Asset ในกรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม ผู้ดูแล
- +66 94-429-6399
- +66 89-848-7777
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เสนาหอย ขอบคุณ วิลลี่-เปิ้ล อยู่เคียงข้างไม่ห่าง หลังยุติกิจการร้านก๋วยเตี๋ยว
- กระต่าย พรรณนิภา งัดหลักฐานฟ้องกลับ CEO แบรนด์ดัง บีบเซ็นสัญญาไม่เป็นธรรม 5 ปี-ขู่แฉแชตลับ
- เบลล่า ตอบสถานะ วิล ชวิณ ยังปกติดี แจงสาเหตุปิดไอจี ถูกจับตารักสะดุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: