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กัน จอมพลัง รุดช่วย น้องมิรา ถูกหนุ่มตัวลาย สาวหมัดจนน่วม ตาปูด-หน้าเบี้ยว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 09:46 น.
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กัน จอมพลัง รุดช่วย น้องมิรา ถูกหนุ่มตัวลาย สาวหมัดจนน่วม ตาปูด-หน้าเบี้ยว

“กัน จอมพลัง” รุดช่วย “น้องมิรา” ถูกหนุ่มตัวลาย สาวหมัดจนน่วม ตาปูด-หน้าเบี้ยว ด้าน “เสือ ดุสิต” โพสต์โต้ อ้างฝ่ายหญิงเริ่มก่อน

คืนของวันที่ 3 มิ.ย. ที่ผ่านมา กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความพร้อมภาพผ่านเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ ระบุว่า “น้อง มิรา หนีตุยมาขอให้ผมช่วยน้องถูก นักบุญสุภาพบุรุษตัวลาย ใช้หมัดใส่แหวนกระหน่ำใส่น้องอย่างหนัก มีรอยช้ำตั้งแต่ข้อเท้า จนถึงหัว ตาทั้ง 2 ข้างม่วงบวม หน้าเบี้ยวผิดรูป เสียโฉมจำแทบไม่ได้

ตอนนี้ผมรับช่วยน้องอยู่ในการดูแลของผมแล้ว น้องผ่านอะไรมาเยอะจริงๆ และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ผู้ชายก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงจนถึงขนาดนี้ผู้หญิงไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วถูกไหมครับ” นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า “ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ผู้ชายก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงจนถึงขนาดนี้ผู้หญิงไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วถูกไหมครับ”

FB/ กันจอมพลัง ช่วยสู้

ชาวเน็ตที่เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อการกระทำที่รุนแรงว่า “ผู้ชายคนนี้เก่งมากค่ะตีผู้หญิงชนะคนยกย่องทั้งประเทศค่ะ”

“ถ้าทําร้ายขนาดนี้ เขาไม่เรียกว่าทําร้ายร่างกาย แต่มันเป็นพยายามฆ่า ถึงไม่ใช้อาวุธก็เหอะ เพราะเขาไม่ต่อสู้ขัดขืน และทนรับสภาพ ก็รองเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ดูน่ะครับ ว่าตัวน้อง และอวัยวะภายในตรงไหนจะแตกหัก หรือฉีกขาดหรือไม่ ก็ขอให้น้องหายไว ๆ พ้นสภาพทุกข์น่ะครับสู้ ๆ นะน้อง”

“ผู้หญิงก็คือผู้หญิง จะผิดหรือถูก ก็ไม่ควรทำร้ายเขา การให้เกียติ คือสิ่งที่ดีที่สุด คุณไม่ชอบเขาหรือว่าคุณไม่พอใจเขา คุณก็แค่บ่นแล้วเดินหนี ไม่ใช่มาทุบตีเพื่อระบายอารมณ์”

ขณะที่ เสือ ดุสิต ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียล และเชื่อมโยงว่าเป็นคนทำร้ายน้องมิราหรือไม่ ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่า “ปีของกูจริงๆ ทำแต่เรื่องเหรี้ยๆ”

“สุภาพบุรุษเต็มเฟสเลย ก่อนกูจะทำมึงถามกูหรือยังทำเพราะอะไร กูรู้ว่ามันไม่ควรเพราะน้องเค้าคือผู้หญิง แต่เรื่องมึงยังไม่ถามกูกันเลย”

FB/ เสือ ดุสิต

“ไม่ว่าจะเรื่องก็ไม่ควรทำผู้หญิงคะ พอเมาแล้วผู้หญิงทำร้ายห้ามก็แล้วจนโมโหบอกอย่าให้มีครั้งสองนะพูดไม่ทันขาดคำล่อเบ้าตากู ฟิวส์ใครไม่ขาดช่วยตอบกูที กูผิดกูจะไปโทษใครนอกจากตัวเองจร้า” จากนั้นโพสต์ต่อว่า “กูพูดตอนไหนเนี้ยว่ากูไม่ผิด”

ต่อมา เสือ ดุสิต โพสต์ข้อความพร้อมภาพขณะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับหญิงสาวซึ่งคาดว่าเป็น มิรา ระบุว่า “กูเหรี้ยขนาดนี้ ทำไมไม่ไปจากกูวะ”

FB/ เสือ ดุสิต
FB/ เสือ ดุสิต
FB/ เสือ ดุสิต
FB/ เสือ ดุสิต
FB/ เสือ ดุสิต

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 09:46 น.
73
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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