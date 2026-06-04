“ดร.เชน” ตอบไม่มีปัญหา หลังภูมิใจไทยถอนชื่ออกจากร่าง รธน. ไม่กระทบความร่วมมือ
ดร.เชน ยศชนัน ตอบไม่มีปัญหา หลังภูมิใจไทยถอนชื่ออกจากร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ไม่กระทบความร่วมมือ มองเป็นเรื่องกลไกสภา
จากกรณีที่นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังจากการประชุมพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อให้กับร่างของพรรคร่วมรัฐบาล คือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้น เรามีความจำเป็นจะต้องทำเรื่องถอนการลงชื่อ สืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เดี๋ยววันนี้ (4 มิ.ย. 69) พรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกันว่าเราจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร เข้าใจว่าที่รัฐสภา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย คงมีการชี้แจงเรื่องนี้หลังจากมีการหารือกันแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่า การเป็นรัฐบาลด้วยกันแต่ไม่สนับสนุนกันจะสามารถตีความไปในทางการเมืองได้หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีอะไรหรอก เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิทธิของแต่ละคนอยู่แล้ว เมื่อถามอีกว่าจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ นายยศชนัน ระบุว่าไม่มีปัญหา ทางด้านคำถามว่าจะต้องมีการเคลียร์กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในเรื่องนี้หรือไม่ นายยศชนัน ตอบว่า ไม่มีปัญหา เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นกลไกของสภาฯ ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับกลไกของ ครม.
ในประเด็นที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อไป พรรคเพื่อไทยยังเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เสียงพอหรือไม่ นายยศชนัน เผยว่า ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงประเมิน ตอนนี้ทางสภาฯ กำลังมีการหารือกันอยู่ ถ้ามีความชัดเจนทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีการแถลง ตนอยากให้แยกส่วนระหว่างเรื่องรัฐบาลกับเรื่องของพรรค เป็นคนละส่วนกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อถามย้ำว่าจะทำให้การขอความร่วมมือในรัฐบาลในเรื่องอื่นๆ มีปัญหาหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่าไม่มีปัญหาเลย เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง
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