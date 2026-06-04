“รังสิมันต์ โรม” จ่อเชิญ “ไชยชนก” ชี้แจงปม TH-AI Passport ส่อทุจริตล็อกสเปก
“รังสิมันต์ โรม” เตรียมเชิญ “ไชยชนก ชิดชอบ” ชี้แจง กมธ. ปมโครงการ TH-AI Passport ส่อล็อกสเปกฮั้วบริษัทน้ำมัน
4 มิ.ย. 2569 นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน รับหนังสือร้องจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน ให้ตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport
นายรังสิมันต์ ระบุว่า โครงการนี้น่าสงสัย และอาจเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องได้ระบุรายชื่อผู้ถูกร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายราย พร้อมชี้ว่ามีบางบริษัทในรายชื่อเป็นบริษัทน้ำมัน ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติที่บริษัทพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการลักษณะนี้
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า กรณีนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ TOR ที่อาจล็อกสเปก โดยระบุว่าคำตอบที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เคยตอบกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎร อาจไม่ตรงกับรายละเอียดที่แท้จริง
เมื่อถามถึงการเชิญรัฐมนตรีเข้าให้ข้อมูล นายรังสิมันต์ ยืนยันว่า โดยทั่วไปต้องเชิญรัฐมนตรี แต่ยังระบุวันที่ชัดเจนไม่ได้ พร้อมระบุว่าจะทำหนังสือเชิญนายไชยชนกมาชี้แจงต่อ กมธ. ส่วนจะออกคำสั่งเรียกหรือไม่นั้น ต้องหารือใน กมธ. อีกครั้ง
นายรังสิมันต์ เน้นว่า เพื่อความเป็นธรรม ทุกฝ่ายต้องมีโอกาสชี้แจง โดยหากชี้แจงในห้องประชุม กมธ. จะมีเวลาถึง 3 ชั่วโมง ต่างจากการตอบกระทู้ในสภาที่เวลาจำกัดมาก
สำหรับบริษัทที่ถูกระบุในคำร้อง นายรังสิมันต์ยังไม่เอ่ยชื่อ เพราะต้องการให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงก่อน พร้อมระบุว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกเชิญพูดคุยด้วยเช่นกัน และจะตรวจสอบว่ามี กมธ. คณะอื่นดูแลเรื่องนี้อยู่หรือไม่
นายรังสิมันต์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การยื่นองค์กรอิสระให้ตรวจสอบเป็นขั้นต่ำ แต่สิ่งที่มองไปไกลกว่าคือ เราจะพบเจอหลักฐานมากแค่ไหน การตรวจสอบ มีทั้งการตรวจสอบทางกฎหมายและการตรวจสอบทางการเมือง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สส.ไอซ์ จี้โครงการ TH-AI Passport 1,600 ล้าน ใครได้ประโยชน์จริง ประชาชน หรือบริษัทที่ฟาดงาน?
- “ไชยชนก” คุย Meta เคลียร์ปมไลฟ์เสียว ชี้ตอบสนองช้า ปล่อยทิ้งไว้นาน 8 ชม.
- รองโฆษก โต้ “ไอซ์” หลังตั้งคำถาม TH AI Passport ชี้ช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: