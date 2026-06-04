การเงินเศรษฐกิจ

วิธียืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเดิม ผ่าน 5 ช่องทาง กาง 8 เกณฑ์ต้องรู้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 10:06 น.
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ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม ยืนยันสิทธิผ่าน 5 ช่องทาง

วิธียืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมผ่าน 5 ช่องทาง ก่อนประกาศผล 17 ก.ค.นี้ กาง 8 เกณฑ์คัดกรองใหม่รักษาสิทธิรับเงินช่วยเหลือ

เริ่มแล้ววันนี้! ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องดำเนินการยืนยันสิทธิทุกคน เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2569 ระบบเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 และจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

ช่องทางการยืนยันสิทธิเพื่อรอพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่เปิดให้ดำเนินการผ่าน 5 ช่องทางหลัก ดังนี้

วิธียืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 ช่องทาง

1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง

  • เลือก Banner
  • ยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน และ กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
วิธียืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมผ่านแอปเป๋าตัง
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

2. แอปพลิเคชันทางรัฐ

  • เลือกบริการ/ค้นหา “ระบบลงทะเบียนเพื่อ สวัสดิการแห่งรัฐ”
  • ตรวจสอบข้อมูล และ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้
  • ยอมรับเงื่อนไขและ กดยืนยันการลงทะเบียน
วิธียืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมผ่านแอปทางรัฐ
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

3. เว็บไซต์โครงการ

  • เข้าเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
  • กดปุ่มลงทะเบียน
  • พิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • ตรวจสอบข้อมูล และกรอกเบอร์โทรศัพท์
  • กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน
วิธียืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมผ่านเว็บไซต์
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

4. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

  • แตะหน้าจอเพื่อเลือกบริการที่ต้องการ
  • เลือกยืนยันตัวตน/สิทธิสวัสดิการ
  • เลือก ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569
  • เสียบบัตรประจําตัวประชาชน
  • กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
  • ตรวจสอบข้อมูล กด “ยืนยัน”
  • อ่านข้อตกลงกด “รับทราบและยินยอม”
  • ลงทะเบียนเสร็จสิ้น รับบัตรคืน
วิธียืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมผ่านตู้เอทีเอ็ม
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

5. หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่
  • ตรวจสอบข้อมูล กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
  • กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน

ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงทะเบียนแทนต้องเดินทางไปดำเนินการที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 แห่งเท่านั้น

วิธียืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมผ่านธนาคาร
ภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์

เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ 8 ข้อ สำหรับคัดกรองผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ต้องไม่เป็นบุคคลกลุ่มต่อไปนี้

  • ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
  • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลในสถานสงเคราะห์ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา
  • ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  • พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐ
  • ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
  • ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือถือครองตราสารหนี้
  • ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
  • ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในฐานะพ่อ แม่ คู่สมรส หรือลูก

3. มีรายได้หรือการจ่ายเงินให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

4. ไม่มีบัตรเครดิต

5. ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาท

6. มีเงินฝากและสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

7. เงื่อนไขการถือครองอสังหาริมทรัพย์

  • ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
  • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว ตึกแถว รวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
  • เกษตรกร มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 10 ไร่
  • ผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 1 ไร่

8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300 ซีซี รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานเกษตรกรรม โดยจำกัดประเภทละไม่เกิน 1 คัน

ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 10:06 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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