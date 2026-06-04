วิธียืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเดิม ผ่าน 5 ช่องทาง กาง 8 เกณฑ์ต้องรู้

วิธียืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมผ่าน 5 ช่องทาง ก่อนประกาศผล 17 ก.ค.นี้ กาง 8 เกณฑ์คัดกรองใหม่รักษาสิทธิรับเงินช่วยเหลือ
เริ่มแล้ววันนี้! ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องดำเนินการยืนยันสิทธิทุกคน เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2569 ระบบเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 และจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
ช่องทางการยืนยันสิทธิเพื่อรอพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่เปิดให้ดำเนินการผ่าน 5 ช่องทางหลัก ดังนี้
วิธียืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 ช่องทาง
1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
- เลือก Banner
- ยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน และ กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
2. แอปพลิเคชันทางรัฐ
- เลือกบริการ/ค้นหา “ระบบลงทะเบียนเพื่อ สวัสดิการแห่งรัฐ”
- ตรวจสอบข้อมูล และ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้
- ยอมรับเงื่อนไขและ กดยืนยันการลงทะเบียน
3. เว็บไซต์โครงการ
- เข้าเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
- กดปุ่มลงทะเบียน
- พิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID หรือบัตรประจำตัวประชาชน
- ตรวจสอบข้อมูล และกรอกเบอร์โทรศัพท์
- กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน
4. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
- แตะหน้าจอเพื่อเลือกบริการที่ต้องการ
- เลือกยืนยันตัวตน/สิทธิสวัสดิการ
- เลือก ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569
- เสียบบัตรประจําตัวประชาชน
- กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
- ตรวจสอบข้อมูล กด “ยืนยัน”
- อ่านข้อตกลงกด “รับทราบและยินยอม”
- ลงทะเบียนเสร็จสิ้น รับบัตรคืน
5. หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่
- ตรวจสอบข้อมูล กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
- กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน
ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงทะเบียนแทนต้องเดินทางไปดำเนินการที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 แห่งเท่านั้น
เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ 8 ข้อ สำหรับคัดกรองผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ต้องไม่เป็นบุคคลกลุ่มต่อไปนี้
- ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
- ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลในสถานสงเคราะห์ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา
- ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี
- ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐ
- ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
- ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือถือครองตราสารหนี้
- ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
- ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในฐานะพ่อ แม่ คู่สมรส หรือลูก
3. มีรายได้หรือการจ่ายเงินให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
4. ไม่มีบัตรเครดิต
5. ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาท
6. มีเงินฝากและสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
7. เงื่อนไขการถือครองอสังหาริมทรัพย์
- ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
- บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว ตึกแถว รวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
- เกษตรกร มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 10 ไร่
- ผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 1 ไร่
8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300 ซีซี รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานเกษตรกรรม โดยจำกัดประเภทละไม่เกิน 1 คัน
ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์
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