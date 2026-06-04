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แฉทริปออฟโรด จอดรถแช่น้ำ-บินโดรนในทุ่งใหญ่นเรศวร ขอหยุดพฤติกรรมแบบนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 09:19 น.
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เพจ Aeromechx แฉทริปออฟโรดสายบุญที่เพิ่งไปเอาอุปกรณ์ไปการเรียนให้โรงเรียน ขับรถแช่น้ำ-บินโดรนในทุ่งใหญ่นเรศวร ขอหยุดพฤติกรรมแบบนี้

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก Aeromechx ออกมาแฉถึงทริปออฟโรดขับรถลงไปแช่น้ำและบินโดรนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

โดยทางเพจระบุว่า “หยุดการกระทำแบบนี้นะครับ

ทุ่งใหญ่นเรศวร เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” (Wildlife Sanctuary) ถูกควบคุมด้วยกฎหมายพิเศษเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

*เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโดยการขึ้นทะเบียนของยูเนสโก

ถึงแม้พวกพี่ๆจะบอกว่าเอาอุปกรณ์การเรียน ไปยัง รร บ้านเกาะสะเดิ่ง อันนี้เข้าใจได้ แต่การกระทำลักษณะนี้ มันขัดต่อกฏหมายป่า พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า นะครับ

ข้อกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 การขับขี่ยานพาหนะลงไปในลำธารหรือพื้นที่ธรรมชาติที่ไม่มีเส้นทางรถยนต์อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการขับรถออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้

ผลกระทบ การนำรถลงไปจอดในน้ำทำให้เกิดการทำลายสภาพทางธรรมชาติโดยรอบ เสี่ยงต่อการมีคราบน้ำมัน คราบจาระบี หรือสารเคมีจากตัวรถรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สัตว์ป่าต้องใช้ดื่มกิน และทำลายระบบนิเวศของสัตว์น้ำขนาดเล็ก

มีความผิดฐาน “กระทำการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือเสื่อมสภาพแก่ธรรมชาติ ดิน หิน กรวด ทราย หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ” เพราะน้ำหนักของรถยนต์จำนวนมากที่กดทับลงบนพื้นกรวดและทรายใต้น้ำ ทำให้ชั้นดินและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำถูกทำลายอย่างรุนแรง

แม้จะทำหนังสือขอเข้าพื้นที่เพื่อศึกษาธรรมชาติอย่างถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ก็ ไม่สามารถอนุญาตให้นำรถยนต์ขับลงไปในลำธาร หรือตั้งแคมป์กลางน้ำแบบในภาพได้ เพราะการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการทำลายระบบนิเวศและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ซึ่งขัดต่อ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยตรง หากเจ้าหน้าที่คนใดเซ็นอนุญาตให้ทำ เจ้าหน้าที่ท่านนั้นจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (มาตรา 157) ทันทีครับ

หนังสือประเภทไหนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะอนุมัติ?

หากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่จริงๆ จะต้องเป็นหนังสือขออนุญาตที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น

หนังสือขอเข้าชม/ศึกษาธรรมชาติ สำหรับเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จัดไว้ให้ (เดินเท้า) และต้องพักในจุดกางเต็นท์หรือบ้านพักที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น

หนังสือขอเข้าถ่ายทำสารคดี หรือวิจัย ต้องระบุรายละเอียดอุปกรณ์ จำนวนคน และมาตรการป้องกันไม่ให้กระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม

แถมเรื่องบินโดรนใน ทุ่งใหญ่นเรศวร

ต่อให้คุณทำหนังสือเป็นทางการ มีการลงนามถูกต้องส่งตรงถึงผู้บริหารระดับสูง ทางกรมอุทยานฯ ก็ ไม่มีช่องทางตามกฎหมายที่จะออกใบอนุญาตบินโดรนเพื่อการท่องเที่ยว คอนเทนต์ส่วนตัว หรือการถ่ายภาพรีวิวรถยนต์ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้เลยครับ

กรณีที่ “สามารถทำหนังสือขออนุญาตได้” (แต่ผ่านยากและขั้นตอนสูง)

กรมอุทยานฯ จะออกใบอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมที่ จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือการอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยต้องทำหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 วัน ส่งถึง “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” (ส่วนกลางที่กรุงเทพฯ) เท่านั้น (หัวหน้าสถานีที่หน้างานไม่มีอำนาจอนุมัติ)

เนื่องจากพื้นที่นี้มีสถานะเป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” การฝ่าฝืนจึงผิดพฤติกรรมตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้โดยตรงในหลายมาตรา

การบินในพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามรดกโลก ถูกจัดเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางระบบนิเวศและเป็นเขตห้ามบิน (No Fly Zone) ตามกฎหมายการบิน หากไม่มีหนังสืออนุมัติพิเศษจากส่วนกลาง

มาตรา 24 และมาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

ประกาศเรื่องการห้ามนำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ขึ้นบินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หากไม่มีหนังสืออนุญาตที่ลงนามโดย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน มีโทษปรับตามระเบียบทันที”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 09:19 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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