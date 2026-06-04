ดร.โจ ชี้บางปัญหาของกรุงเทพไม่ใช่เรื่องซับซ้อน เล็งแก้ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง
ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ชี้บางปัญหาของกรุงเทพไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ขึ้นอยู่กับเจตจำนงผู้บริหาร เล็งแก้ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง
นาย ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร จากพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “บางปัญหาของกรุงเทพ ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่อยู่ที่เจตจำนงของผู้บริหารว่าจะกล้าแก้หรือไม่
วันนี้ผมได้เดินทางมาที่ซอยรามคำแหง 53 พร้อมกับ อธิการ ถิรวิริยพล สมัคร ส.ก. เขตวังทองหลาง เบอร์ 2 เพื่อนำเสนอนโยบาย ค้าขายง่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ ราม53 มีปัญหาสำคัญคือเรื่องรถจอดกีดขวางการจราจร และการตั้งหาบเร่แผงลอยริมถนน จึงได้นำเสนอนโยบายเพิ่มจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอย ซึ่งเป็นนโยบายที่สร้างจุดสมดุลระหว่างผู้สัญจรที่ต้องมีทางเท้าให้เดินได้สะดวก กับผู้ค้าขายที่ต้องมีพื้นที่ทำกินโดยไม่ต้องจ่ายส่วย และนโยบายดังกล่าวยังช่วยให้คนกรุงเทพ เข้าถึงอาหารราคาถูกได้ง่ายขึ้นครับ
นอกจากนี้ ผมได้เดินทางต่อไปยังถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตดินแดง พร้อมกับ อัมรินทร์ สวัสยานุภาพ (ทนายจัมโบ้) ผู้สมัคร ส.ก. เขตดินแดง เบอร์ 3 เพื่อสำรวจปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรังและอาจสร้างอันตรายให้กับคนในพื้นที่ครับ
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสายสื่อสารพาดผ่านพื้นที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก กว่าครึ่งเป็นสายสื่อสารที่หมดสภาพการใช้งาน แต่ยังไม่ได้รับการรื้อถอนออกจากพื้นที่ ขณะที่สายบางส่วนก็ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม แต่ยังคงพาดอยู่บนพื้นที่สาธารณะต่อไป ทั้งที่ กทม. มีอำนาจดำเนินการกับสายสื่อสารที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
ปัญหาดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องของการไม่มีอำนาจในการแก้ไข แต่อยู่ที่เจตจำนงของผู้บริหาร กทม. ว่าจะยอมปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิตประจำวันจากการละเลยปัญหาที่อยู่ตรงหน้าหรือไม่
ผมยืนยันครับว่าปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสารสามารถแก้ไขได้ด้วยอำนาจที่ กทม. มีอยู่ หากพรรคประชาชนได้รับโอกาสเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานคร พวกเราพร้อมผลักดันการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างจริงจัง โดยเร่งสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสายสื่อสารที่พาดผ่านพื้นที่สาธารณะ แยกให้ชัดเจนว่าสายใดยังใช้งาน สายใดหมดสภาพ และสายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายตัดหรือรื้อถอนสายที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างจริงจัง ไม่ปล่อยให้สายที่ถูกทิ้งร้างหรือใช้พื้นที่สาธารณะโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายยังคงสร้างความเสี่ยงให้กับคนกรุงเทพ ต่อไป
ผมมั่นใจและยืนยันครับว่า หากพวกเราได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องคนกรุงเทพให้เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร พวกเรามีความกล้ามากพอที่จะตัดสินใจและดำเนินนโยบายแก้ปัญหาเมือง เพราะเมืองที่แคร์คนต้องเริ่มจากการไม่ละเลยปัญหาที่ประชาชนต้องพบเจอทุกวัน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของกรุงเทพง่าย ๆ ที่พวกเราต้องการสร้างให้เกิดขึ้นจริงในสมัยของผู้ว่าฯ ประชาชนครับ
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