ตรวจสอบผู้มีสิทธิลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ไม่ผ่านเกณฑ์ทำอย่างไร?

วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 รายเดิมต้องยืนยันสิทธิก่อน 21 มิ.ย.นี้ ผ่าน 5 ช่องทาง แนะขั้นตอนอุทธรณ์หากไม่ผ่านเกณฑ์
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เปิดให้ผู้มีสิทธิเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการรอบใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามขั้นตอนนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
2. กดปุ่ม “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน”
3. ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
4. จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบ”
ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ต้องทำอย่างไร?
หากลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์หลักของโครงการ แอปพลิเคชันทางรัฐ แอปพลิเคชันเป๋าตัง และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร
กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบและต้องการให้หน่วยงานพิจารณาข้อมูลใหม่อีกครั้ง ยื่นขออุทธรณ์ผลได้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศผล โดยดำเนินการผ่าน 4 ช่องทางเดิมบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสามารถกดปุ่ม ‘ยื่นขออุทธรณ์ผล’ จากระบบได้ทันที
สำหรับการติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธอส. และ ธอท.) เพียงแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เพื่อกดปุ่มยื่นอุทธรณ์ให้ตามวันและเวลาทำการ
สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ หากเคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน ไม่ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ใหม่เพราะมีข้อมูลเดิมในระบบแล้ว หากไม่เคยได้รับสิทธิ ต้องยืนยันตัวตนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคารหรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป หากยืนยันตัวตนล่าช้าจะได้รับสิทธิหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น
วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเก่า
ผู้มีสิทธิเดิมที่ต้องการเข้าร่วมโครงการรอบใหม่ ต้องยืนยันสิทธิทุกรายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ เลือกใช้ช่องทางที่สะดวกเพียงช่องทางเดียวจาก 5 ช่องทาง ดังนี้
1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
เลือกแบนเนอร์โครงการ กดยอมรับเงื่อนไข แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
2. แอปพลิเคชันทางรัฐ
ล็อกอินเข้าใช้งาน ค้นหาบริการ “ระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” ตรวจสอบข้อมูลหน้าจอ ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้วกดยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย
3. เว็บไซต์หลักของโครงการ
เข้าสู่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ กดปุ่มเริ่มลงทะเบียน ทำการพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวและรหัสหลังบัตรประชาชน ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กดยอมรับเงื่อนไขแล้วกดยืนยัน
4. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
เลือกบริการยืนยันตัวตน/สิทธิสวัสดิการ เลือกลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 เสียบบัตรประชาชน ตรวจสอบข้อมูล กรอกเบอร์โทรศัพท์ กดยืนยัน หน้าจอจะแสดงข้อความว่าธนาคารได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
5. หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร
กรณีเดินทางไปลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธอส. หรือ ธอท. ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตร กรอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง
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