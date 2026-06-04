การเงินเศรษฐกิจ

ตรวจสอบผู้มีสิทธิลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ไม่ผ่านเกณฑ์ทำอย่างไร?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 10:48 น.
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ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 รายเดิมต้องยืนยันสิทธิก่อน 21 มิ.ย.นี้ ผ่าน 5 ช่องทาง แนะขั้นตอนอุทธรณ์หากไม่ผ่านเกณฑ์

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เปิดให้ผู้มีสิทธิเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการรอบใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามขั้นตอนนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

2. กดปุ่ม “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน”

3. ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4. จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ต้องทำอย่างไร?

หากลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์หลักของโครงการ แอปพลิเคชันทางรัฐ แอปพลิเคชันเป๋าตัง และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร

กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบและต้องการให้หน่วยงานพิจารณาข้อมูลใหม่อีกครั้ง ยื่นขออุทธรณ์ผลได้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศผล โดยดำเนินการผ่าน 4 ช่องทางเดิมบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสามารถกดปุ่ม ‘ยื่นขออุทธรณ์ผล’ จากระบบได้ทันที

สำหรับการติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธอส. และ ธอท.) เพียงแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เพื่อกดปุ่มยื่นอุทธรณ์ให้ตามวันและเวลาทำการ

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ หากเคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน ไม่ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ใหม่เพราะมีข้อมูลเดิมในระบบแล้ว หากไม่เคยได้รับสิทธิ ต้องยืนยันตัวตนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคารหรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป หากยืนยันตัวตนล่าช้าจะได้รับสิทธิหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเก่า

ผู้มีสิทธิเดิมที่ต้องการเข้าร่วมโครงการรอบใหม่ ต้องยืนยันสิทธิทุกรายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ เลือกใช้ช่องทางที่สะดวกเพียงช่องทางเดียวจาก 5 ช่องทาง ดังนี้

1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง

เลือกแบนเนอร์โครงการ กดยอมรับเงื่อนไข แล้วกดปุ่มลงทะเบียน

2. แอปพลิเคชันทางรัฐ

ล็อกอินเข้าใช้งาน ค้นหาบริการ “ระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” ตรวจสอบข้อมูลหน้าจอ ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้วกดยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย

3. เว็บไซต์หลักของโครงการ

เข้าสู่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ กดปุ่มเริ่มลงทะเบียน ทำการพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวและรหัสหลังบัตรประชาชน ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กดยอมรับเงื่อนไขแล้วกดยืนยัน

4. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

เลือกบริการยืนยันตัวตน/สิทธิสวัสดิการ เลือกลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 เสียบบัตรประชาชน ตรวจสอบข้อมูล กรอกเบอร์โทรศัพท์ กดยืนยัน หน้าจอจะแสดงข้อความว่าธนาคารได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

5. หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร

กรณีเดินทางไปลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธอส. หรือ ธอท. ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตร กรอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน

ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569
ภาพจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 10:48 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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