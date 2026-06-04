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เสนาหอย ขอบคุณ วิลลี่-เปิ้ล อยู่เคียงข้างไม่ห่าง หลังยุติกิจการร้านก๋วยเตี๋ยว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 09:29 น.
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เสนาหอย ขอบคุณ วิลลี่-เปิ้ล คอยเคียงข้างไม่ห่าง

เสนาหอย ขอบคุณมิตรภาพ วิลลี่-เปิ้ล หลังยุติกิจการร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ้งใจแฟนคลับส่งกำลังใจ เดินหน้าธุรกิจใหม่เปิดคาเฟ่มัทฉะ

หลังจากที่แฟนๆ หลายคนได้ติดตามข่าวและส่งกำลังใจให้กับ เสนาหอย ที่เพิ่งผ่านช่วงเวลาตัดสินใจครั้งสำคัญถอยออกจากธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดัง ขอยุติบทบาทในการบริหารและดำเนินงานต่าง ๆ ล่าสุดรายการ APOP TODAY ทางช่อง AMARINTV : อมรินทร์ทีวี ได้เดินทางไปให้กำลังใจและอัปเดตชีวิตก้าวใหม่ที่ตอนนี้ได้ผันตัวมาลุยธุรกิจใหม่ เปิดคาเฟ่มัทฉะและเบเกิล ชื่อ Hosomi (Matcha & Bagel)

เสนาหอยเปิดใจถึงที่มาของร้านนี้จากเดิมที่ตนเองเป็นคนติดกาแฟ ตอนนี้ได้กลายมาเป็น ‘มัทฉะเลิฟเวอร์’ ไปแล้ว ซึ่งเจ้าตัวมีความตั้งใจกับธุรกิจใหม่นี้อย่างมากถึงขั้นตระเวนชิมสายพันธุ์มัทฉะมาแล้วกว่า 50 สายพันธุ์ เพื่อคัดเลือกรสชาติที่ดีที่สุด 4 สายพันธุ์มาเสิร์ฟในร้าน

นอกจากมัทฉะแล้ว ทางร้านยังมีเบเกิลและโดนัทที่จะทำออกมาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทรงของเสนาหอยทั้งหมด ในช่วงนี้ทางร้านกำลังอยู่ในช่วงทดลองเปิดเพื่อฝึกฝนและลองเชิงระบบ แต่ลูกค้าก็สามารถแวะเวียนเข้ามาใช้บริการและอุดหนุนได้เลย

เมื่อถูกถามถึงเรื่องอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงการถอยออกจากธุรกิจก๋วยเตี๋ยว เสนาหอยได้เปิดใจถึงมิตรภาพจากเพื่อนสนิทอย่าง วิลลี่ แมคอินทอช ว่า “ผมเกิดอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ พอผมหันไป วิลลี่ยังยืนอยู่ข้าง ๆ ผมอยู่ตลอดเวลา ที่ผ่านมาเราร่วมกันฝ่าฟันอะไรบางอย่างมาด้วยกัน แต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องมาเดินต่อด้วยตัวของผมเอง”

พร้อมทั้งเสริมว่า ตนเองรู้สึกโชคดีที่มีเพื่อนเยอะแยะเต็มไปหมด หลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเกิด

นอกจากนี้ เสนาหอยยังได้ฝากข้อความสุดซึ้งไปถึงพี่ชายคนสนิทอย่าง เปิ้ล นาคร ที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ด้วยว่า “ขอบคุณพี่เปิ้ลด้วย เราได้อ่านแล้วและขอบคุณมาก ๆ ถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกัน แต่ผมต้องขอบคุณจากน้องคนนี้ด้วย ผมก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไป ขอบคุณที่ยังเฝ้ามองผม”

ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ เสนาหอยถึงกับ น้ำตาคลอ เมื่อเล่าถึงแฟน ๆ ที่เดินทางมาอุดหนุนที่ร้านเพื่อส่งกำลังใจให้
โดยเจ้าตัวได้กล่าวขอบคุณทิ้งท้ายว่า “ขอบคุณทุกคนเลย ผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ได้ไม่หมด แต่ผมขอบคุณมากๆ ที่ทำให้รู้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียว ไม่รู้จะบอกอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณจริง ๆ ครับ”

เสนาหอย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 09:29 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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