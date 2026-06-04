การเงินเศรษฐกิจ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำยังไง? เช็กก่อนพลาดสิทธิ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 11:21 น.
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3 ช่องทาง ยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 สำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟน

เคลียร์ชัด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องทำอย่าง? เปิด 3 ช่องทางยืนยันสิทธิ ส่วนกลุ่มตกหล่นต้องทำอย่างไร?

เปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการรอบใหม่ ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิทุกรายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผ่าน 5 ช่องทาง ประกอบด้วย แอปพลิเคชันเป๋าตัง, แอปพลิเคชันทางรัฐ, เว็บไซต์หลักของโครงการ, ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และหน่วยรับลงทะเบียน

หลังจากเปิดให้ยืนยันสิทธิ หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าหากไม่มีสมาร์ทโฟนจะสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางใดได้บ้าง ล่าสุดมีคำตอบแล้วว่า ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์หลักของโครงการ, ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร ตามขั้นตอนดังนี้

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หลัก

1. เข้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

2. กดปุ่ม ‘เริ่มลงทะเบียน’ ที่ปรากฏอยู่หน้าจอหลัก

3. พิสูจน์ตัวตนด้วย 2 วิธี

  • วิธีที่ 1 ใช้แอปพลิเคชัน ThaID
  • วิธีที่ 2 กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และรหัส Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน

4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พร้อมยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของโครงการ

5. กดปุ่ม ‘ยืนยัน’ การลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย

ลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร

ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางไปที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธอส. หรือ ธอท. โดยเปิดให้บริการตามวันและเวลาทำการของแต่ละสาขา

1. ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ธนาคารอ่านข้อมูลผ่านเครื่อง Smart Card Reader

2. ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ให้ตรวจสอบความถูกต้อง

3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แล้วกด ‘บันทึกข้อมูล’

4. ระบบจะแสดงเงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียน ให้อ่านและรับทราบเงื่อนไขท้ายแบบฟอร์ม จากนั้นคลิก ‘ยืนยัน’ ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย

ลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยฯ

1. เลือกบริการ ‘ยืนยันตัวตน/สิทธิสวัสดิการ’ และ ‘ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569’

2. เสียบบัตรประชาชนที่ช่องรับบัตรประชาชนของตู้ ATM

3. หน้าจอแสดง ข้อตกลงความยินยอมของผู้ลงทะเบียน และข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

4. อ่านตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด ‘ยืนยัน’ หรือ ‘ตกลง’

5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

6. กดปุ่ม ‘ถัดไป’ หรือ ‘ตกลง’ จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความ ‘ธนาคารได้รับข้อมูลของผู้ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว’

กลุ่มตกหล่น ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องทำอย่างไร?

สำหรับกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน หรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – LOGBOOK) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแนวทางช่วยเหลือไว้แล้ว

กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยตรง เพื่อดำเนินการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ตกสำรวจ จากนั้นจะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้กระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนกลุ่มเปราะบางจะสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ทั่วถึง

โครงการจะประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 และเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 หลังจากมีการยืนยันตัวตน กรณีผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2569 จะสามารถใช้สิทธิได้หลังจากวันที่ดำเนินการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 11:21 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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