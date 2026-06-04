ตัดสินจำคุก! ไชอา ลาบัฟ สารภาพทำร้ายร่างกายในบาร์ สั่งคุมประพฤติ-บำบัดแอลกอฮอล์
ศาลตัดสินจำคุก! ไชอา ลาบัฟ (Shia LaBeouf) นักแสดงดังจาก Transformers สารภาพทำร้ายร่างกายในบาร์ สั่งคุมประพฤติ 2 ปี-บำบัดแอลกอฮอล์
เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 สื่อต่างประเทศมีรายงานว่า ไชอา ลาบัฟ (Shia LaBeouf) นักแสดงหนุ่มฮอลีวูด จากภาพยนตร์ดัง Transformers ถูกศาลตัดสินจำคุก 6 เดือน คุมประพฤติ 2 ปี และต้องเข้ารับการบำบัดแอลกอฮอล์ หลังเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่า ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นรวม 3 รายในบาร์แห่งหนึ่ง ที่นิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเทศกาล Mardi Gras
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกวิดีโอเอาไว้ได้ ซึ่งเผยให้เห็นลาบัฟในสภาพไม่สวมเสื้อกำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่น รวมถึงมีการกล่าวอ้างว่าเขาใช้ถ้อยคำเหยียดเพศและขู่เอาชีวิตเหยื่อในบาร์
แม้ฝ่ายทนายความจะชี้แจงว่าเป็นเพียงการกระทบกระทั่งเล็กน้อยและไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชัง แต่ทางด้านหนึ่งในผู้เสียหายย้ำว่าทุกคนควรได้รับความปลอดภัยในนิวออร์ลีนส์โดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียงของคู่กรณี
โดยศาลพิพากษาตัดสิน ไชอา ลาบัฟ (Shia LaBeouf) ในคดีทำร้ายร่างทั้ง 3 กระทง ดังนี้
- จำคุก 6 เดือน แต่ให้รอลงอาญา
- คุมประพฤติเป็นเวลา 2 ปี
- ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหาย
- ห้ามกลับไปยังบาร์ที่เกิดเหตุ
อ้างอิงจาก : nbcnews
ติดตาม The Thaiger บน Google News: