ภรรยาโพสต์อาลัย ‘เจมส์ แรนโซน’ ดาราดัง ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตนเอง

ภรรยาโพสต์อาลัย ‘เจมส์ แรนโซน’ นักแสดงดังจาก The Wire และ IT Chapter Two หลังเสียชีวิตในวัย 46 ปี ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตนเอง
23 ธันวาคม 2568 – วงการฮอลลีวูดสูญเสียนักแสดงมากฝีมือ เจมส์ แรนโซน (James Ransone) ผู้โด่งดังจากบทบาทในซีรีส์ The Wire และภาพยนตร์สยองขวัญ It Chapter Two โดยเขาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในวัย 46 ปี
ภรรยาของแรนโซน ได้โพสต์ข้อความอาลัยสุดซึ้งผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันอาทิตย์ ระบุว่า “ฉันเคยบอกคุณว่าฉันรักคุณมาแล้วนับพันครั้ง และฉันรู้ว่าฉันจะรักคุณอีก… ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือตัวคุณ แจ็ค และไวโอเล็ต (ลูกๆ) เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป”
สำนักงานแพทย์นิติเวชลอสแอนเจลิสเคาน์ตี (Los Angeles County Medical Examiner) ได้เปิดเผยผลการชันสูตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการ ฆ่าตัวตาย ไม่พบร่องรอยการฆาตกรรมหรือบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง
แรนโซน เป็นที่จดจำจากบทบาท Chester “Ziggy” Sobotka ในซีรีส์อาชญากรรมขึ้นหิ้ง The Wire ซีซั่น 2 รวมถึงผลงานภาพยนตร์เด่นๆ เช่น Sinister, In a Valley of Violence, The Black Phone และบท Eddie Kaspbrak ตอนโตใน It Chapter Two
ในอดีตเขาเคยเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว โดยระบุว่าเคยติดเฮโรอีนนานถึง 5 ปี ก่อนจะเลิกได้สำเร็จตอนอายุ 27 ปี และกลับมามุ่งมั่นกับงานแสดง
ย้อนกลับไปในการสัมภาษณ์เมื่อปี 2016 กับนิตยสาร Interview แรนโซนได้เปิดใจถึงอดีตที่เคยต่อสู้กับปัญหาการใช้สารเสพติด โดยเขายอมรับว่าเคยติด เฮโรอีน เป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี ในช่วงวัยหนุ่ม
จนกระทั่งเมื่ออายุ 27 ปี เขาตัดสินใจหักดิบและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีสติอีกครั้ง ซึ่งเขาเปรียบช่วงเวลานั้นเหมือนการ “ตื่นจากฝัน” และฉุกคิดได้ถึงความสำคัญของอาชีพนักแสดง โดยเจ้าตัวได้กล่าวประโยคที่สะท้อนความรู้สึกในตอนนั้นไว้ว่า:
“ผมตื่นขึ้นมาตอนอายุ 27 หลังจากติดเฮโรอีนมา 5 ปี มันเหมือนผมสร่างเมาแล้วเพิ่งตระหนักได้ว่า ‘เฮ้ย งานของฉันคือนักแสดงนี่หว่า นี่มันบ้าชัดๆ!'”
ด้านผู้กำกับชื่อดังที่เคยร่วมงานด้วยอย่าง สไปค์ ลี (Spike Lee) และ ฌอน เบเกอร์ (Sean Baker) (จากภาพยนตร์ Tangerine) ต่างร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของเพื่อนร่วมงานคนสำคัญ
