เสือ ดุสิต โพสต์โต้เดือดปมทำร้าย น้องมิรา อ้าง ถูกต่อยเบ้าตา ทำฟิวส์ขาด
เสือ ดุสิต โพสต์โต้เดือด ปมทำร้าย น้องมิรา อ้าง ผู้หญิงเมาแล้วมาต่อยเบ้าตาก่อน ทำฟิวส์ขาด ยอมรับทำผิดจริงไม่โทษใคร
จากกรณีที่ กันจอมพลัง ออกมาโพสต์ภาพของ น้องมิรา ที่หน้าตาบวมปูด เขียวช้ำไปทั่วร่างกาย เพราะถูกนักบุญสุภาพบุรุษตัวลายทำร้ายมาอย่างหนัก จนจำแทบไม่ได้
ล่าสุด เสือ ดุสิต ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นการทำร้ายร่างกาย น้องมิรา จนสภาพสะบักสะบอม โดยระบุว่า ตนฟิวส์ขาด เพราะฝ่ายหญิงเมาแล้วมาทำร้ายตน ห้ามก็ไม่ฟังต่อยเข้าเบ้าตา ตนเลยโมโหและพลั้งมือทำร้ายร่างกายไป พร้อมยอมรับว่าตัวเองผิด
“สุภาพบุรุษเต็มเฟสเลย ก่อนกูจะทำมึงถามกูหรือยังทำเพราะอะไร กูรู้ว่ามันไม่ควรเพราะน้องเค้าคือผู้หญิง แต่เรื่องมึงยังไม่ถามกูกันเลย
ไม่ว่าจะเรื่องก็ไม่ควรทำผู้หญิงคะ พอเมาแล้วผู้หญิงทำร้ายห้ามก็แล้วจนโมโหบอกอย่าให้มีครั้งสองนะพูดไม่ทันขาดคำล่อเบ้าตากู ฟิวส์ใครไม่ขาดช่วยตอบกูที กูผิดกูจะไปโทษใครนอกจากตัวเองจร้า
กูพูดตอนไหนเนี้ยว่ากูไม่ผิด ค่อยด่าผมอ่านผมตอบเม้นไม่ทันครับพี่ๆ”
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อ้างอิงจาก : FB เสือ ดุสิต
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