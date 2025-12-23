ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป เมียน้อยปูติน เลี้ยงต้อยตั้งแต่ 17 สวยทรงสะบึม เซ็กซี่มาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:47 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:47 น.
129

มอสโก — สื่อสืบสวนสอบสวนรัสเซียเปิดเผยรายงานใหม่ ชี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เคยมีความสัมพันธ์ลับกับเด็กสาววัยรุ่นชื่อ อลิซา คาร์เชวา (Alisa Kharcheva) เมื่อราวปี 2010-2011 ขณะที่เธอมีอายุเพียง 17 ปี และปูตินอายุ 58 ปี

รายงานจากสื่ออิสระรัสเซีย “Proekt” ซึ่งเผยแพร่เมื่อปลายปี 2025 อ้างอิงแหล่งข่าวหลายรายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ระบุว่า ความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นจากปฏิทินเซ็กซี่ที่กลุ่มเยาวชนโปรเครมลินชื่อ “นาชิ” (Nashi) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 58 ปีของปูตินในปี 2010

ปฏิทินดังกล่าวมีภาพนักศึกษาหญิงสวมชุดเซ็กซี่ พร้อมข้อความคลุมเครือ และหนึ่งในนั้นคือภาพของอลิซาในฐานะ “มิสเอพริล” กลุ่มนาชิส่งปฏิทินนี้พร้อมข้อมูลติดต่อของบรรดาสาวๆ ให้กับเครมลิน เพื่อหวังใช้เป็นช่องทางเพิ่มอิทธิพลต่อปูติน

แหล่งข่าวระบุว่า ปูตินสนใจภาพของอลิซาเป็นพิเศษ ไม่นานหลังจากนั้น ผู้ช่วยของปูติน หรือบางแหล่งข่าวอ้างว่าอาจเป็นปูตินเอง โทรศัพท์ติดต่อเชิญเธอไปพบที่ทำเนียบชานเมืองมอสโก เช่น Novo-Ogaryovo

ความสัมพันธ์พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิด โดยอลิซาถูกพาไปพบปูตินประมาณทุก 2 สัปดาห์เป็นเวลาเกือบหนึ่งปี การพบปะมักเกิดขึ้นในช่วงที่ อลินา คาแบเยวา นักยิมนาสติกโอลิมปิกและคู่รักหลักของปูตินในขณะนั้นไม่อยู่

ในช่วงนั้น ปูตินยังคงแต่งงานอย่างเป็นทางการกับภรรยา ลุดมิลา แต่ทั้งคู่แยกกันอยู่ตั้งแต่ปี 2008 และหย่ากันอย่างเป็นทางการในปี 2013

หลังความสัมพันธ์สิ้นสุดลงในปี 2011 อลิซาได้รับผลประโยชน์หลายอย่าง เช่น ได้รับอพาร์ตเมนต์หรูขนาด 100 ตารางเมตร ในคอมเพล็กซ์ระดับสูง “Golden Keys-2” ใจกลางมอสโก มูลค่าประมาณ 1 ล้านปอนด์ หรือราว 45 ล้านบาท จากบุคคลใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทของปูติน ซึ่งเคยมอบอพาร์ตเมนต์ให้ลูกสาวของปูตินเช่นกัน

นอกจากนี้ เธอได้รับการบรรจุเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำอย่าง MGIMO (Moscow State Institute of International Relations) และพ่อของเธอ ซึ่งเป็นอดีตนักฮอกกี้น้ำแข็ง ได้รับการจ้างงานในบริษัทโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาล ด้วยเงินเดือนราว 1,000 ปอนด์ต่อเดือนจนถึงปัจจุบัน

อลิซา ซึ่งปัจจุบันอายุ 32 ปี เปลี่ยนนามสกุลเป็น Akhildova หลังแต่งงาน และเป็นเจ้าของกิจการร้านทำผิวแทนระดับหรูในมอสโก เธอเคยให้สัมภาษณ์ปฏิเสธข่าวลืออย่างคลุมเครือ บอกว่า “ไม่มีใครเคยถามคำถามโง่ๆ แบบนี้มาก่อน” และเคยยอมรับเพียงว่าปูติน “ชอบ” รูปของเธอ

รายงานนี้มาจากการสืบสวนของนักข่าวรัสเซียที่ลี้ภัยทางการเมือง และเคยถูกกล่าวถึงในหนังสือ “The Tsar in Person: How Vladimir Putin Fooled Us All” ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ขณะที่เครมลินและอลิซาไม่เคยยืนยันหรือปฏิเสธอย่างชัดเจน

ข่าวลือยาวนานเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของปูติน มักถูกปกปิดอย่างเข้มงวดในรัสเซีย โดยปูติน ภาพลักษณ์เป็นผู้นำที่สนับสนุน “ค่านิยมครอบครัวแบบดั้งเดิม” แต่มีรายงานข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์นอกสมรสหลายครั้ง

