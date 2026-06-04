เกย์นที พ้นโทษ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เตรียมออกจากเรือนจำ
เกย์นที ธีระโรจนพงษ์ เตรียมพ้นโทษ จาก พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ 2569 คดีแชร์ลูกโซ่ UFUN ระดับประเทศ จำคุก 20 ปี
ผู้สื่อข่าว รายงาน นที ธีระโรจนพงษ์ หรือ เกย์นที อดีตนักเคลื่อนไหว เตรียมออกจากเรือนจำในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2569
เป้าหมายของการพระราชทานอภัยโทษเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี นทีเข้าเกณฑ์เป็นนักโทษชั้นดี กรมราชทัณฑ์พิจารณาลดโทษให้หลายครั้งตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำ คาดว่าจะออกมาใช้ชีวิตตามปกติเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป
สาเหตุหลักที่ทำให้นทีต้องจำคุกมาจากคดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน (UFUN) ศาลมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกเป็นเวลา 20 ปี ฐานมีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุน เครือข่ายดำเนินการในลักษณะแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติ อ้างว่าทำธุรกิจขายตรงสินค้าอุปโภคบริโภค ชักชวนให้คนนำเงินมาลงทุนซื้อเหรียญยูโทเคน (Utoken) เสนอผลตอบแทนสูงลิ่ว ผู้เสียหายหลงเชื่อนำเงินมาร่วมลงทุนจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายรวมหลายหมื่นล้านบาท
ตำรวจเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยูฟันอย่างหนักตั้งแต่ปี 2558 นทีดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ตำรวจเข้าจับกุมดำเนินคดีพร้อมกับผู้บริหารคนอื่น ใช้เวลาอยู่ในเรือนจำมานานกว่า 10 ปี จนกระทั่งเข้าเกณฑ์รับพระราชทานอภัยโทษในที่สุด
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