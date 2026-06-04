ข่าวการเมือง

ขอโทษแล้ว เพจต้นทางปล่อยข่าวไทยเปิดด่าน รัฐบาลเดินหน้าเอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 11:19 น.
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ขอโทษแล้ว เพจต้นทางปล่อยข่าวไทยเปิดด่าน เพื่อให้เด็กกัมพูชาข้ามมาเรียนหนังสือ รัฐบาลเดินหน้าเอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้น ล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้ว โดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคง นำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึก เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเอง และได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้ว ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งปรากฏว่าแม้จะมีการชี้แจงแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่อง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องชายแดนเป็นประเด็นอ่อนไหว กระทบทั้งความรู้สึกของประชาชน และความเชื่อมั่นในพื้นที่ ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิด ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทย-กัมพูชา

ทั้งนี้ รัฐบาลเคารพเสรีภาพในการนำเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็น แต่หากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลคลาดเคลื่อนที่กระทบต่อความมั่นคง สร้างความตื่นตระหนก หรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำ

รัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคง หากพบข้อมูลที่น่าสงสัย ขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อ

สำหรับแนวทางระหว่างไทยกับกัมพูชา ท่าทีของรัฐบาลตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แถลงล่าสุด คือไทยพร้อมดำเนินการและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่ โดยยึดหลักอธิปไตย สันติภาพ กฎหมายระหว่างประเทศ และข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ

รัฐบาลยืนยันว่า การบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินอย่างรอบคอบ และไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคม

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 11:19 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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