หมอมนูญ แชร์เคส คนไข้แข็งแรง พบก้อนนูนในกระเพาะอาหาร โรคหายาก 1 ในแสน
หมอมนูญยกเคสหญิงวัย 60 ปี ตรวจพบก้อนเนื้อ 2 ซม. โรคหายาก 1 ในแสน แนะรู้เร็วหายขาดได้ ล่าสุดมียารักษาโรคมะเร็ง ตำรับแรกที่ผลิตในไทย เตรียมกระจายทั่วประเทศ
นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ เปิดเผยกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหายากผ่านเฟซบุ๊ก หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC ของผู้ป่วยหญิงอายุ 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรงดี น้ำหนักไม่ลด ไม่มีอาการปวดท้อง และอุจจาระมีสีปกติ เดินทางมาตรวจร่างกายประจำปีตามปกติ
ผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติ แต่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบภาวะเลือดจางเล็กน้อย (Hb 11 g/dL) และมีเลือดปนในอุจจาระ แพทย์จึงแนะนำให้ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ผลการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ปกติ ส่วนกระเพาะอาหารพบก้อนเนื้อนูนยื่นออกมาขนาด 2 เซนติเมตร โดยผิวของก้อนเนื้อดูปกติ
แพทย์ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาและตรวจด้วยวิธี immunochemistry ผลระบุว่าเป็นเนื้องอกชนิด Gastrointestinal stromal tumor (GIST) หรือ “จิสต์” ซึ่งเป็นมะเร็งของเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันบริเวณผนังกระเพาะอาหาร จึงทำการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อนำก้อนเนื้องอกขนาด 2.2 x 1.2 x 1.2 เซนติเมตรออก
หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยต้องรับประทานยามุ่งเป้าชื่อ อิมาตินิบ (Imatinib) ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อป้องกันมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำ ยานี้มีผลข้างเคียงเล็กน้อย คืออาจทำให้เกิดภาวะเลือดจาง เม็ดเลือดขาวต่ำ และมีอาการคลื่นไส้บ้าง
สำหรับโรค GIST เป็นโรคหายาก พบได้ประมาณ 1 ในแสนคน หากตรวจพบเร็วขณะเนื้องอกยังมีขนาดเล็ก โอกาสที่มะเร็งจะกระจายไปตับหรือเยื่อบุช่องท้องจะลดลง และมีโอกาสรักษาหายขาดสูง
ทั้งนี้ ยาอิมาตินิบเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าที่ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML และโรค GIST ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตยานี้ได้เองภายใต้ชื่อ “อิมครานิบ” โดยโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นับเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตในประเทศ ส่งผลให้ยามีราคาถูกลงและคนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น
ล่าสุด ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานยาอิมครานิบจำนวน 690,000 เม็ด ให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป
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