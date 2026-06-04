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หมอมนูญ แชร์เคส คนไข้แข็งแรง พบก้อนนูนในกระเพาะอาหาร โรคหายาก 1 ในแสน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 11:52 น.
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หมอมนูญแชร์เคสผู้ป่วยหญิงวัย 60 ปี ตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหาร GIST

หมอมนูญยกเคสหญิงวัย 60 ปี ตรวจพบก้อนเนื้อ 2 ซม. โรคหายาก 1 ในแสน แนะรู้เร็วหายขาดได้ ล่าสุดมียารักษาโรคมะเร็ง ตำรับแรกที่ผลิตในไทย เตรียมกระจายทั่วประเทศ

นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ เปิดเผยกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหายากผ่านเฟซบุ๊ก หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC ของผู้ป่วยหญิงอายุ 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรงดี น้ำหนักไม่ลด ไม่มีอาการปวดท้อง และอุจจาระมีสีปกติ เดินทางมาตรวจร่างกายประจำปีตามปกติ

ผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติ แต่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบภาวะเลือดจางเล็กน้อย (Hb 11 g/dL) และมีเลือดปนในอุจจาระ แพทย์จึงแนะนำให้ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ผลการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ปกติ ส่วนกระเพาะอาหารพบก้อนเนื้อนูนยื่นออกมาขนาด 2 เซนติเมตร โดยผิวของก้อนเนื้อดูปกติ

แพทย์ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาและตรวจด้วยวิธี immunochemistry ผลระบุว่าเป็นเนื้องอกชนิด Gastrointestinal stromal tumor (GIST) หรือ “จิสต์” ซึ่งเป็นมะเร็งของเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันบริเวณผนังกระเพาะอาหาร จึงทำการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อนำก้อนเนื้องอกขนาด 2.2 x 1.2 x 1.2 เซนติเมตรออก

หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยต้องรับประทานยามุ่งเป้าชื่อ อิมาตินิบ (Imatinib) ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อป้องกันมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำ ยานี้มีผลข้างเคียงเล็กน้อย คืออาจทำให้เกิดภาวะเลือดจาง เม็ดเลือดขาวต่ำ และมีอาการคลื่นไส้บ้าง

สำหรับโรค GIST เป็นโรคหายาก พบได้ประมาณ 1 ในแสนคน หากตรวจพบเร็วขณะเนื้องอกยังมีขนาดเล็ก โอกาสที่มะเร็งจะกระจายไปตับหรือเยื่อบุช่องท้องจะลดลง และมีโอกาสรักษาหายขาดสูง

ทั้งนี้ ยาอิมาตินิบเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าที่ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML และโรค GIST ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตยานี้ได้เองภายใต้ชื่อ “อิมครานิบ” โดยโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นับเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตในประเทศ ส่งผลให้ยามีราคาถูกลงและคนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น

ล่าสุด ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานยาอิมครานิบจำนวน 690,000 เม็ด ให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

นพ.มนูญแชร์เคสหญิงวัย 60 ปี ตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหาร GIST
ภาพจาก Facebook : หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 11:52 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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