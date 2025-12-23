ข่าวต่างประเทศ

แอร์บัสเตรียมเลิกใช้ Google Cloud หวั่นข้อมูลรั่ว เหตุไม่ไว้ใจกฎหมายสหรัฐฯ

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:36 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:36 น.
61

ผู้ผลิดเครื่องบินเจ้าใหญ่อย่าง “แอร์บัส” เตรียมตัดสินใจถอนตัวออกจากการใช้งาน Google Cloud เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูงสำคัญ

แอร์บัส (Airbus) กำลังเตรียมเปิดประมูลสัญญาจ้างครั้งใหญ่ เพื่อย้ายระบบงานสำคัญ (Mission-critical) ไปยังระบบคลาวด์ของยุโรปที่ให้ความสำคัญกับอธิปไตยทางดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารประเมินว่ามีโอกาสเพียง 80% เท่านั้นที่จะหาผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์ได้ครบถ้วน

ปัจจุบันแอร์บัสเริ่มควบรวมศูนย์ข้อมูลและใช้บริการบางส่วนอย่าง Google Workspace อยู่แล้ว แต่แผนงานล่าสุดคือการย้ายแอปพลิเคชันหลักที่เคยเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง (On-premises) เช่น ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP), ระบบควบคุมการผลิต, ระบบจัดการลูกค้า (CRM) และที่สำคัญที่สุดคือระบบจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) ซึ่งรวมถึงแบบแปลนการออกแบบเครื่องบินทั้งหมด ขึ้นสู่ระบบคลาวด์

แคทเธอรีน เจสติน รองประธานบริหารฝ่ายดิจิทัลของแอร์บัส ให้สัมภาษณ์กับ The Register ว่า “ฉันต้องการระบบคลาวด์ที่มีอธิปไตยสูง เพราะข้อมูลส่วนหนึ่งมีความอ่อนไหวสูงมากในแง่ของความมั่นคงของชาติและของยุโรป เราต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของยุโรปอย่างแท้จริง”

นอกจากเรื่องความมั่นคงแล้ว ปัจจัยที่บีบให้แอร์บัสต้องขยับตัวคือผู้พัฒนารวมถึงซัพพลายเออร์รายใหญ่อย่าง SAP ที่เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ บนระบบคลาวด์เท่านั้น ทำให้แอร์บัสเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องนำข้อมูลขึ้นไปบนระบบออนไลน์

ความกังวลเรื่องอธิปไตยทางดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ โดนัลด์ ทรัมป์ กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวในเดือนมกราคมปีนี้ เนื่องจากนโยบายที่มีความผันผวนทั้งด้านการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้ลูกค้าในยุโรปพยายามลดการพึ่งพาผู้ให้บริการจากสหรัฐฯ

แม้ผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง Microsoft, AWS และ Google จะพยายามเสนอทางออกเพื่อลดความกังวล แต่ปัญหาหลักยังคงอยู่ที่กฎหมาย CLOUD Act ของสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้ทางการอเมริกาสามารถเรียกขอข้อมูลจากบริษัทสัญชาติอเมริกันได้ แม้ข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลนอกประเทศก็ตาม

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Microsoft ยอมรับต่อศาลฝรั่งเศสว่าบริษัทไม่สามารถรับประกันอธิปไตยของข้อมูลภายใต้กฎหมายนี้ได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าอัยการสูงสุดของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) สูญเสียการเข้าถึงอีเมลของ Microsoft หลังจากถูกทรัมป์คว่ำบาตร ซึ่งแม้ Microsoft จะปฏิเสธเรื่องการระงับบริการ แต่กรณีนี้ทำให้บริษัทใหญ่ในยุโรปเริ่มไม่มั่นใจว่าวันหนึ่งตนเองจะถูกตัดการเข้าถึงข้อมูลหรือไม่

ด้าน เจสติน ตั้งคำถามว่าผู้ให้บริการคลาวด์ในยุโรปมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับงานระดับแอร์บัสได้หรือไม่ โดยเธอประเมินโอกาสสำเร็จไว้ที่ 80/20 เท่านั้น ซึ่งถือเป็นการสร้างความกดดันให้ผู้ให้บริการในยุโรปต้องร่วมมือกันเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาของแอร์บัส

โดยจะเริ่มเปิดให้ยื่นข้อเสนอต้นเดือนมกราคม 2026 และคาดว่าจะตัดสินใจได้ก่อนฤดูร้อน คาดว่ามูลค่าสัญญาจะสูงกว่า 50 ล้านยูโร (ประมาณ 1,831 ล้านบาท) ระยะเวลาสัญญาสูงสุด 10 ปี

อ้างอิง : www.theregister.com

 

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:36 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:36 น.
61
Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

