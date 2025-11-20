คิมอูบิน-ชินมินอา แจ้งข่าวดี แต่งงานสิ้นปีนี้ ย้อนจุดเริ่มต้น เส้นทางรัก 10 ปี
ร่วมยินดี คิมอูบินและชินมินอา สองนักแสดงตัวท็อป ประกาศวิวาห์หวาน 20 ธันวาคมนี้ ย้อนเส้นทางรัก 10 ปี เปิดจดหมายเจ้าบ่าวเขียนขอบคุณแฟนคลับ
เหมือนฉากจบในซีรีส์ที่แสนงดงามกับความรักที่มั่นคงของคู่รักซุปตาร์เกาหลี ‘คิมอูบิน’ (Kim Woo Bin) และ ‘ชินมินอา’ (Shin Min Ah) ประกาศข่าวดีเตรียมจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการ หลังจากคบหามานานกว่า 10 ปี ท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับทั่วโลก
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน AM Entertainment ต้นสังกัดของทั้งสองนักแสดง ได้ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวดีระบุว่า ชินมินอา และ คิมอูบิน ได้ตกลงที่จะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันจากความไว้วางใจและความรักที่สั่งสมมายาวนาน พิธีมงคลสมรสจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2025 จัดขึ้นเป็นการส่วนตัว โดยมีเพียงครอบครัว ญาติ และคนสนิทของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเท่านั้น ขอให้แฟน ๆ ร่วมส่งคำอวยพรที่อบอุ่นให้กับการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของทั้งคู่ และสัญญาว่าทั้งสองจะยังคงทำหน้าที่นักแสดงอย่างเต็มที่ต่อไป
“สวัสดีครับ นี่คือ AM Entertainment ทางเราขอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับศิลปินในสังกัดของเรา คือ ชินมินอา และ คิมอูบิน ให้ทุกท่านได้ทราบ จากความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาการคบหาที่ยาวนาน ชินมินอา และ คิมอูบิน ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมาเป็นคู่ชีวิตของกันและกัน
พิธีวิวาห์ของทั้งคู่จะจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ณ กรุงโซล โดยจะมีเพียงครอบครัวและคนสนิทเข้าร่วมงานเท่านั้น
เราขอให้ทุกท่านร่วมส่งคำอวยพรที่อบอุ่นให้กับทั้งคู่ที่ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต และทางเราขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ศิลปินทั้งสองท่านได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานต่อไป และตอบแทนความรักรวมถึงการสนับสนุนของทุกท่าน ขอบคุณ”
คิมอูบิน ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือถึงแฟนคลับใน Fan Cafe มีใจความซึ้งกินใจว่า “ผมตั้งใจจะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเธอคนนั้น คนที่เป็นคนรักและอยู่เคียงข้างผมมาอย่างยาวนาน เพื่อสร้างครอบครัวด้วยกัน ผมคงจะรู้สึกขอบคุณมาก หากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เส้นทางที่เรากำลังจะเดินไป อบอุ่นยิ่งขึ้น”
เรื่องราวความรักของทั้งคู่ไม่ได้มีแค่ความหวานแต่เต็มไปด้วยบททดสอบ โดย ชินมินอา และ คิมอูบิน พบกันจากการถ่ายแบบโฆษณาเสื้อผ้าแฟชั่น และเริ่มคบหากันในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 ต่อมาในปี 2017 คิมอูบิน ตรวจพบมะเร็งโพรงจมูกจนต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวทันที ซึ่งนักแสดงสาวคือคนที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาคอยดูแลทั้งกายและใจ เนื่องจากเขาต้องทำคีโมถึง 3 ครั้ง และฉายแสง 35 ครั้ง จนกระทั่งเขาหายดีในปี 2019
อย่างไรก็ดี หลังจากแต่งงาน แฟน ๆ ยังคงติดตามผลงานของทั้งคู่ได้ต่อเนื่อง นักแสดงหนุ่ม คิมอูบินกำลังมีผลงานซีรีส์ Netflix เรื่อง All the Love You Wish For และรายการวาไรตี้ GBRB: Reap What You Sow ทางช่อง tvN ส่วนว่าที่เจ้าสาวเพิ่งปิดกล้องซีรีส์ Disney+ เรื่อง The Remarried Empress
ข้อมูลจาก : isplus และ allkpop
