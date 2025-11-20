บันเทิงบันเทิงเกาหลี

คิมอูบิน-ชินมินอา แจ้งข่าวดี แต่งงานสิ้นปีนี้ ย้อนจุดเริ่มต้น เส้นทางรัก 10 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 13:54 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 14:00 น.
115
คิมอูบินและชินมินอาแต่งงาน 20 ธ.ค. นี้ หลังคบหาดูใจ 10 ปี

ร่วมยินดี คิมอูบินและชินมินอา สองนักแสดงตัวท็อป ประกาศวิวาห์หวาน 20 ธันวาคมนี้ ย้อนเส้นทางรัก 10 ปี เปิดจดหมายเจ้าบ่าวเขียนขอบคุณแฟนคลับ

เหมือนฉากจบในซีรีส์ที่แสนงดงามกับความรักที่มั่นคงของคู่รักซุปตาร์เกาหลี ‘คิมอูบิน’ (Kim Woo Bin) และ ‘ชินมินอา’ (Shin Min Ah) ประกาศข่าวดีเตรียมจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการ หลังจากคบหามานานกว่า 10 ปี ท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับทั่วโลก

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน AM Entertainment ต้นสังกัดของทั้งสองนักแสดง ได้ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวดีระบุว่า ชินมินอา และ คิมอูบิน ได้ตกลงที่จะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันจากความไว้วางใจและความรักที่สั่งสมมายาวนาน พิธีมงคลสมรสจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2025 จัดขึ้นเป็นการส่วนตัว โดยมีเพียงครอบครัว ญาติ และคนสนิทของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเท่านั้น ขอให้แฟน ๆ ร่วมส่งคำอวยพรที่อบอุ่นให้กับการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของทั้งคู่ และสัญญาว่าทั้งสองจะยังคงทำหน้าที่นักแสดงอย่างเต็มที่ต่อไป

“สวัสดีครับ นี่คือ AM Entertainment ทางเราขอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับศิลปินในสังกัดของเรา คือ ชินมินอา และ คิมอูบิน ให้ทุกท่านได้ทราบ จากความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาการคบหาที่ยาวนาน ชินมินอา และ คิมอูบิน ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมาเป็นคู่ชีวิตของกันและกัน

พิธีวิวาห์ของทั้งคู่จะจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ณ กรุงโซล โดยจะมีเพียงครอบครัวและคนสนิทเข้าร่วมงานเท่านั้น

เราขอให้ทุกท่านร่วมส่งคำอวยพรที่อบอุ่นให้กับทั้งคู่ที่ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต และทางเราขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ศิลปินทั้งสองท่านได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานต่อไป และตอบแทนความรักรวมถึงการสนับสนุนของทุกท่าน ขอบคุณ”

คิมอูบิน - ชินมินอา ประกาศแต่งงาน 20 ธ.ค. นี้
ภาพจาก Instagram : illusomina

คิมอูบิน ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือถึงแฟนคลับใน Fan Cafe มีใจความซึ้งกินใจว่า “ผมตั้งใจจะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเธอคนนั้น คนที่เป็นคนรักและอยู่เคียงข้างผมมาอย่างยาวนาน เพื่อสร้างครอบครัวด้วยกัน ผมคงจะรู้สึกขอบคุณมาก หากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เส้นทางที่เรากำลังจะเดินไป อบอุ่นยิ่งขึ้น”

เรื่องราวความรักของทั้งคู่ไม่ได้มีแค่ความหวานแต่เต็มไปด้วยบททดสอบ โดย ชินมินอา และ คิมอูบิน พบกันจากการถ่ายแบบโฆษณาเสื้อผ้าแฟชั่น และเริ่มคบหากันในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 ต่อมาในปี 2017 คิมอูบิน ตรวจพบมะเร็งโพรงจมูกจนต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวทันที ซึ่งนักแสดงสาวคือคนที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาคอยดูแลทั้งกายและใจ เนื่องจากเขาต้องทำคีโมถึง 3 ครั้ง และฉายแสง 35 ครั้ง จนกระทั่งเขาหายดีในปี 2019

อย่างไรก็ดี หลังจากแต่งงาน แฟน ๆ ยังคงติดตามผลงานของทั้งคู่ได้ต่อเนื่อง นักแสดงหนุ่ม คิมอูบินกำลังมีผลงานซีรีส์ Netflix เรื่อง All the Love You Wish For และรายการวาไรตี้ GBRB: Reap What You Sow ทางช่อง tvN ส่วนว่าที่เจ้าสาวเพิ่งปิดกล้องซีรีส์ Disney+ เรื่อง The Remarried Empress

คิมอูบิน
ภาพจาก Instagram : ____kimwoobin
ชินมินอา
ภาพจาก Instagram : illusomina

ข้อมูลจาก : isplus และ allkpop

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 13:54 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 14:00 น.
115
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button