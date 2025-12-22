ข่าว

ปอยเปตโดนถล่ม! เปิดคลิปนาทีทัพอากาศ ปูพรมทลายดง “สแกมเมอร์เขมร”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:59 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 16:05 น.
63
ปอยเปต ตึกสแกมเมอร์
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1

ปอยเปตโดนถล่ม ! กองทัพอากาศ ปูพรมทิ้งบอมบ์ หลังทหารกัมพูชา สั่งอพยพชาวบ้านยึดตึกพลเรือนเปลี่ยนเป็นฐานปฏิบัติการใช้เป็นที่ตั้งพลซุ่มยิงใส่ฝ่ายไทยในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ

กรณีมีรายงานว่า ทหารกัมพูชาสั่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วน โดยระบุเหตุผลมาจากจะมีการสู้รบเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว โดยในกลุ่ม The Wild Chronicles Group โพสต์ภาพบันทึกแชตสนทนาโดยอ้างว่า มาจากเทเลแกรมของคนไทยในปอยเปต เปิดเผยข้อมูลสอดคล้องกันว่า ทหารเขมรทำการเปลี่ยนมาสวมใส่ชุดพลเรือน อีกทั้งยังดำเนินการขนอาวุธและโดรนจำนวนมาก เข้าไปในตึกที่กำลังก่อสร้างแห่งหนึ่งในปอยเปต

ด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Army Military Force” ยืนยันรายงานวันนี้ (22 ธ.ค.68) ระบุว่า ด่วน! ทหารกัมพูชาได้เข้ายึดตึกของพลเรือนแห่งหนึ่งในปอยเปต เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร โดยใช้ตัวอาคารเป็นที่กำบังและซ่อนตัวในการยิงอาวุธโจมตีทหารไทยในระหว่างการสู้รบ

ภาพจาก Army Militaly Force
ภาพจาก Army Militaly Force
ภาพจาก Army Militaly Force

ล่าสุด กองทัพภาคที่ 1 อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.68 เวลา 13.48 น.ที่ผ่านมา กกล.บูรพา ปฏิบัติการทำลายเป้าหมายอาคาร 2 หลัง บริเวณฝั่งปอยเปต ตรงข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ซึ่งมีการพิสูจน์ทราบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอาคารดังกล่าว เป็นที่ตั้งของเครือข่ายสแกมเมอร์ และฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นที่ตั้งพลซุ่มยิงซึ่งได้ทำการยิงเข้าใส่ฝ่ายเราในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ

นอกจากนี้ได้รับการพิสูจน์ทราบว่ามีการติดตั้งระบบแอนตี้โดรนภายในอาคาร ภายหลังการโจมตี สามารถสร้างความเสียหายให้กับอาคารดังกล่าว และไม่มีการยิงตอบโต้มาจากฝ่ายกัมพูชาอีก นอกจากนั้นยังทำให้เครือข่ายสแกมเมอร์หลบหนีออกจากอาคาร.

ขอบคุณคลิปจาก : Facebook @PrArmy1stArea

ทลายรังสแกมเมอร์
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1
ตึกสแกมเมอร์ในปอยเปต กัมพูชาวันนี้
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1

อ่านข่าวชายแดนไทย-กัมพูชาเพิ่มเติม

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

