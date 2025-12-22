หัวอกแม่สูญเสียลูกทหารกล้า “เนิน350” เคาะเรียกทานข้าว เล่าเก็บมือถือจากแนวหน้าให้ตามสัญญา
จุกอก แม่ของพลทหารภานุพัฒน์ หรือ พลทหารวุ้น กลั้นความรู้สึกร่วมพิธีรดน้ำศพตามประเพณีที่ศรีษะเกษ เล่าลูกวีรบุรุษเนิน 350 เคยบอกเอาโทรศัพท์มือถือให้หลังจบปะทะแนวหน้า ปรากฏวันรัยร่างไปดูยังเห็นมือถืออยู่ในสภาพดี พร้อมเปิดคลิปสุดอาลัยแนวหน้าผู้เสียสละจนลมหายใจสุดท้าย
จากเหตุปะทะเดือดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านสมรภูมิเนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2568 ส่งผลให้กองทัพไทยต้องสูญเสียกำลังพลเพิ่ม 2 นาย ได้แก่ จ่าสิบเอกเริง คลังประโคน และพลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา หรือ พลทหารวุ้น สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) โดยเมื่อวานที่ผ่านมา (21 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีส่งศพทหารกล้าจากสมรภูมิ “เนิน 350” กลับสู่มาตุภูมิและอ้อมกอดของครอบครัวด้วยเกียรติยศสูงสุดของนักรบผู้เสียสละ
ทั้งนี้ในส่วนของพลทหารวุ้น ภานุพัฒน์ ภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยศพของพลทหารได้มาถึงวัดกลาง ตำบลห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศล โดยมีกองทหารเกียรติยศได้ตั้งแถวเป่าแตรรับ เพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้กล้า เป็นภาพอันสงบสำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัย มีข้าราชการ พี่น้องประชาชน และญาติพี่น้อง มาตั้งแถวรอรับอย่างเนืองแน่น
จากนั้น แม่ น้องๆ ญาติพี่น้อง ขอขมาศพ รดน้ำศพตามประเพณี บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยนางพิชญ์สินี เสาร์สา อายุ 41 ปี แม่ของพลทหารภานุพัฒน์ กล่าวเปิดใจถึงความสูญเสียครั้งนี้หลังจากได้ข่าวลูกชายเสียชีวิต เธอเองก็เกิดทรุดเข้า รพ.ทันที
ระหว่างที่ยังไม่ได้ร่างน้องกลับมาตนอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาว่า “อยากให้ไทยได้รับชัยชนะ ยึดเนิน 350 ให้ได้ เพราะถ้าไทยชนะเราจะได้ศพน้องกลับมาอย่างแน่นอน” สิ่งสุดท้ายที่น้องเป็นห่วงที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพแม่ ห่วงให้แม่กินยา ห่วงครอบครัวและน้องๆ ว่าจะกินจะอยู่ยังไง อพยพไปอยู่ที่ไหน การอพยพได้เยียวยาไหม น้องห่วงแม่ว่าแม่จะมีเงินซื้ออะไรกินไหม ตอนที่แม่อพยพออกมาจากบ้าน ตอนแรกแม่คิดว่าน้องยังจะไม่ได้ขึ้นไปเนิน 350 อีกเพราะประโยคที่น้องทิ้งท้ายไว้คือ “ลงมาพักแล้วนะ เพื่อจะมาวางแผนใหม่”
นางพิชญ์สินี แม่ของพลหารผู้ล่วงลับกล่าวอีกว่า ตนไม่รู้ว่าจะต้องทำบุญขนาดไหนถึงจะได้น้องวุ้นกลับมา ตนจะพยายามเข้มแข็ง จะทำบุญให้น้องวุ้นให้มากๆ สงกรานต์นี้ตนตั้งใจจะนุ่งขาวห่มขาว ทำบุญให้น้องวุ้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน
อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตนร้องไห้หนัก คือ น้องวุ้น ลูกชายเคยจะให้โทรศัพท์เครื่องที่น้องใช้กับแม่หลังการปะทะครั้งนี้จบลง พอมาวันนี้ตอนที่ตนไปรับศพน้องวุ้นเจ้าหน้าที่ทหารเอาโทรศัพท์น้องมายื่นให้แม่พบว่าโทรศัพท์ไม่พังเลย เหมือนกับว่าน้องทำตามสัญญาที่ให้กับแม่แล้วว่าจะให้โทรศัพท์เครื่องนี้กับแม่ ตอนนั่งรถนำร่างน้องกลับมา ตนก็ได้ยินเสียงน้องอยู่ตลอดว่า “แม่ร้องไห้ทำไม โทรศัพท์ก็ให้แล้ว” เหมือนกับน้องได้ทำสัญญาที่ให้กับแม่แล้ว
ทั้งนี้ ในวันที่ 24 ธ.ค. 68 จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดกลาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขณะเดียวกันบนโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปนาทีนางพิชญ์สินี แม่ของพลทหารภานุพัฒน์ เคาะโรงศพเรียกลูกมาทานข้าว ซึ่งจะเห็นถึงความเศร้าโศกอย่างหนัก (ดูคลิป)
นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนอีกมุมของชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเริ่มทยอยกลับบ้านแม้สถานการณ์จะยังไม่สงบ เพราะหลายครอบครัวรายได้ไม่มี แต่เงินยังต้องใช้ หนี้ยังต้องจ่าย พอเรียกร้องให้หยุดสงคราม กลับถูกมองว่าไม่รักชาติ.
