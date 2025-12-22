ผู้จัดงาน Indie Game Awards ยืนรางวัลคืนจาก Clair Obscur: Expedition 33 หลังพบใช้ AI สร้างงานศิลป์
เป็นเรื่องจนได้ เมื่อล่าสุดผู้จัดงาน Indie Game Awards ยืดรางวัลเกมแห่งปีคืนจาก Clair Obscur: Expedition 33 หลังพบว่าใช้ AI สร้างงานศิลป์ออกมา
Clair Obscur: Expedition 33 เกม RPG ที่เพิ่งคว้าตัวรางวัลเกมแห่งปี (Game of the Year) และรางวัลเกมเปิดตัวยอดเยี่ยม (Debut Game) จากงาน Indie Game Awards เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แต่ล่าสุดพวกเขาต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อทางผู้จัดงานประกาศริบรางวัลทั้งหมดคืนในอีก 3 วันให้หลัง เนื่องจากพบข้อมูลว่าทีมพัฒนาใช้เทคโนโลยี Generative AI ในการสร้างผลงาน
ทางกองประกวด Indie Game Awards ระบุในหน้าคำถามที่พบบ่อย ว่าก่อนหน้านี้ตัวแทนจาก Sandfall Interactive ทีมพัฒนาเกมดังกล่าว ได้ยืนยันกับทางกองประกวดว่าไม่มีการใช้ Generative AI ในกระบวนการพัฒนาเกม แต่ความจริงกลับปรากฏในภายหลัง เมื่อทีมพัฒนาออกมายอมรับในวันเดียวกับที่มีการประกาศรางวัลว่า มีการใช้ภาพจาก AI ในขั้นตอนการผลิตจริง
แม้ทีมพัฒนาจะออกแพตช์มาลบภาพที่สร้างจาก AI ออกไปหลังจากเกมวางจำหน่ายได้เพียง 5 วัน แต่กฎของ Indie Game Awards ระบุชัดเจนว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้เกมขาดคุณสมบัติในการถูกเสนอชื่อเข้าชิง
ย้อนกลับไปในช่วงกลางปี ฟรองซัวส์ เมอริส จาก Sandfall Interactive เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนอย่าง El País ว่ามีการใช้ AI ในระดับที่น้อยมากเพื่อช่วยในเรื่องที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำได้ ซึ่งในตอนนั้นผู้ใช้บน X และ Reddit บางส่วนเริ่มสังเกตเห็นพื้นผิว (Textures) ในเกมที่ดูเหมือนสร้างจาก AI จนนำไปสู่การแก้ไขในแพตช์ถัดมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่วงการเกมกำลังถกเถียงกันอย่างหนักเรื่องการใช้ AI หลังจาก สเวน วินก์ ผู้บริหาร Larian Studios ออกมายอมรับว่าใช้เครื่องมือ AI ช่วยในการพัฒนาเกม Divinity ภาคใหม่เช่นกัน
หลังจากริบรางวัลคืนจาก Clair Obscur ทางผู้จัดงานได้มอบรางวัลให้กับเกมที่มีคะแนนลำดับถัดไปในแต่ละสาขาแทน โดยรางวัลเกมแห่งปี (Game of the Year) ตกเป็นของเกม Blue Prince ขณะที่รางวัลเกมเปิดตัวยอดเยี่ยม (Debut Game) ตกเป็นของเกม Sorry We’re Closed
โดยทางทีมพัฒนาของทั้งสองเกมจะมีการกล่าวสุนทรพจน์รับรางวัลอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2026
อ้างอิง : www.polygon.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: