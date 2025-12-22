“หลวงตาสุจย์” บอก “ฮุนเซน” ขอให้อัดคลิปเจรจายุติสงคราม ทหารเขมรอ่อนเพลีย
หลวงตาสุจย์ บอก ฮุนเซน ขอให้อัดคลิปเจรจายุติสงครามไทย-กัมพูชา หลังทหารเขมรอ่อนเพลียหมดแล้ว อาหารก็ยังใช้ของไทยอยู่
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากมีคลิป หลวงตาสุจย์ คุยกับพระไทย โดยคลิปเปิดมาเป็นพระไทยถามว่า “เขาสู้ไม่ได้แล้วจึงขอให้หลวงตาสุจย์ขอให้หยุดยิง” ก่อนที่หลวงตาสุจย์จะตอบว่า “อ่อนเพลียหมดแล้ว ปกติแล้ว BHQ จะอยู่ข้างกายของฮุนเซน เขาจะไม่ส่งไปข้างนอก”
หลวงตาสุจย์ บอกว่า ไม่รู้ว่าทหารเขมรเสียชีวิตไปเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีข้อมูล เปรียบเทียบสมรรถนะของทหารทั้งสองฝ่ายในเชิงพุทธศาสนาว่า ทหารไทยเหมือนจบเปรียญธรรม 9 ประโยค ส่วนทหารกัมพูชาเหมือนจบแค่นักธรรมตรีจะเอาอะไรไปสู้
หลวงตาสุจย์ เล่าว่า ประชาชนกัมพูชากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ สามารถดำรงชีพอยู่ได้เพราะอาศัยข้าวสารอาหารแห้งที่พระสงฆ์เป็นผู้สงเคราะห์ แต่ตอนนี้หมดแรงจะสู้แล้ว อาหารเสบียงโดนตัดหมดแล้ว ตอนนี้เข้าข่ายเกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ํา เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายนอกเขียนเป็นภาษาเขมร แต่ภายในเป็นรสหมูสับของไทย
ไอที่ปิดประเทศไปเลย 500 ปี ประโยคพวกนี้ผู้นำไม่ได้พูด พร้อมปฏิเสธกร้าวว่าประโยคนี้ ฮุน เซน ไม่เคยพูด
ทางพระไทยก็ถามต่อว่า ฮุน เซน ติดต่อมาหาหลวงตาสุจย์ เพื่อเจรจาขอให้ไทยยุติสงคราม เมื่อวานเขาเร่งเร้ามาก ตนจึงยอมอัดคลิปส่งไปให้ตรวจสอบ ซึ่งได้รับคำตอบกลับมาว่าพูดได้ดีมาก แต่ก็ไม่รู้จะลงช่องไหน จะลงโทรทัศน์หรือเฟซบุ๊ก เพราะตนพูดไทยแปลเขมร พูดให้มีการเจรจาหยุดยิงเพื่อนสันติสุขและสันติภาพทั้งสองประเทศ พร้อมบอกด้วยว่าตนพูดเป็นกลางมากไม่ได้เข้าข้างใคร ตอนนี้มาอยู่ที่กัมพูชา เขาขอมาก็ต้องยอม
เขมรขอเจรจา หลวงสุจช่วยเจรจากับไทย กัมพูชาขอยอมแพ้ สันติเพียบ
