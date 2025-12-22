กัน จอมพลัง เปิดเคสฟ้องหมิ่นฯ เตือนเก่งโซเชียลมักโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์
กันจอมพลัง เอาจริง! ลุยฟ้องหมิ่นประมาทเกรียนคีย์บอร์ด เล่านาทีปล่อยคู่กรณีรอบนโรงพัก ย้ำเก่งในโซเชียลมักจะโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์ศาล ล่าสุดฝ่ากระแสดราม่า รุดช่วยอพยพยายวัย 72 ที่อรัญประเทศจนปลอดภัย
กรณี กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กันจอมพลัง” เดินหน้าช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ประสบภัยตามแนวสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ด้วยการเปิดรับบริจาคและจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นส่งให้กับกองทัพอีกแรง แต่ต่อมาบนโลกออนไลน์ปรากฏว่าไม่หยุดตั้งคำถาม ตลอดจนบางเคสหนักถึงขั้นไปพิมพ์เนื้อหาโจมตี จนล่าสุดฝ่ายของกันจอมพลังตัดสินใจเดินหน้าฟ้องร้องเป็นคดีความขึ้นมาในที่สุด
โดยวานนี้ (21 ธ.ค.) มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนที่มีการฟ้องร้องเอาผิดกับคู่กรณีในข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งกันจอมพลังเองระบุ คนที่ถูกตนฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพัก หลังตามด่าตนในเชียลอย่างเดือด และอีกฝ่ายต้องการขอคุยกับตน แต่ไม่สะดวกรอ ตนก็ไม่สะดวกบริการคุยด่วนเช่นกัน ก็ให้เป็นไปตามขบวนการ
นอกจากนี้เจ้าตัวยังฝากไปถึงบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดที่เน้นพิมพ์เอามันส์เข้าว่านั้น อย่าเก่งในโซเชียลเพราะมักโดดเดี่ยวหน้าบรรลังก์ศาลเวลาต้องพิพากษา
“คนอื่นๆ รอตามคิวครับ ด่าสนุกได้เฮฮาได้ แต่ต้องพร้อมรับผลที่ตามมาครับ”
ทั้งนี้ในส่วนของความช่วยเหลือล่าสุดของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ตั้งแต่อำเภออรัญประเทศประกาศให้อพยพประช่ชนทั้งหมด เนื่องจากทหารกัมพูชาเปิดแนวรบใหม่ วานนี้ (21 ธ.ค.) โดยยิง BM-21 โจมตีพื้นที่บ้านเรืองชาวบ้าน ฝั่งประเทศไทย ในพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว จนมีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวหลายลูก
พ่อค้า-แม่ค้า ที่อยู่บริเวณตลาดโรงเกลือ และที่อยู่หน้าด่านคลองลึกต้องวิ่งหนี ขนของหนีตายออกมาจากพื้นที่กันโกลาหล โดยผู้นำชุมชนได้ประกาศเสียงตามสาย และฝ่ายความมั่นคงได้สั่งให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศทั้งหมดแล้ว
ขณะที่ กัน จอมพลัง ซึ่งส่งทีมงานเข้าช่วยอพยพผู้คนในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นกระทั่งดึกที่ผ่านมา แจ้งให้ใครที่ยังหาที่พักพิงไม่ได้ให้มาพักที่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งรองรับได้ 300 กว่าราย และมีอาหาร นมเด็กและของใช้ที่จจำเป็นนอกจากนี้ยังเปิดเผยเคสที่เร่งช่วยคุณยาย อายุ 72 ปี ที่ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยด้วย
“น้องๆ ทีมงานมูลนิธิกันจอมพลังคืนนี้กำลังเร่งอพยพชาวบ้านที่อรัญประเทศออกจากพื้นที่ ตอนนี้น้องๆไปเจอคุณยายอายุ 72 เดินไม่ไหวมานอนกางมุ้งหลบภัยอยู่ที่ใต้ถุนวัด และพาคุณยายออกจากพื้นที่มาศูนย์อพยพมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้เรียบร้อยครับ”.
