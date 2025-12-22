“ที’ ลมฟ้าอากาศ” เตือน ภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมรับปีใหม่ “ฝนตกแช่-ข้ามปี” เหนือเจอฝนหนักก่อนหนาว
เพจเฟซบุ๊ก “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ได้ออกมาโพสต์แจ้งเตือนสภาพอากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง-ตอนล่าง ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ตกแช่ และตกยาวข้ามปี ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมรับต้นปี 2569 ในบางพื้นที่
ไทม์ไลน์ภาคใต้: ระวังฝนระดับสีม่วง เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน จากการวิเคราะห์แบบจำลอง GFS ล่าสุด คาดการณ์สถานการณ์ในภาคใต้ดังนี้
ช่วงที่ 1 (25-28 ธ.ค. 68): ภาคใต้ตอนกลาง-ตอนล่าง จะมีฝนตกกระจายและตกหนักบางแห่ง โดยมีลักษณะ “ตกแช่” ในบางเวลา เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น
ช่วงพัก (28-30 ธ.ค. 68): ฝนตกหนักจะลดลง แต่ยังคงมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง
ช่วงที่ 2 (31 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69): ฝนหนักจะกลับมาตกกระจายหนาแน่นอีกครั้งในช่วงวันสิ้นปีถึงปีใหม่ คาดว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนจากช่องแคบมะละกาขึ้นสู่ทะเลอันดามัน และอาจทวีความรุนแรงเป็น พายุไซโคลน ส่งผลให้ลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนกลางอย่างรุนแรง
เพจดังระบุว่า มีความเสี่ยงสูงที่จะเจอปริมาณฝนสะสม ระดับสีม่วง (มากกว่า 250 มิลลิเมตร) ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมได้ โดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ระนอง และ ภูเก็ต (ระวังน้ำรอระบายรุนแรงเนื่องจากน้ำมาเร็วไปเร็ว)
ภาคเหนือ: อากาศแปรปรวน ฝนถล่มก่อนหนาว สำหรับภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2569 จะได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมา ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยเฉพาะจังหวัด แม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่ อาจมีฝนสะสมมากกว่า 100 มิลลิเมตร หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง-ตะวันออก: ฝนรับต้นปี ส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 2-4 มกราคม 2569 จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามา ทำให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่
ทั้งนี้ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ย้ำทิ้งท้ายว่า ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด “ไม่ตื่นตระหนก แต่ต้องตื่นตัว” เนื่องจากเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลจากแบบจำลองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
