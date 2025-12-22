“เท้ง ณัฐพงษ์” รุดเยี่ยมชาวบ้านที่ ศูนย์อพยพ ทุกคนลั่นเป็นเสียงเดียว “อยากกลับบ้าน”

ข่าว

“ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อพยพชายแดน รับฟังเสียงชาวบ้านหลายร้อยชีวิต หลังต้องทิ้งบ้านนาน 2 สัปดาห์ วอนอยากกลับบ้าน

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ศูนย์อพยพทั้ง 3 แห่ง เมื่อคืนของวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า

“คืนนี้ผมมาเยี่ยมเยียนถามไถ่สารทุกข์สุขดิบพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพจากการปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกล่าสุด

โดยใน 3 ศูนย์อพยพที่ผมเดินทางไปวันนี้ มีจำนวนผู้อพยพรวมกันกว่า 800 คน พี่น้องจำนวนหนึ่งที่ผมได้พูดคุย สะท้อนว่าแม้จะได้รับการเยียวยาบางส่วนจากรัฐบาล และได้รับการดูแลอย่างดีจากศูนย์อพยพ การกินอยู่ไม่ลำบาก

แต่พวกเขาก็ยังรู้สึก ‘ล้า’ เพราะต้องอยู่ศูนย์อพยพมาเป็นระยะเวลานาน และมีความเป็นห่วง ต้องทิ้งเรือกสวนไร่นาและสัตว์เลี้ยงมาแล้วเกือบ 2 สัปดาห์ ขาดรายได้ จึงอยากกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อจะได้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานตามแต่เดิม เพื่อให้มีเงินมาหล่อเลี้ยงและใช้หนี้

วันนี้ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “อยากกลับบ้าน”

ข้อความมจาก เท้ง ณัฐพงษ์
FB/ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut

ผมยังได้ไปเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ต้องขอชื่นชมพี่ ๆ ชรบ. ที่ทำงานอย่างเข้มแข็งไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ แม้บางพื้นที่จะจัดอยู่ในเขตสีส้มหรือสีแดงที่ความเสี่ยงสูง เรียกว่าเป็นสปิริตของผู้นำ-ผู้ดูแลชุมชน

ผมขอส่งแรงใจไปให้พี่น้องทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันครั้งนี้ และหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันครับ”

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นั่งพูดคุยกับผู้สูงอายุในศูนย์อพยพอย่างเป็นกันเอง
FB/ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut
หัวหน้าพรรคประชาชนมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ชรบ.
FB/ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut

