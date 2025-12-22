ผกก.ฉวาง แจงคลิปเสียงตำรวจเรียกผลประโยชน์ อาจเป็นเสียงจาก AI
ผกก.ฉวาง แจงคลิปเสียงตำรวจเรียกผลประโยชน์ อาจเป็นเสียงจาก AI เนื่องจากไม่สามารถยืนยันเสียงชายสองคนในคลิปนี้ได้ กำลังตรวจสอบเพิ่ม
จากกรณี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่งให้ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช) ช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยขาดจากหน้าที่ตำแหน่งเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากที่มีข้อมูลและคลิปเสียงทางสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่ามีนายตำรวจเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช นั้น
ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรฉวาง (สภ.ฉวาง) จ.นครศรีธรรมราช ได้ออกหนังสือชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “กรณีพบข่าวในสื่อออนไลน์ประเภท FACEBOOK ชื่อ PAGE “พระจันทร์ ลายกระต่าย V5” มีรายละเอียดภาพของ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมข้อความโพสต์ว่า “หน้าเสื่อฉวาง นายร้อย 53 หมูไม่กลัวน้ำร้อน นายพลก็นายพลเหอะ ปิดจ็อบอีก 1 นายพล จากที่มรึงได้กรูก็ได้ ตอนนี้กลายเป็นกรูตาย มรึงก็ต้องตาย มังกรพลัดถิ่น หรือจะสู้งูดินเจ้าที่” และมีเสียงชายสองคนสนทนากันเป็นภาษาไทยความยาวเสียงประมาณ 01.52 นาทีประกอบข่าว”
พ.ต.อ.ภูวศิษฐ์ วังแก้ว ผกก.สภ.ฉวาง ชี้แจงว่า ด้วยวันที่ 21 ธ.ค.2568 เวลาประมาณ 15.40 น. สภ.ฉวาง ตรวจพบข่าวใน PAGE “พระจันทร์ ลายกระต่าย V5” ความว่า “หน้าเสื่อฉวาง นายร้อย 53 หมูไม่กลัวน้ำร้อน นายพลก็นายพลเหอะ ปิดจ็อบ อีก 1 นายพล จากที่มรึงได้กรูก็ได้ ตอนนี้กลายเป็นกรูตายมรึงก็ต้องตาย มังกรพลัดถิ่น หรือจะสู้งูดินเจ้าที่” นั้น
จากข่าวดังกล่าว ตรวจสอบแล้วไม่สามารถยืนยันว่าเสียงชายสองคนที่ปรากฏในบทสนทนาเป็นเสียงของบุคคลใดที่เกิดขึ้นจริง จึงอาจจะเกิดจากการสร้างบทสนทนาผ่านเสียงพูด หรืออาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI สร้างขึ้น และขณะนี้ยังไม่ทราบแหล่งที่มาของเสียงในการสนทนาว่าเป็นของผู้ใด ทั้งข่าวที่เกิดขึ้นนี้ กระทำโดยไม่ทราบว่ามีจุดมุ่งหมายใด จะทำการตรวจสอบต่อไป”
“อนึ่ง สภ.ฉวาง ได้มีผลการกวดขันการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายและมีผลการปฏิบัติการจับกุมอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามตัวชี้วัด กรณีมีเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้ที่ หมายเลขโทร 191 หรือที่ สภ.ฉวาง โทร 075-481177 ขอขอบคุณ”
