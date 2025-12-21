ข่าว

กันจอมพลัง สวนคนแซะ “ต้านเขมรได้เพราะบริจาค” ไม่ไหวให้กรี๊ดออกมา!

เผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 12:15 น.
กันจอมพลัง บริจาคเสื้อเกราะ
กัน จอมพลัง ลุยช่วยชายแดนไทย-กัมพูชา เดินหน้าเปิดรับแรงศรัทธาต่อเนื่อง ร้อนโคนันโซเชียลตั้งข้อสงสัยหนัก คาใจเราจะต้านกองทัพเขมรได้ เพราะการบริจาคจริง ๆ หรือ ?

จากกรณี วานนี้ (20 ธ.ค.68) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กันจอมพลัง” ออกมาโพสต์อัปเดตสถานการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยอ้างว่า ตอนนี้บังเกอร์แบบใหม่จากพลัง “FCกันจอมพลัง” แนวหน้าออเดอร์มาเกือบ 200 อัน ตนเองและทีมงานได้จัดการส่งไปชายแดนหลายจังหวัด และล่าสุด คือ ส่งเข้าเนิน 350 ให้ทหารใช้ร่วมในภารกิจเข้ายึด

กันจอมพลังเองยังเน้นย้ำในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่า “ของได้ใช้จริงและใช้ดีจริง”

ต่อมาจู่ๆ เจ้าตัวออกมาโพสต์ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียล อาทิ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “นี่แหละประเทศไทย” หล่นข้อสงสัยว่า กัน จอมพลัง ประกาศทหารไทยจะต้านเขมรได้อีกไม่นานแล้ว เลยขอเปิดรับบริจาค แล้วเราจะต้านเขมรได้เพราะการบริจาคจริง ๆ เหรอวะ? #นี่แหละประเทศไทย

“มีการปะทะ-เปิดรับบริจาคดราม่า-ตัดพ้อแต่ไม่แจงหลักฐาน-ประกาศพักใจไปไลฟ์ขายของ -ยอดคนดูลดลงยอดขายเริ่มตก-หาเหตุการณ์ใหม่-เปิดรับบริจาค”

เพจสำนักกฎหมายธนธรรม ทนายธาตรี ธนธรรมสุนทร เฟซจริง โพสต์ข้อความว่า “Breaking : ข่าววงในบอกว่า ทางกัมพูชากำลังผลิตเรือดำน้ำ แบบนี้ ทางกันจอมพลังต้องรับบริจาคยูนิตอะไร เอาไปสู้กับเรือดำน้ำครับ”

“ถ้าไม่บริจาคให้คุณกันจอมพลังประเทศจะถูกเขมรยึดส่วนคนไม่บริจาคก็คือคนไทยใจเขมรพวกมึงไม่รักชาติ”

ขณะที่ สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถูกบังคับให้สูญหาย เขียนเนื้อหาสั้นๆ พร้อมกับลงภาพบันทึกหน้าจอซึ่งเป็นโพสต์เปิดรับบริจาคเที่ยวล่าสุดของอีกฝ่ายนับตั้งแต่เหตุปะทะกลับมาปะทอีกครั้ง

อย่างไรก็ดีล่าสุด ตัวของกันจอมพลังเองเคลื่อนไหวโดยเขีนข้อความตอบกลับไปยังกลุ่มคนที่คล้ายจะไม่เห็นด้วยกับการชวยสู้ของเขามาตั้งแต่มีประเด็นมูลนิธิเอี่ยวบิ๊กนักการเมือง โดยงานนี้เจ้าตัวฝากสารไปยังโซเชียลที่พากันจาตาปมขอแรงศรัทธาจากภาคประชาชนนั้น ถ้าอึดอัดหรือทนไม่ไหวกับการเดนิหนา้ช่วยทหารกล้าแนวหน้าของบ้านเราก็ให้อุทานคำนี้ออกมาได้เลย

“เริ่มมีคนทนไม่ไหวที่เห็นทหารถูกช่วย อึดอัดแล้วก็มาตาแซะกระแหนะกระแหนคนช่วย อึดอัดมากไหมระบายมันออกมาสิจ๊ะกรี๊ดๆ”.

กันจอมพลังช่วยสู้ชายแดนวันนี้
ภาพ @Facebook
ทำไมต้องบริจาคตอนสู้รบชายแดนด้วย
ภาพ @Facebook
บริจาคกันจอมพลังช่วยสู้ชายแดน
กันจอมพลัง บริจาคเสื้อเกราะ ข่าว

