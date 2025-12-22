สื่อเวียดนามโว ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทย แห่ปลูก ‘หอมพวง’ แซงหอมมะลิ
สื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทยเบ็ดเสร็จ เผยชาวนาไทยแห่ปลูก ‘หอมพวง’ จนเบียดพันธุ์เจ้าถิ่นตกขอบ
เมื่อ 19 ธันวาคม 2568 สำนักข่าวในเวียดนามรายงานข่าวความสำเร็จของพันธุ์ข้าวเวียดนาม อ้างว่าว่าพันธุ์ข้าว “Jasmine 85” ของเวียดนาม หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “ข้าวหอมพวง” (Khao Hom Phuang) ได้กลายเป็นพันธุ์ข้าวที่ชาวนาไทยนิยมปลูกอย่างแพร่หลาย จนสามารถเอาชนะและเบียดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทยได้สำเร็จ
รายงานของสื่อเวียดนามอ้างว่าอุตสาหกรรมข้าวไทยกำลังอยู่ในสถานะ “น่าเป็นห่วง” เพราะผลผลิตข้าวพันธุ์ดังของไทยอย่าง “ปทุมธานี” และ “กข79” ลดลงอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกข้าว Jasmine 85 กันหมด
โดยสื่อเวียดนามเน้นย้ำตัวเลขสำคัญที่ว่า “ประมาณ 80% ของข้าวบรรจุถุงที่ขายในตลาดเมืองไทยขณะนี้ ผลิตมาจากข้าวพันธุ์ Jasmine 85”
สื่อเวียดนามวิเคราะห์ว่า สาเหตุที่ Jasmine 85 “ทำฝนทำลม” (เป็นสำนวนเวียดนามหมายถึง สร้างปรากฏการณ์/มีอิทธิพล) ในทุ่งนาเมืองไทยได้ เพราะตอบโจทย์เศรษฐกิจชาวนาไทยในยุคต้นทุนพุ่งสูง
- รอบสั้นทำเงินไว: ใช้เวลาปลูกเพียง 90–100 วัน ทำให้ชาวนาไทยปลูกได้หลายรอบต่อปี
- ผลผลิตถล่มทลาย: ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองไทย (7-9 ตัน/เฮกตาร์)
- แกร่งทนทาน: ลำต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย ทนดินเค็มและสภาพอากาศแปรปรวนได้ดี
- ถูกปากตลาด: เมล็ดเรียวยาว ใส นุ่มเหนียวพอดี รสชาติดีแม้ข้าวเย็น
สื่อเวียดนามระบุประวัติว่า Jasmine 85 เป็นพันธุ์ที่สถาบันข้าวแห่งลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Delta Rice Institute) ของเวียดนามนำมาคัดเลือกและพัฒนาต่อจากพันธุ์ของ IRRI ตั้งแต่ยุค 90 จนโด่งดังในจังหวัดอันซางและดงทับ ก่อนจะข้ามพรมแดนมา “แปลงสัญชาติ” ในไทยเป็น “ข้าวหอมพวง” สะท้อนให้เห็นว่าพันธุ์ข้าวเวียดนามมีคุณภาพจนสามารถยึดพื้นที่ในประเทศคู่แข่งสำคัญอย่างไทยได้
