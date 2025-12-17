ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เสียดายเขมรไม่เข้าร่วม คุยปราบสแกมเมอร์ เตรียมแนวทางปราบ

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 12:57 น.
52
แฟ้มภาพ

สีหศักดิ์ เสียดายเขมรไม่เข้าร่วม คุยปราบสแกมเมอร์ IC-GPOS เตรียมออกถ้อยแถลงกรุงเทพฯ แนวทางปราบสแกมเมอร์จริงจัง

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (IC-GPOS) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ว่า ประเทศไทยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 338 คน จาก 58 ประเทศ สหภาพยุโรป องค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต หรือสแกมเมอร์ เป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างรุนแรง การจัดประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างจริงจัง กระชับการประสานงาน และปิดช่องโหว่ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยไม่ได้มีเจตนาจะสร้างกรอบความร่วมมือใหม่ แต่ต้องการยกระดับการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาชญากรรมออนไลน์เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเป็นมูลค่าสูงเช่นกัน จึงถึงเวลาแล้วที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ปล่อยให้ปัญหานี้ยืดเยื้อต่อไป

ในส่วนของประเทศจีน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความจริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การที่จีนส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมประชุม แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการเข้าร่วมของนายหลิว จงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านนี้ แม้จะยังไม่ได้มีการหารือทวิภาคีโดยตรง แต่ไทยได้แสดงความขอบคุณต่อการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายสีหศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลลัพธ์สำคัญของการประชุมคือการเตรียมออก “ถ้อยแถลงกรุงเทพฯ” หรือ “Bangkok Joint Statement” ซึ่งจะครอบคลุมแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในทุกมิติ การเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละประเทศด้านกฎหมายและการบังคับใช้ รวมถึงการจัดตั้งกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลและจุดประสานงาน เพื่อให้สามารถรับมือกับอาชญากรรมประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนผลจากการประชุมในกรุงเทพฯ จะถูกนำไปขยายผลและหารือต่อในเวทีสหประชาชาติที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปีหน้า ซึ่งประเทศไทยจะเข้าร่วมอย่างแข็งขัน เพื่อผลักดันความร่วมมือระดับโลกในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับกรณีที่กัมพูชาไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม นายสีหศักดิ์ ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เนื่องจากหากกัมพูชาเข้าร่วมจะเป็นผลดีต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ไทยไม่ได้ต้องการพาดพิงหรือกดดันประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องตระหนักและเผชิญร่วมกัน เชื่อว่าสิ่งที่ได้หารือและตกลงกันในที่ประชุม จะได้รับการนำไปปฏิบัติโดยทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกัมพูชาด้วย

ทั้งนี้ การไม่เข้าร่วมของกัมพูชาจะเป็นประเด็นที่ประเทศอื่นตั้งคำถามหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความตื่นตัวและความร่วมมือในภาพรวม ทั้งจากรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ไม่ได้มุ่งโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่ง แม้กัมพูชาจะไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีส่วนร่วมในความพยายามแก้ไขปัญหานี้ในอนาคต

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

